https://sarabic.ae/20241207/هل-ينتقل-نجم-النصر-السعودي-إلى-إنتر-ميلان-1095584154.html

هل ينتقل نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان

هل ينتقل نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع انتقال نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأكدت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، جناح النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن فريق إنتر لا يزال يثق في قدرات ساديو ماني، رغم تذبذب أدائه مع النصر السعودي ووصوله إلى سن الـ32 عاما، وسيكون على استعداد لإعادته إلى الدوريات الأوروبية مرة أخرى.سبق وتألق ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قبل انتقاله إلى فريق بايرن ميونخ الألماني الذي لم يقدم معه المستوى المنتظر.وانتقل قائد المنتخب السنغالي لكرة القدم ساديو ماني إلى النصر السعودي في صيف 2023، إلا أن اللاعب السنغالي لا يعيش أفضل أيامه مع الفريق السعودي.فقد تعرض ساديو ماني إلى انتقادات شديدة عقب الخسارة التي تلقاها الفريق السعودي، مساء أمس الجمعة، أمام غريمه التقليدي الاتحاد، بنتيجة "2-1"، في دوري "روشن".وظهر اللاعب السنغالي بمستوى سيئ، بعدما أهدر فرصة انفراد سهلة في الشوط الأول كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة، وهو ما أغضب جماهير النصر خلال الساعات الأخيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ويشار إلى أن فريق النصر السعودي يعيش موقفا صعبا في صراع المنافسة على لقب دوري "روشن"، حيث توقف رصيده عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع، متأخرا عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة.

https://sarabic.ae/20241124/الدوري-السعودي-النصر-والهلال-يتنافسان-للتعاقد-مع-نجم-برشلونة-1095136151.html

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