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القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مدار الليل والنهار
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قوانين الاقتصاد
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27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241203/عشرات-القتلى-والجرحى-من-الإرهابيين-إثر-ضربات-جوية-سورية-روسية-على-ريفي-حماة-وإدلب-1095435641.html
عشرات القتلى والجرحى من الإرهابيين إثر ضربات جوية سورية روسية على ريفي حماة وإدلب
عشرات القتلى والجرحى من الإرهابيين إثر ضربات جوية سورية روسية على ريفي حماة وإدلب
سبوتنيك عربي
وجّه الطيران الحربي السوري الروسي المشترك ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T10:08+0000
2024-12-03T10:08+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن الضربات الجوية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين بالإضافة إلى تدمير آلياتهم وأسلحتهم.أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في ريف محافظة حماة وسط سوريا.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "الجيش العربي السوري نجح في صد الهجوم الإرهابي وحرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيخ حديد".من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل عشرات الإرهابيين، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة ضربات الطيران السوري الروسي المشترك على تجمعاتهم وأرتالهم في أرياف حماة وإدلب، وتدمير عتادهم وآلياتهم".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وفي وقت سابق من يوم الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".
https://sarabic.ae/20241203/البنتاغون-أجرينا-اتصالات-مع-روسيا-وسط-التصعيد-الحالي-في-سوريا-1095425451.html
https://sarabic.ae/20241203/باحث-في-العلاقات-الدولية-أحداث-سوريا-هي-امتداد-للمشروع-الإسرائيلي-لتشكيل-شرق-أوسط-جديد-1095428048.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عشرات القتلى والجرحى من الإرهابيين إثر ضربات جوية سورية روسية على ريفي حماة وإدلب

10:08 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Omar Albamتنتشر المعدات العسكرية خارج المطار حيث يسيطر مسلحون من المعارضة على المنشأة في حلب، سوريا 2 ديسمبر 2024.
تنتشر المعدات العسكرية خارج المطار حيث يسيطر مسلحون من المعارضة على المنشأة في حلب، سوريا 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
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وجّه الطيران الحربي السوري الروسي المشترك ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن الضربات الجوية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين بالإضافة إلى تدمير آلياتهم وأسلحتهم.
أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في ريف محافظة حماة وسط سوريا.
المتحدث باسم البنتاغون العميد في سلاح الجو. الجنرال باتريك رايدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
البنتاغون: أجرينا اتصالات مع روسيا وسط التصعيد الحالي في سوريا
01:37 GMT
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "الجيش العربي السوري نجح في صد الهجوم الإرهابي وحرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيخ حديد".
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل عشرات الإرهابيين، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة ضربات الطيران السوري الروسي المشترك على تجمعاتهم وأرتالهم في أرياف حماة وإدلب، وتدمير عتادهم وآلياتهم".
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
مدينة خان شيخون، محافظة إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
باحث في العلاقات الدولية: أحداث سوريا هي امتداد للمشروع الإسرائيلي لتشكيل شرق أوسط جديد
08:09 GMT
وفي وقت سابق من يوم الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.
وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".
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