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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241205/البنتاغون-أمريكا-ستبذل-جهودا-لتسريع-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1095531309.html
البنتاغون: أمريكا ستبذل جهودا لتسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
البنتاغون: أمريكا ستبذل جهودا لتسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل بذل كل جهد ممكن لتسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا قبل رحيل... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T20:45+0000
2024-12-05T20:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال للصحفيين: "لقد تلقينا تعليمات من البيت الأبيض لبذل كل جهد ممكن لتسريع المساعدة الأمنية إلى أوكرانيا واستخدام السلطات التي لدينا، ونحن نفعل ذلك بالضبط". وأشار رايدر إلى أن أكثر من تسعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية المتفق عليها إلى أوكرانيا لا تزال لدى الولايات المتحدة.وقال: "2.21 مليار في إطار الوكالة الأمريكية للذكاء الاصطناعي، 6.8 مليار في إطار المساعد الرقمي الشخصي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحدالقوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241205/الكرملين-روسيا-مستعدة-للترحيب-بجميع-جهود-الوساطة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1095495495.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: أمريكا ستبذل جهودا لتسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

20:45 GMT 05.12.2024
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل بذل كل جهد ممكن لتسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا قبل رحيل إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال للصحفيين: "لقد تلقينا تعليمات من البيت الأبيض لبذل كل جهد ممكن لتسريع المساعدة الأمنية إلى أوكرانيا واستخدام السلطات التي لدينا، ونحن نفعل ذلك بالضبط".
وأشار رايدر إلى أن أكثر من تسعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية المتفق عليها إلى أوكرانيا لا تزال لدى الولايات المتحدة.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
06:25 GMT
وقال: "2.21 مليار في إطار الوكالة الأمريكية للذكاء الاصطناعي، 6.8 مليار في إطار المساعد الرقمي الشخصي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
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