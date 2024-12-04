https://sarabic.ae/20241204/زعيم-المعارضة-الكورية-الجنوبية-يعلن-احتمال-قيام-الرئيس-باستفزاز-بيونغ-يانغ-1095463887.html

زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يكشف عن احتمال قيام الرئيس باستفزاز بيونغ يانغ

زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يكشف عن احتمال قيام الرئيس باستفزاز بيونغ يانغ

سبوتنيك عربي

قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية، قد يحاول القيام بذلك مرة أخرى أو حتى... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T05:02+0000

2024-12-04T05:02+0000

2024-12-04T05:15+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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وجاءت تصريحات، لي جاي ميونغ، أثناء حديثه في تجمع حاشد بعنوان "الدعوة إلى استقالة الرئيس يون سوك يول وتشجيع عزله"، نظمه الديمقراطيون وأحزاب المعارضة الأخرى.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، عن جاي ميونغ قوله: "لقد حاول الرئيس يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية دون جدوى وسيحاول مرة أخرى، ولكن هناك خطر أكبر، هناك تهديد جدي بأنه (يون سوك يول) يمكن أن يستفز كوريا الديمقراطية، من خلال زعزعة استقرار خط الهدنة".ودعا الشعب إلى اليقظة والوحدة، وشكر أولئك الذين حضروا إلى البرلمان ليلاً وساعدوا النواب على الدخول.ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية فرض الأحكام العرفية "لتطهير القوات الموالية لكوريا الديمقراطية، والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي".وتم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر بمنع مرور النواب، لكن برلمان كوريا الجنوبية كان لا يزال قادرًا على الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا جميعا بالإجماع.ووفقا لدستور جمهورية كوريا، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها.وتم حل قيادة الأحكام العرفية التي تم إنشاؤها في القوات المسلحة، كما عاد العسكريون الذين تم استدعاؤهم إلى البرلمان أدراجهم.وبالإضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس، ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 صوت في البرلمان، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائبا من الحزب الحاكم.عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يقدمون استقالاتهمالاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد

https://sarabic.ae/20241203/كوريا-الجنوبية-تعلن-حالة-الأحكام-العرفية-في-البلاد-ووزارة-الدفاع-تعقد-اجتماعا-عاجلا-1095448199.html

https://sarabic.ae/20241203/رئيس-الحزب-الحاكم-في-كوريا-الجنوبية-قرار-الأحكام-العرفية-خاطئ-وسأمنعه-معه-الشعب-1095462281.html

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