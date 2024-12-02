https://sarabic.ae/20241202/سعوديتان-تحققان-المركز-الأول-عربيا-في-أولمبياد-الروبوت-العالمي--1095386796.html
سعوديتان تحققان المركز الأول عربيا في أولمبياد الروبوت العالمي
سعوديتان تحققان المركز الأول عربيا في أولمبياد الروبوت العالمي
سبوتنيك عربي
حققت السعوديتان جوهرة القحطاني وأسيل الجاسر المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في أول مشاركة لهما في فئة مهندسي المستقبل في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T06:47+0000
2024-12-02T06:47+0000
2024-12-02T06:47+0000
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أقيمت المسابقة في مدينة إزمير التركية في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستقطبت مشاركين من جميع الأعمار من أكثر من 90 دولة، مع التركيز على الإبداع في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.وبحسب وكالة "الأنباء السعودية"، أرسلت المملكة 15 فريقاً يضم 30 طالباً وطالبة من مختلف المناطق، يدعمهم 11 مستشاراً و15 مدرباً.وشمل الجهد التعاوني وزارة التعليم السعودية، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وأكاديمية طويق، وشركة تطوير التعليم القابضة.وتضمنت المنافسة فئات مثل مهام الروبوت، ورياضة الروبوت، ومبتكري المستقبل، ومهندسي المستقبل.تطمح الجوهرة وأسيل إلى مواصلة تطوير مهاراتهما وخبراتهما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية لتقديم حلول تقنية مبتكرة تخدم البشرية.القحطاني والجاسر قامتا ببناء الروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وأجهزة الاستشعار المتصلة بتقنيات الكاميرا والرادار.طال انتظاره... المصريون يستعدون إلى حدث هو الأول من نوعه خلال أيامالكويت تقرر سحب الجنسية من داود حسين ونوال الكويتية
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السعودية, العالم العربي, منوعات
السعودية, العالم العربي, منوعات
سعوديتان تحققان المركز الأول عربيا في أولمبياد الروبوت العالمي
حققت السعوديتان جوهرة القحطاني وأسيل الجاسر المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في أول مشاركة لهما في فئة مهندسي المستقبل في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي.
أقيمت المسابقة في مدينة إزمير التركية في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستقطبت مشاركين من جميع الأعمار من أكثر من 90 دولة، مع التركيز على الإبداع في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وبحسب وكالة "الأنباء السعودية"، أرسلت المملكة 15 فريقاً يضم 30 طالباً وطالبة من مختلف المناطق، يدعمهم 11 مستشاراً و15 مدرباً.
وشمل الجهد التعاوني وزارة التعليم السعودية، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وأكاديمية طويق، وشركة تطوير التعليم القابضة.
وتضمنت المنافسة فئات مثل مهام الروبوت، ورياضة الروبوت، ومبتكري المستقبل، ومهندسي المستقبل.
تطمح الجوهرة وأسيل إلى مواصلة تطوير مهاراتهما وخبراتهما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية لتقديم حلول تقنية مبتكرة تخدم البشرية.
القحطاني والجاسر قامتا ببناء الروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وأجهزة الاستشعار المتصلة بتقنيات الكاميرا والرادار.