الخارجية الروسية تعلق على التقارير المتعلقة بالتحضير لاجتماع دول "صيغة أستانا"

عربي
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241203/الخارجية-الروسية-تعلق-على-التقارير-المتعلقة-بالتحضير-لاجتماع-دول-صيغة-أستانا-1095434744.html
الخارجية الروسية تعلق على التقارير المتعلقة بالتحضير لاجتماع دول "صيغة أستانا"
الخارجية الروسية تعلق على التقارير المتعلقة بالتحضير لاجتماع دول "صيغة أستانا"
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن مسألة عقد اجتماع لدول صيغة أستانا بشأن سوريا قيد الدراسة حاليا. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T09:57+0000
2024-12-03T09:57+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك" في تعليقها على أنباء تفيد بالتخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع يوم الجمعة المقبل في الدوحة: "يجري حالياً العمل على مسألة عقد اجتماع لدول صيغة أستانا".وظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول إمكانية التحضير لعقد اجتماع في الدوحة بصيغة أستانا، يوم الجمعة المقبل.وعقدت الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا بصيغة أستانا، في الـ12 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة 11 وفداً من بينهم ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران ومفاوضون من سوريا.وتضم صيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة والدول المراقبة - الأردن والعراق ولبنان.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.تصويت... برأيك هل يستطيع مجلس الأمن الدولي وقف الهجمات الإرهابية في سوريا؟
https://sarabic.ae/20241202/بطلب-من-سوريا-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-الدولي-لمناقشة-الهجوم-الإرهابي-على-حلب-1095411531.html
https://sarabic.ae/20241203/سلاح-الجو-السوري-يدمر-مركز-قيادة-للإرهابيين-في-خان-شيخون-بإدلب-فيديو-1095431272.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الخارجية الروسية تعلق على التقارير المتعلقة بالتحضير لاجتماع دول "صيغة أستانا"

09:57 GMT 03.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن مسألة عقد اجتماع لدول صيغة أستانا بشأن سوريا قيد الدراسة حاليا.
وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك" في تعليقها على أنباء تفيد بالتخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع يوم الجمعة المقبل في الدوحة: "يجري حالياً العمل على مسألة عقد اجتماع لدول صيغة أستانا".
وظهرت معلومات في وسائل الإعلام حول إمكانية التحضير لعقد اجتماع في الدوحة بصيغة أستانا، يوم الجمعة المقبل.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
بطلب من سوريا... جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب
أمس, 13:58 GMT
وعقدت الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا بصيغة أستانا، في الـ12 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة 11 وفداً من بينهم ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران ومفاوضون من سوريا.
وتضم صيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة والدول المراقبة - الأردن والعراق ولبنان.
مقاتلات سورية تستهدف مقعلا للإرهابيين بالقرب من خان شيخون في إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
سلاح الجو السوري يدمر مركز قيادة للإرهابيين في خان شيخون بإدلب... فيديو
09:03 GMT
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
تصويت... برأيك هل يستطيع مجلس الأمن الدولي وقف الهجمات الإرهابية في سوريا؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала