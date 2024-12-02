https://sarabic.ae/20241202/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-إلى-وقف-فوري-للأعمال-العدائية-في-سوريا-1095421477.html

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا

سبوتنيك عربي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء تصاعد الوضع في شمال غربي سوريا، ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T18:40+0000

2024-12-02T18:40+0000

2024-12-02T18:40+0000

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وجاء في بيان المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية".ووفقا له، فإن الأمين العام يشعر بالقلق إزاء حجم العملية العسكرية والتقارير عن الهجمات على طرق الإخلاء، التي يحاول المدنيون من خلالها مغادرة شمال البلاد، "ويذكّر الأمين العام كافة الأطراف بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان حرية الحركة".وأضاف البيان: "أدى التصعيد العسكري الأخير إلى سقوط العشرات من الضحايا المدنيين ونزوح ما لا يقل عن 80 ألف مدني، بينهم 30 ألفاً في الأسبوع الماضي وحده".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"، تعليقًا على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة حلب شمالي سوريا.مصدر: "جبهة النصرة" تتحضر لاستخدام غازات سامة في ريفي حلب وإدلبالسوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب

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