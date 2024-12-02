سعوديتان تحققان المركز الأول عربيا في أولمبياد الروبوت العالمي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20241202/سعوديتان-تحققان-المركز-الأول-عربيا-في-أولمبياد-الروبوت-العالمي--1095386796.html
سعوديتان تحققان المركز الأول عربيا في أولمبياد الروبوت العالمي
سعوديتان تحققان المركز الأول عربيا في أولمبياد الروبوت العالمي
سبوتنيك عربي
حققت السعوديتان جوهرة القحطاني وأسيل الجاسر المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في أول مشاركة لهما في فئة مهندسي المستقبل في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T06:47+0000
2024-12-02T06:47+0000
مجتمع
السعودية
العالم العربي
منوعات
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أقيمت المسابقة في مدينة إزمير التركية في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستقطبت مشاركين من جميع الأعمار من أكثر من 90 دولة، مع التركيز على الإبداع في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.وبحسب وكالة "الأنباء السعودية"، أرسلت المملكة 15 فريقاً يضم 30 طالباً وطالبة من مختلف المناطق، يدعمهم 11 مستشاراً و15 مدرباً.وشمل الجهد التعاوني وزارة التعليم السعودية، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وأكاديمية طويق، وشركة تطوير التعليم القابضة.وتضمنت المنافسة فئات مثل مهام الروبوت، ورياضة الروبوت، ومبتكري المستقبل، ومهندسي المستقبل.تطمح الجوهرة وأسيل إلى مواصلة تطوير مهاراتهما وخبراتهما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية لتقديم حلول تقنية مبتكرة تخدم البشرية.القحطاني والجاسر قامتا ببناء الروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وأجهزة الاستشعار المتصلة بتقنيات الكاميرا والرادار.طال انتظاره... المصريون يستعدون إلى حدث هو الأول من نوعه خلال أيامالكويت تقرر سحب الجنسية من داود حسين ونوال الكويتية
https://sarabic.ae/20241130/طفلة-عربية-تفوز-في-مسابقة-عالمية-للنظارات-للمكفوفين-1095347439.html
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السعودية, العالم العربي, منوعات
السعودية, العالم العربي, منوعات

سعوديتان تحققان المركز الأول عربيا في أولمبياد الروبوت العالمي

06:47 GMT 02.12.2024
© Photo / unsplash/Brett Jordanروبوت
روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Photo / unsplash/Brett Jordan
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حققت السعوديتان جوهرة القحطاني وأسيل الجاسر المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في أول مشاركة لهما في فئة مهندسي المستقبل في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي.
أقيمت المسابقة في مدينة إزمير التركية في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستقطبت مشاركين من جميع الأعمار من أكثر من 90 دولة، مع التركيز على الإبداع في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وبحسب وكالة "الأنباء السعودية"، أرسلت المملكة 15 فريقاً يضم 30 طالباً وطالبة من مختلف المناطق، يدعمهم 11 مستشاراً و15 مدرباً.
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وشمل الجهد التعاوني وزارة التعليم السعودية، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وأكاديمية طويق، وشركة تطوير التعليم القابضة.
وتضمنت المنافسة فئات مثل مهام الروبوت، ورياضة الروبوت، ومبتكري المستقبل، ومهندسي المستقبل.
تطمح الجوهرة وأسيل إلى مواصلة تطوير مهاراتهما وخبراتهما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية لتقديم حلول تقنية مبتكرة تخدم البشرية.
القحطاني والجاسر قامتا ببناء الروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وأجهزة الاستشعار المتصلة بتقنيات الكاميرا والرادار.
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