https://sarabic.ae/20241203/الخارجية-الروسية-تعلق-على-التقارير-المتعلقة-بالتحضير-لاجتماع-دول-صيغة-أستانا-1095434744.html
الخارجية الروسية تعلق على التقارير المتعلقة بالتحضير لاجتماع دول "صيغة أستانا"
الخارجية الروسية تعلق على التقارير المتعلقة بالتحضير لاجتماع دول "صيغة أستانا"
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن مسألة عقد اجتماع لدول صيغة أستانا بشأن سوريا قيد الدراسة حاليا. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T09:57+0000
2024-12-03T09:57+0000
2024-12-03T09:57+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك" في تعليقها على أنباء تفيد بالتخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع يوم الجمعة المقبل في الدوحة: "يجري حالياً العمل على مسألة عقد اجتماع لدول صيغة أستانا".وظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول إمكانية التحضير لعقد اجتماع في الدوحة بصيغة أستانا، يوم الجمعة المقبل.وعقدت الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا بصيغة أستانا، في الـ12 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة 11 وفداً من بينهم ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران ومفاوضون من سوريا.وتضم صيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة والدول المراقبة - الأردن والعراق ولبنان.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.تصويت... برأيك هل يستطيع مجلس الأمن الدولي وقف الهجمات الإرهابية في سوريا؟
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الخارجية الروسية تعلق على التقارير المتعلقة بالتحضير لاجتماع دول "صيغة أستانا"
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن مسألة عقد اجتماع لدول صيغة أستانا بشأن سوريا قيد الدراسة حاليا.
وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك" في تعليقها على أنباء تفيد بالتخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع يوم الجمعة المقبل في الدوحة: "يجري حالياً العمل على مسألة عقد اجتماع لدول صيغة أستانا".
وظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول إمكانية التحضير لعقد اجتماع في الدوحة بصيغة أستانا، يوم الجمعة المقبل.
وعقدت الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا بصيغة أستانا، في الـ12 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة 11 وفداً من بينهم ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران ومفاوضون من سوريا.
وتضم صيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة والدول المراقبة - الأردن والعراق ولبنان.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة
، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.