https://sarabic.ae/20241207/هل-ينتقل-نجم-النصر-السعودي-إلى-إنتر-ميلان-1095584154.html
هل ينتقل نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان
هل ينتقل نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع انتقال نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T17:35+0000
2024-12-07T17:35+0000
2024-12-07T17:35+0000
مجتمع
نادي النصر السعودي
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094511068_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_cbe97cd3117d78e1a48b15c7e69d281b.jpg
وأكدت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، جناح النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن فريق إنتر لا يزال يثق في قدرات ساديو ماني، رغم تذبذب أدائه مع النصر السعودي ووصوله إلى سن الـ32 عاما، وسيكون على استعداد لإعادته إلى الدوريات الأوروبية مرة أخرى.سبق وتألق ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قبل انتقاله إلى فريق بايرن ميونخ الألماني الذي لم يقدم معه المستوى المنتظر.وانتقل قائد المنتخب السنغالي لكرة القدم ساديو ماني إلى النصر السعودي في صيف 2023، إلا أن اللاعب السنغالي لا يعيش أفضل أيامه مع الفريق السعودي.فقد تعرض ساديو ماني إلى انتقادات شديدة عقب الخسارة التي تلقاها الفريق السعودي، مساء أمس الجمعة، أمام غريمه التقليدي الاتحاد، بنتيجة "2-1"، في دوري "روشن".وظهر اللاعب السنغالي بمستوى سيئ، بعدما أهدر فرصة انفراد سهلة في الشوط الأول كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة، وهو ما أغضب جماهير النصر خلال الساعات الأخيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ويشار إلى أن فريق النصر السعودي يعيش موقفا صعبا في صراع المنافسة على لقب دوري "روشن"، حيث توقف رصيده عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع، متأخرا عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة.
https://sarabic.ae/20241124/الدوري-السعودي-النصر-والهلال-يتنافسان-للتعاقد-مع-نجم-برشلونة-1095136151.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094511068_48:0:581:400_1920x0_80_0_0_893ac65d4542cd0535eb8f3ea624dc19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم
نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم
هل ينتقل نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان
أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع انتقال نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، جناح النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق إنتر لا يزال يثق في قدرات ساديو ماني، رغم تذبذب أدائه مع النصر السعودي ووصوله إلى سن الـ32 عاما، وسيكون على استعداد لإعادته إلى الدوريات الأوروبية مرة أخرى.
سبق وتألق ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قبل انتقاله إلى فريق بايرن ميونخ الألماني الذي لم يقدم معه المستوى المنتظر.
وانتقل قائد المنتخب السنغالي لكرة القدم ساديو ماني إلى النصر السعودي
في صيف 2023، إلا أن اللاعب السنغالي لا يعيش أفضل أيامه مع الفريق السعودي.
فقد تعرض ساديو ماني إلى انتقادات شديدة عقب الخسارة التي تلقاها الفريق السعودي، مساء أمس الجمعة، أمام غريمه التقليدي الاتحاد، بنتيجة "2-1"، في دوري "روشن".
وظهر اللاعب السنغالي بمستوى سيئ، بعدما أهدر فرصة انفراد سهلة في الشوط الأول كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة، وهو ما أغضب جماهير النصر خلال الساعات الأخيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشار إلى أن فريق النصر السعودي يعيش موقفا صعبا في صراع المنافسة على لقب دوري "روشن"
، حيث توقف رصيده عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع، متأخرا عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة.