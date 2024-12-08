https://sarabic.ae/20241208/جامعة-الدول-العربية-تتعهد-بدعم-سوريا-وتدعو-إلى-رفع-العقوبات-المفروضة-ضدها-1095612896.html

جامعة الدول العربية تتعهد بدعم سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات المفروضة ضدها

جامعة الدول العربية تتعهد بدعم سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات المفروضة ضدها

سبوتنيك عربي

دعت جامعة الدول العربية إلى دعم الشعب السوري لتخطي الفترة الانتقالية الحالية، بما في ذلك من خلال رفع العقوبات ضد سوريا. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T19:03+0000

2024-12-08T19:03+0000

2024-12-08T19:03+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وقالت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، تعليقًا على الأوضاع في سوريا: "تدعو الأمانة العامة للجامعة كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أي عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب".وأكد البيان أن الجامعة "لن تتواني عن مواكبة ودعم سوريا"، مشددة على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، أمر ضروري يجب حمايته والدفاع عنه.وشدد البيان على أن "المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن".وأدانت الجامعة ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه "بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الاوضاع الداخلية في سوريا سواء علي صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام ٧٤ منتهياً".بدورها، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، اليوم الأحد، وقوف مصر إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، داعية جميع الأطراف السورية بكل توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة وتغليب المصلحة العليا للبلاد.فيما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا"، مشددة على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة "بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى".ودعا العاهل الأردني إلى "العمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى"، مشددًا على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها.وأكد في تصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/مصدر-في-الكرملين-بشار-الأسد-وأفراد-عائلته-يصلون-إلى-موسكو-وتم-منحهم-اللجوء-لدواع-إنسانية-1095612040.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم