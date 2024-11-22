https://sarabic.ae/20241122/رئيس-وزراء-أوكرانيا-السابق-واشنطن-دعمت-المعارضة-لدينا-للإطاحة-بحكومتنا-الشرعية-عام-2014----1095086367.html

رئيس وزراء أوكرانيا السابق: واشنطن دعمت المعارضة لدينا للإطاحة بحكومتنا الشرعية عام 2014

رئيس وزراء أوكرانيا السابق: واشنطن دعمت المعارضة لدينا للإطاحة بحكومتنا الشرعية عام 2014

سبوتنيك عربي

أكد رئيس وزراء أوكرانيا السابق، ميكولا أزاروف، على أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدعم المعارضة الأوكرانية للإطاحة بالحكومة الشرعية في البلاد، عام 2014. 22.11.2024, سبوتنيك عربي

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في الذكرى العشرين للأحداث المأساوية لـ"الثورة البرتقالية"، تحدث رئيس وزراء أوكرانيا السابق، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عن كيفية استعداد المعارضة الأوكرانية، المدعومة من الولايات المتحدة للاحتجاجات، وما هي الاستنتاجات التي توصلت إليها في التحضير لـ"الثورة البرتقالية"، والإطاحة بالحكومة الشرعية في أوكرانيا، عام 2014.وفي سؤاله عن وجود محاولات لتغيير السلطة بالقوة في البلاد، وما إذا كانت "الثورة البرتقالية" أول علامة على عدم استقرار النظام السياسي في أوكرانيا، قال أزاروف: "نعم، هذا سؤال مهم للغاية، وأنت على حق تماما. المحاولة الأولى لتغيير السلطة، لتغيير النظام السياسي، جرت بالترتيب الزمني، في عامي 2000 و2001. لقد كانت عملية تم الإعداد لها بشكل جيد، أعني عملية 2000-2001، والتي نفذت لأول مرة على أراضينا من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية".وتابع: "على وجه الخصوص، تم تجنيد الرائد ميلينشينكو في إدارة أمن الدولة، والذي كان مسؤولاً عن الدعم الفني لعمل مكتب الرئيس، أي حتى لا يتم التنصت على هذا المكتب. بحيث يكون مكتب رئيس أوكرانيا محميًا من أي تدخل إلكتروني خارجي".وأشار أزاروف إلى تورط رئيس الوزراء الأوكراني آنذاك، بافيل إيفانوفيتش لازارينكو، بقضايا فساد وتجاوزات تتعلق بعمليات لإمداد الغاز، وأنه هدده بالقتل بعد اطلاعه على قضايا الفساد.وذكر أزاروف أن موجة قوية جدًا تم إعدادها في وسائل الإعلام. مطالبة باستقالة الرئيس الأوكراني كوتشما، وتم فيها إدانة النظام برمته. مثل نظام السلطة الإجرامية والفساد والقتل واضطهاد الصحفيين، بدعم من الولايات المتحدة.وأشار أزاروف إلى أن يوشينكو، هو قائد صفري، قاد بنك أوكرانيا إلى الإفلاس، وفجأة تم تعيين مثل هذا الشخص رئيسا للحكومة.وأضاف تشكلت حكومتنا في عام 2002، والتي اهتمت بالاقتصاد الحقيقي، وزادت المعاشات التقاعدية والأجور، وكان هناك نمو اقتصادي. وبدأنا التفاوض مع روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان بشأن استعادة مساحة اقتصادية واحدة، وبطبيعة الحال لم يعجب الأمريكيون كثيرًا بهذا الأمر. وهكذا بدأت الاستعدادات لـ"الثورة البرتقالية". ودعم الأمريكيون يوشينكو بالمال وبجميع الآليات التنظيمية في الانتخابات التالية عام 2004.وبالفعل في الصيف، كانت لدينا معلومات تفيد بأن الانقلاب والثورة يجري الإعداد لها، على غرار ما حدث بالفعل في صربيا وقرغيزستان وجورجيا، أي أنه تم إعداد الناس والشقق في كييف للوصول من غرب أوكرانيا.وأكد أزاروف أن عامل القومية الأوكرانية لم يلعب دورا كبيرا في تلك الفترة، لكن كان الهدف هو تشويه صورة الحكومة، وتقديمها على أنها تجسيد للجحيم، وأن أصل كل مشاكل أوكرانيا يكمن في هذه الحكومة من فساد، وجريمة، وانخفاض مستوى المعيشة. ولم تكن هناك أي احتجاجات قومية.وفي سؤاله عن نتائج انتخابات، عام 2004، شرعية أم لا؟ قال أزاروف، إن الانتخابات كانت شرعية. إلى حد ما، وفي جميع الانتخابات هناك دائما بعض الأخطاء.وأضاف أزاروف: "قال لينين ذات مرة إنه لولا بروفة 1905 لكانت ثورة 1917 مستحيلة. أنا لست خبيرا كبيرا في المقارنة بين هاتين الثورتين، لكنني متأكد تماما، لولا انقلاب عام 2004، والذي تمكنا بعده من الوصول إلى السلطة مرتين، لكان انقلاب عام 2014 مستحيلا".لقد تدربوا على كل شيء وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الخطأ الرئيسي في انقلاب، عام 2004، هو أنهم فشلوا في إغراق جميع الحركات الموالية لروسيا، وجميع الحركات السياسية الطبيعية في الدم.إعلام: الغرب وجد طريقة لحل القضية الأوكرانيةإعلام: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة

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