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وزيرا خارجيتي مصر وإيران يبحثان التطورات السورية ويحذران من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية
وزيرا خارجيتي مصر وإيران يبحثان التطورات السورية ويحذران من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية
سبوتنيك عربي
جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، التأكيد أن سياسة بلاده ثابتة في دعم سوريا حكومة وجيشا وشعبا في مكافحة المجموعات الإرهابية. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T09:23+0000
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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث ناقشا نتائج المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين السوريين والأتراك خلال زيارته الأخيرة لكل من دمشق وأنقرة.في وقت بحث عبد العاطي وعراقجي تطورات المنطقة مع التركيز على التطورات السورية، حيث أوضح وزير الخارجية الإيراني أن "تفعيل المجاميع الإرهابية في سوريا وفي المنطقة، يشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار والأمن".وشدد عباس عراقجي على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بين اللاعبين المؤثرين في المنطقة للتصدي لهذه الظاهرة، منوها بأن الطرفين المصري والإيراني مستمران في مواصلة الاتصالات والمشاورات بهذا الشأن.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سياسة بلاده في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها القانونية، مشيرا إلى ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية وأن هذه الأحداث لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة.وتشهد محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.بدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إيقاف تقدم الإرهابيين في حماة، وبدأت القوات الحكومية هجوماً مضاداً؛ وبدعم من القوات الجوية الروسية، حررت عدداً من البلدات، التي استولى عليها الإرهابيون.وأكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب
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أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

وزيرا خارجيتي مصر وإيران يبحثان التطورات السورية ويحذران من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

09:23 GMT 05.12.2024
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
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جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، التأكيد أن سياسة بلاده ثابتة في دعم سوريا حكومة وجيشا وشعبا في مكافحة المجموعات الإرهابية.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث ناقشا نتائج المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين السوريين والأتراك خلال زيارته الأخيرة لكل من دمشق وأنقرة.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
عنصر سابق بـ"هيئة تحرير الشام" يكشف لـ"سبوتنيك" تدريب أوكرانيا للإرهابيين في سوريا
04:10 GMT
في وقت بحث عبد العاطي وعراقجي تطورات المنطقة مع التركيز على التطورات السورية، حيث أوضح وزير الخارجية الإيراني أن "تفعيل المجاميع الإرهابية في سوريا وفي المنطقة، يشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار والأمن".
وشدد عباس عراقجي على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بين اللاعبين المؤثرين في المنطقة للتصدي لهذه الظاهرة، منوها بأن الطرفين المصري والإيراني مستمران في مواصلة الاتصالات والمشاورات بهذا الشأن.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سياسة بلاده في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها القانونية، مشيرا إلى ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية وأن هذه الأحداث لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة.
وتشهد محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
نائب في البرلمان المصري لـ"سبوتنيك": سقوط سوريا سيدخل المنطقة في دوامة طويلة الأمد
08:22 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
بدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إيقاف تقدم الإرهابيين في حماة، وبدأت القوات الحكومية هجوماً مضاداً؛ وبدعم من القوات الجوية الروسية، حررت عدداً من البلدات، التي استولى عليها الإرهابيون.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب
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قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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