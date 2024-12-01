https://sarabic.ae/20241201/إصابة-4-إسرائيليين-بجروح-طفيفة-جراء-تدافعهم-باتجاه-الملاجىء-بعد-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1095361959.html

إصابة 4 إسرائيليين بجروح طفيفة جراء تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن

إصابة 4 إسرائيليين بجروح طفيفة جراء تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 4 إسرائيليين بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T05:24+0000

2024-12-01T05:24+0000

2024-12-01T05:24+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

روسيا

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093342854_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_da193551fa9a8312e33669e1bd4a77a5.jpg

وذكرت نجمة داود الحمراء، صباح اليوم الأحد، أنها تلقت إخطارا بإصابة 4 إسرائيليين خلال تدافعهم إلى الملاجئ فور سماع دوي صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.فيما أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، تم إعلان حالة تأهب جوي في وسط إسرائيل بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.في حين تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غارات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241130/حماس-تطالب-بتشكيل-لجنة-دولية-للتحقيق-في-استخدام-إسرائيل-أسلحة-محرمة-دوليا-تؤدي-لتبخر-الجثث-1095354028.html

https://sarabic.ae/20241128/المساعدات-الإنسانية-في-غزة-بين-مطرقة-السرقة-وسندان-قلة-الإمدادات-الغذائية---1095212343.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, حركة حماس