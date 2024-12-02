https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الأمريكية-ترفض-الإجابة-على-سؤال-بشأن-دعم-واشنطن-للمسلحين-في-سوريا-1095422264.html
الخارجية الأمريكية ترفض الإجابة على سؤال بشأن دعم واشنطن للمسلحين في سوريا
الخارجية الأمريكية ترفض الإجابة على سؤال بشأن دعم واشنطن للمسلحين في سوريا
سبوتنيك عربي
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الرد بشكل مباشر على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هجوم المسلحين في... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T19:20+0000
2024-12-02T19:20+0000
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وقال ميلر، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تدعم الأعمال الحالية للجماعات الإرهابية في سوريا: "لقد أوضحنا أننا نريد أن نرى خفضًا للتصعيد، لا أعتقد أنني أستطيع أن أكون أكثر وضوحًا. في نهاية المطاف، نريد أن نرى العملية السياسية تمضي قدما". وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسدمصدر: "جبهة النصرة" تتحضر لاستخدام غازات سامة في ريفي حلب وإدلب
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الأمريكية ترفض الإجابة على سؤال بشأن دعم واشنطن للمسلحين في سوريا
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الرد بشكل مباشر على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هجوم المسلحين في سوريا، مؤكدًا أن واشنطن مهتمة بـ"تهدئة الوضع"، بحسب زعمه.
وقال ميلر، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تدعم الأعمال الحالية للجماعات الإرهابية في سوريا: "لقد أوضحنا أننا نريد أن نرى خفضًا للتصعيد، لا أعتقد أنني أستطيع أن أكون أكثر وضوحًا. في نهاية المطاف، نريد أن نرى العملية السياسية تمضي قدما".
ووفقا له، فإن المنظمة التي شنت الهجوم تعتبر إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما وصف الشائعات حول تورط الولايات المتحدة في الحادث بأنها "كاذبة"، بحسب زعمه.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة الإرهابية سابقاً والمحظورة في روسيا ودول عدة)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة
، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.