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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241207/مرشحة-لمنصب-المستشارية-الألمانية-نريد-السلام-في-أوكرانيا-ووقف-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1095574299.html
مرشحة لمنصب المستشارية الألمانية: نريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف
مرشحة لمنصب المستشارية الألمانية: نريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت أليس فايدل، المرشحة لمنصب المستشارية الألمانية من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، اليوم السبت، أنها تريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T11:28+0000
2024-12-07T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت فايدل، في مؤتمر صحفي بُث عبر حساب الحزب على منصة "إكس": "نريد السلام في أوكرانيا، لا نريد أي إمدادات أسلحة، لا نريد أي دبابات، لا نريد أي صواريخ! لا نريد إمدادات صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيجعل ألمانيا طرفا في الحرب!".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241207/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1095573525.html
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روسيا

مرشحة لمنصب المستشارية الألمانية: نريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف

11:28 GMT 07.12.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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ذكرت أليس فايدل، المرشحة لمنصب المستشارية الألمانية من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، اليوم السبت، أنها تريد السلام في أوكرانيا ووقف إمدادات الأسلحة إلى كييف.
وقالت فايدل، في مؤتمر صحفي بُث عبر حساب الحزب على منصة "إكس": "نريد السلام في أوكرانيا، لا نريد أي إمدادات أسلحة، لا نريد أي دبابات، لا نريد أي صواريخ! لا نريد إمدادات صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، الأمر الذي سيجعل ألمانيا طرفا في الحرب!".

كما أطلقت فايدل على حزبها لقب "حزب السلام".

مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
11:00 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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