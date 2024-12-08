https://sarabic.ae/20241208/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يسيطر-على-جبل-الشيخ-السوري-دون-مقاومة-1095608588.html

تقرير: الجيش الإسرائيلي يسيطر على جبل الشيخ السوري دون مقاومة

تقرير: الجيش الإسرائيلي يسيطر على جبل الشيخ السوري دون مقاومة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T16:47+0000

2024-12-08T16:47+0000

2024-12-08T16:47+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة جبل الشيخ السورية خلال ساعات قليلة، وذلك دون أي مقاومة تذكر.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وحدات من الكوماندوز والمظليين اقتحموا جبل الشيخ السوري واحتلوه دون أي مقاومة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي قرر إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود هضبة الجولان السوري المحتل، موضحة أن "الجيش الإسرائيلي قرر إرسال الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى حدود هضبة الجولان".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-نداء-عاجلا-إلى-سكان-5-بلدات-في-جنوب-سوريا-1095604565.html

https://sarabic.ae/20241208/نتنياهو-إسرائيل-تراقب-عن-كثب-تطورات-الوضع-في-سوريا-وستفعل-كل-ما-هو-ضروري-لحماية-حدودها-1095601353.html

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