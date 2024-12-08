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إخلاء مطار دمشق وتجدد الانفجارات في العاصمة
إخلاء مطار دمشق وتجدد الانفجارات في العاصمة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الأحد، بإخلاء مطار دمشق الدولي في أعقاب تجدد الانفجارات في العاصمة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T03:07+0000
2024-12-08T03:06+0000
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وأفاد مراسل إذاعة "شام إف إم" السورية بأنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين العاملين به، كما توقف جميع الرحلات الجوية، كما تجدد الانفجارات في العاصمة دمشق.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، أمس السبت، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى عدة "الإرهابيين" في سوريا حذرتهم فيها من الاقتراب من الحدود.ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب بعثت برسالة إلى "الإرهابيين" في سوريا، بهدف تحذيرهم من الاقتراب من الحدود المشتركة.وأكد الموقع أن الحكومة الإسرائيلية تتخوف من تدهور الأوضاع في سوريا، واقتراب "التنظيمات المسلحة" في سوريا من الحدود مع بلادها.ونقل الموقع عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، خلال تفقده الحدود السورية: "نتابع عن كثب ما يجري في سوريا للتأكد أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".وأوضح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أن "تلك المتابعة المكثفة تأتي للتأكد من أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا، يوم الخميس الماضي، بشأن ما يجري في سوريا، وما له من تأثير في حال امتد باتجاه الجولان السوري المحتل.كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أجرى جلسة لتقييم الوضع الأمني مع رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، لبحث التطورات في سوريا.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
https://sarabic.ae/20241207/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نتابع-عن-كثب-ما-يجري-في-سوريا-1095586525.html
https://sarabic.ae/20241207/مسؤول-إيراني-أوكرانيا-تزود-الإرهابيين-في-سوريا-بطائرات-من-دون-طيار-ويجب-محاسبتها-على-ذلك-1095581126.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

إخلاء مطار دمشق وتجدد الانفجارات في العاصمة

03:07 GMT 08.12.2024
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الأحد، بإخلاء مطار دمشق الدولي في أعقاب تجدد الانفجارات في العاصمة.
وأفاد مراسل إذاعة "شام إف إم" السورية بأنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين العاملين به، كما توقف جميع الرحلات الجوية، كما تجدد الانفجارات في العاصمة دمشق.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، أمس السبت، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى عدة "الإرهابيين" في سوريا حذرتهم فيها من الاقتراب من الحدود.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي: نتابع عن كثب ما يجري في سوريا
أمس, 19:39 GMT
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب بعثت برسالة إلى "الإرهابيين" في سوريا، بهدف تحذيرهم من الاقتراب من الحدود المشتركة.
وأكد الموقع أن الحكومة الإسرائيلية تتخوف من تدهور الأوضاع في سوريا، واقتراب "التنظيمات المسلحة" في سوريا من الحدود مع بلادها.
ونقل الموقع عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، خلال تفقده الحدود السورية: "نتابع عن كثب ما يجري في سوريا للتأكد أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مسؤول إيراني: أوكرانيا تزود الإرهابيين في سوريا بطائرات من دون طيار ويجب محاسبتها على ذلك
أمس, 15:35 GMT
وأوضح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أن "تلك المتابعة المكثفة تأتي للتأكد من أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا، يوم الخميس الماضي، بشأن ما يجري في سوريا، وما له من تأثير في حال امتد باتجاه الجولان السوري المحتل.
كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أجرى جلسة لتقييم الوضع الأمني مع رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، لبحث التطورات في سوريا.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
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