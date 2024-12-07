https://sarabic.ae/20241207/مرشحة-لمنصب-المستشارية-الألمانية-نريد-السلام-في-أوكرانيا-ووقف-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1095574299.html
مرشحة لمنصب المستشارية الألمانية: نريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف
مرشحة لمنصب المستشارية الألمانية: نريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت أليس فايدل، المرشحة لمنصب المستشارية الألمانية من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، اليوم السبت، أنها تريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T11:28+0000
2024-12-07T11:28+0000
2024-12-07T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت فايدل، في مؤتمر صحفي بُث عبر حساب الحزب على منصة "إكس": "نريد السلام في أوكرانيا، لا نريد أي إمدادات أسلحة، لا نريد أي دبابات، لا نريد أي صواريخ! لا نريد إمدادات صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيجعل ألمانيا طرفا في الحرب!".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241207/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1095573525.html
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روسيا
مرشحة لمنصب المستشارية الألمانية: نريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف
ذكرت أليس فايدل، المرشحة لمنصب المستشارية الألمانية من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، اليوم السبت، أنها تريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف.
وقالت فايدل، في مؤتمر صحفي بُث عبر حساب الحزب على منصة "إكس": "نريد السلام في أوكرانيا، لا نريد أي إمدادات أسلحة، لا نريد أي دبابات، لا نريد أي صواريخ! لا نريد إمدادات صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيجعل ألمانيا طرفا في الحرب!".
كما أطلقت فايدل على حزبها لقب "حزب السلام".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.