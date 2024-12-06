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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بوتين لرئيس قرغيزستان: سنواصل العمل المشترك لضمان الأمن الإقليمي
بوتين لرئيس قرغيزستان: سنواصل العمل المشترك لضمان الأمن الإقليمي
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس القيرغيزي سادير جباروف بمناسبة عيد ميلاده، مشيراً إلى أن روسيا ستواصل العمل بنشاط من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وضمان... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T06:44+0000
2024-12-06T06:44+0000
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وجاء في نص برقية التهنئة، المنشورة على موقع الكرملين: "عزيزي سادير نورغوجويفيتش، أرجو أن تتقبل تهانئتي القلبية بمناسبة عيد ميلادك. روسيا تقدر عاليا مساهمتك الشخصية في تعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بين دولنا".وأضاف الرئيس الروسي: "أتمنى لكم الصحة والازدهار والنجاح في الأنشطة الحكومية لصالح شعب جمهورية قيرغيزستان الصديق".وفي قت سابق، أكد رئيس جمهورية قرغيزستان سادير جاباروف، أن بلاده لا يمكنها رفض التعاون مع روسيا الاتحادية، رغم طلبات الدول الغربية.وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، أن الأجهزة الأمنية في البلاد أفشلت محاولة للاستيلاء على السلطة بالعنف.وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف الاستيلاء العنيف على السلطة لاحقا".رئيس وزراء أوكرانيا السابق: واشنطن دعمت المعارضة لدينا للإطاحة بحكومتنا الشرعية عام 2014إفشال محاولة للاستيلاء على السلطة في قرغيزستانروسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدولية
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أخبار قرغيزستان, العالم, روسيا
أخبار قرغيزستان, العالم, روسيا

بوتين لرئيس قرغيزستان: سنواصل العمل المشترك لضمان الأمن الإقليمي

06:44 GMT 06.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس القرغيزي صادر جاباروف خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس القرغيزي صادر جاباروف خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس القيرغيزي سادير جباروف بمناسبة عيد ميلاده، مشيراً إلى أن روسيا ستواصل العمل بنشاط من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وضمان الأمن الإقليمي.
وجاء في نص برقية التهنئة، المنشورة على موقع الكرملين: "عزيزي سادير نورغوجويفيتش، أرجو أن تتقبل تهانئتي القلبية بمناسبة عيد ميلادك. روسيا تقدر عاليا مساهمتك الشخصية في تعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بين دولنا".

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستواصل العمل بنشاط من أجل مواصلة تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الثنائية، فضلاً عن تطوير عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي وضمان الأمن الإقليمي.

وأضاف الرئيس الروسي: "أتمنى لكم الصحة والازدهار والنجاح في الأنشطة الحكومية لصالح شعب جمهورية قيرغيزستان الصديق".
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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28 نوفمبر, 10:19 GMT
وفي قت سابق، أكد رئيس جمهورية قرغيزستان سادير جاباروف، أن بلاده لا يمكنها رفض التعاون مع روسيا الاتحادية، رغم طلبات الدول الغربية.

وقال جاباروف، في مقابلة مع وكالة "كابار" الحكومية القرغيزية: "منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تواصل الدول الغربية إدانة روسيا. بالطبع، هناك دول غربية تطلب منا عدم التعاون مع روسيا، لكنني أجيبها دائمًا بصراحة وصدق، بأنه لا يمكننا رفض التعاون مع روسيا".

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، أن الأجهزة الأمنية في البلاد أفشلت محاولة للاستيلاء على السلطة بالعنف.
وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف الاستيلاء العنيف على السلطة لاحقا".
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