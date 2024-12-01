وسط حالة تأهب قصوى... العراق يرسل تعزيزات إلى الحدود السورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241201/وسط-حالة-تأهب-قصوى-العراق-يرسل-تعزيزات-إلى-الحدود-السورية-1095371324.html
وسط حالة تأهب قصوى... العراق يرسل تعزيزات إلى الحدود السورية
وسط حالة تأهب قصوى... العراق يرسل تعزيزات إلى الحدود السورية
سبوتنيك عربي
قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إن بلاده أرسلت تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا، مؤكدًا أن المنطقة الحدودية مع سوريا مؤمنة. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T12:44+0000
2024-12-01T12:44+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095371013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44468fc42d4a35a53b5aedc7d2bb2a40.jpg
وأضاف الوزير العراقي في تصريحات تلفزيونية أن إجراءات تأمين حدود بلاده مع سوريا ليست جديدة، لافتًا إلى أن هناك حالة تأهب قصوى على الحدود، وأن العراق ينسق باستمرار مع الحكومة السورية.يأتي ذلك في أعقاب إعلان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، قيس المحمداوي، إغلاق الحدود بشكل كامل، تزامناً مع الأحداث التي تشهدها الجارة سوريا، مشددًا على أن القوات المسلحة ملتزمة بأوامر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فيما يتعلق بحماية البلاد.يأتي ذلك على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية المجاورة، حيث أكد مصدر عسكري سوري في قوات الأمن السورية، أن سلاح الجو السوري استهدف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين، اليوم الأحد، على طريق حلب-دمشق السريع، ما أدى إلى تعطيل هجومهم.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نفذت الطائرات الحربية السورية عدة هجمات على رتل من العربات المدرعة للإرهابيين على طريق السيارات"إم-5"، خطط الإرهابيون لتنفيذ هجوم لكن سلاح الجو أفشل مخططاتهم ودمر معداتهم".ويأتي ذلك في أعقاب هجمات للمسلحين وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي، عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241130/مركز-المصالحة-القضاء-على-نحو-300-مسلح-في-حلب-وإدلب-شمالي-سوريا-خلال-24-ساعة-1095358348.html
https://sarabic.ae/20241130/الخارجية-الإيرانية-تؤكد-وقوع-هجوم-على-قنصليتها-في-حلب-دون-وقوع-إصابات---عاجل-1095355993.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095371013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a72f6c71ea8c4b9dfd2e79f659d678c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

وسط حالة تأهب قصوى... العراق يرسل تعزيزات إلى الحدود السورية

12:44 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Samya Kullabالحدود السورية العراقية
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Samya Kullab
تابعنا عبر
قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إن بلاده أرسلت تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا، مؤكدًا أن المنطقة الحدودية مع سوريا مؤمنة.
وأضاف الوزير العراقي في تصريحات تلفزيونية أن إجراءات تأمين حدود بلاده مع سوريا ليست جديدة، لافتًا إلى أن هناك حالة تأهب قصوى على الحدود، وأن العراق ينسق باستمرار مع الحكومة السورية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، قيس المحمداوي، إغلاق الحدود بشكل كامل، تزامناً مع الأحداث التي تشهدها الجارة سوريا، مشددًا على أن القوات المسلحة ملتزمة بأوامر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فيما يتعلق بحماية البلاد.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
مركز المصالحة: القضاء على نحو 300 مسلح في حلب وإدلب شمالي سوريا خلال 24 ساعة
أمس, 19:44 GMT
يأتي ذلك على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية المجاورة، حيث أكد مصدر عسكري سوري في قوات الأمن السورية، أن سلاح الجو السوري استهدف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين، اليوم الأحد، على طريق حلب-دمشق السريع، ما أدى إلى تعطيل هجومهم.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نفذت الطائرات الحربية السورية عدة هجمات على رتل من العربات المدرعة للإرهابيين على طريق السيارات"إم-5"، خطط الإرهابيون لتنفيذ هجوم لكن سلاح الجو أفشل مخططاتهم ودمر معداتهم".
ويأتي ذلك في أعقاب هجمات للمسلحين وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي، عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
الخارجية الإيرانية تؤكد وقوع هجوم على قنصليتها في حلب دون وقوع إصابات
أمس, 15:38 GMT
جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала