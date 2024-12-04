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https://sarabic.ae/20241204/زعيم-المعارضة-الكورية-الجنوبية-يعلن-احتمال-قيام-الرئيس-باستفزاز-بيونغ-يانغ-1095463887.html
زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يكشف عن احتمال قيام الرئيس باستفزاز بيونغ يانغ
زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يكشف عن احتمال قيام الرئيس باستفزاز بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية، قد يحاول القيام بذلك مرة أخرى أو حتى... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T05:02+0000
2024-12-04T05:15+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وجاءت تصريحات، لي جاي ميونغ، أثناء حديثه في تجمع حاشد بعنوان "الدعوة إلى استقالة الرئيس يون سوك يول وتشجيع عزله"، نظمه الديمقراطيون وأحزاب المعارضة الأخرى.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، عن جاي ميونغ قوله: "لقد حاول الرئيس يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية دون جدوى وسيحاول مرة أخرى، ولكن هناك خطر أكبر، هناك تهديد جدي بأنه (يون سوك يول) يمكن أن يستفز كوريا الديمقراطية، من خلال زعزعة استقرار خط الهدنة".ودعا الشعب إلى اليقظة والوحدة، وشكر أولئك الذين حضروا إلى البرلمان ليلاً وساعدوا النواب على الدخول.ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية فرض الأحكام العرفية "لتطهير القوات الموالية لكوريا الديمقراطية، والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي".وتم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر بمنع مرور النواب، لكن برلمان كوريا الجنوبية كان لا يزال قادرًا على الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا جميعا بالإجماع.ووفقا لدستور جمهورية كوريا، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها.وتم حل قيادة الأحكام العرفية التي تم إنشاؤها في القوات المسلحة، كما عاد العسكريون الذين تم استدعاؤهم إلى البرلمان أدراجهم.وبالإضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس، ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 صوت في البرلمان، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائبا من الحزب الحاكم.عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يقدمون استقالاتهمالاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد
https://sarabic.ae/20241203/كوريا-الجنوبية-تعلن-حالة-الأحكام-العرفية-في-البلاد-ووزارة-الدفاع-تعقد-اجتماعا-عاجلا-1095448199.html
https://sarabic.ae/20241203/رئيس-الحزب-الحاكم-في-كوريا-الجنوبية-قرار-الأحكام-العرفية-خاطئ-وسأمنعه-معه-الشعب-1095462281.html
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كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, العالم

زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يكشف عن احتمال قيام الرئيس باستفزاز بيونغ يانغ

05:02 GMT 04.12.2024 (تم التحديث: 05:15 GMT 04.12.2024)
© AP Photo / Ahn Young-joonمتظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024.
متظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية، قد يحاول القيام بذلك مرة أخرى أو حتى استفزاز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من أجل دفع الوضع على الحدود إلى اشتباكات عسكرية.
وجاءت تصريحات، لي جاي ميونغ، أثناء حديثه في تجمع حاشد بعنوان "الدعوة إلى استقالة الرئيس يون سوك يول وتشجيع عزله"، نظمه الديمقراطيون وأحزاب المعارضة الأخرى.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، عن جاي ميونغ قوله: "لقد حاول الرئيس يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية دون جدوى وسيحاول مرة أخرى، ولكن هناك خطر أكبر، هناك تهديد جدي بأنه (يون سوك يول) يمكن أن يستفز كوريا الديمقراطية، من خلال زعزعة استقرار خط الهدنة".
وأردف: "ويؤدي إلى صراع مسلح... إذا لم تكن الأحكام العرفية التي تهدف إلى الحفاظ على السلطة كافية، فسيكونون على استعداد لوضع حياة الناس على المحك".
ودعا الشعب إلى اليقظة والوحدة، وشكر أولئك الذين حضروا إلى البرلمان ليلاً وساعدوا النواب على الدخول.
ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية فرض الأحكام العرفية "لتطهير القوات الموالية لكوريا الديمقراطية، والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي".
ووفقا له، فإن محاولات تنفيذ إجراءات عزله تهدد بشل السلطة.
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
كوريا الجنوبية تعلن حالة الأحكام العرفية في البلاد.. ووزارة الدفاع تعقد اجتماعا عاجلا
أمس, 14:03 GMT
وتم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر بمنع مرور النواب، لكن برلمان كوريا الجنوبية كان لا يزال قادرًا على الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا جميعا بالإجماع.
ووفقا لدستور جمهورية كوريا، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها.
وبعد أكثر من ثلاث ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية، وسرعان ما دعت حكومة البلاد إلى إلغاء الأحكام العرفية.
وتم حل قيادة الأحكام العرفية التي تم إنشاؤها في القوات المسلحة، كما عاد العسكريون الذين تم استدعاؤهم إلى البرلمان أدراجهم.
أنصار حزب قوة الشعب، الحاكم في كوريا الجنوبية يضيءون أضواء هواتفهم الذكية خلال حملة الانتخابات البرلمانية للحزب في سيول، كوريا الجنوبية، الثلاثاء 9 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: قرار الأحكام العرفية خاطئ وسأمنعه مع الشعب
أمس, 23:42 GMT
وأعلنت المعارضة في البلاد عن عزمها توجيه اتهامات، بالانقلاب ضد الرئيس يون سيوك يول، ووزير الدفاع كيم يونغ هيون، ووزير الداخلية والأمن لي سانغ مين، بالإضافة إلى لاعبين رئيسيين آخرين في الوضع من بين الجيش والشرطة.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس، ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 صوت في البرلمان، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائبا من الحزب الحاكم.
عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يقدمون استقالاتهم
الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد
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