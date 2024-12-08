تقرير: الجيش الإسرائيلي يسيطر على جبل الشيخ السوري دون مقاومة

عربي
الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
17:03 GMT
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مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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https://sarabic.ae/20241208/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يسيطر-على-جبل-الشيخ-السوري-دون-مقاومة-1095608588.html
تقرير: الجيش الإسرائيلي يسيطر على جبل الشيخ السوري دون مقاومة
تقرير: الجيش الإسرائيلي يسيطر على جبل الشيخ السوري دون مقاومة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T16:47+0000
2024-12-08T16:47+0000
إسرائيل
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة جبل الشيخ السورية خلال ساعات قليلة، وذلك دون أي مقاومة تذكر.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وحدات من الكوماندوز والمظليين اقتحموا جبل الشيخ السوري واحتلوه دون أي مقاومة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي قرر إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود هضبة الجولان السوري المحتل، موضحة أن "الجيش الإسرائيلي قرر إرسال الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى حدود هضبة الجولان".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-نداء-عاجلا-إلى-سكان-5-بلدات-في-جنوب-سوريا-1095604565.html
https://sarabic.ae/20241208/نتنياهو-إسرائيل-تراقب-عن-كثب-تطورات-الوضع-في-سوريا-وستفعل-كل-ما-هو-ضروري-لحماية-حدودها-1095601353.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

تقرير: الجيش الإسرائيلي يسيطر على جبل الشيخ السوري دون مقاومة

16:47 GMT 08.12.2024
© Sputnikانفجار ناجم عن غارة إسرائيلية في دمشق
انفجار ناجم عن غارة إسرائيلية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة جبل الشيخ السورية خلال ساعات قليلة، وذلك دون أي مقاومة تذكر.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وحدات من الكوماندوز والمظليين اقتحموا جبل الشيخ السوري واحتلوه دون أي مقاومة.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
الجيش الإسرائيلي يوجه نداء عاجلا إلى سكان 5 بلدات في جنوب سوريا
15:37 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت استدعاء قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي قرر إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدود هضبة الجولان السوري المحتل، موضحة أن "الجيش الإسرائيلي قرر إرسال الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى حدود هضبة الجولان".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر السياج في الجولان السوري المحتل، في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة بمنطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
نتنياهو: إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها
13:46 GMT
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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