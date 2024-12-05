https://sarabic.ae/20241205/وزيرا-خارجيتي-مصر-وإيران-يبحثان-التطورات-السورية-ويحذران-من-استدراج-المنطقة-إلى-حرب-إقليمية-1095503585.html

وزيرا خارجيتي مصر وإيران يبحثان التطورات السورية ويحذران من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

وزيرا خارجيتي مصر وإيران يبحثان التطورات السورية ويحذران من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

سبوتنيك عربي

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، التأكيد أن سياسة بلاده ثابتة في دعم سوريا حكومة وجيشا وشعبا في مكافحة المجموعات الإرهابية. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T09:23+0000

2024-12-05T09:23+0000

2024-12-05T09:23+0000

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الخميس، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث ناقشا نتائج المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين السوريين والأتراك خلال زيارته الأخيرة لكل من دمشق وأنقرة.في وقت بحث عبد العاطي وعراقجي تطورات المنطقة مع التركيز على التطورات السورية، حيث أوضح وزير الخارجية الإيراني أن "تفعيل المجاميع الإرهابية في سوريا وفي المنطقة، يشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار والأمن".وشدد عباس عراقجي على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بين اللاعبين المؤثرين في المنطقة للتصدي لهذه الظاهرة، منوها بأن الطرفين المصري والإيراني مستمران في مواصلة الاتصالات والمشاورات بهذا الشأن.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سياسة بلاده في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها القانونية، مشيرا إلى ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية وأن هذه الأحداث لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة.وتشهد محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.بدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إيقاف تقدم الإرهابيين في حماة، وبدأت القوات الحكومية هجوماً مضاداً؛ وبدعم من القوات الجوية الروسية، حررت عدداً من البلدات، التي استولى عليها الإرهابيون.وأكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما يحدث في سوريا بأنه "تعدٍ على سيادة سوريا"، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب

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