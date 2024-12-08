جامعة الدول العربية تتعهد بدعم سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات المفروضة ضدها

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لبنان والعالم
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123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
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الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241208/جامعة-الدول-العربية-تتعهد-بدعم-سوريا-وتدعو-إلى-رفع-العقوبات-المفروضة-ضدها-1095612896.html
جامعة الدول العربية تتعهد بدعم سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات المفروضة ضدها
جامعة الدول العربية تتعهد بدعم سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات المفروضة ضدها
سبوتنيك عربي
دعت جامعة الدول العربية إلى دعم الشعب السوري لتخطي الفترة الانتقالية الحالية، بما في ذلك من خلال رفع العقوبات ضد سوريا. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T19:03+0000
2024-12-08T19:03+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، تعليقًا على الأوضاع في سوريا: "تدعو الأمانة العامة للجامعة كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أي عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب".وأكد البيان أن الجامعة "لن تتواني عن مواكبة ودعم سوريا"، مشددة على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، أمر ضروري يجب حمايته والدفاع عنه.وشدد البيان على أن "المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن".وأدانت الجامعة ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه "بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الاوضاع الداخلية في سوريا سواء علي صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام ٧٤ منتهياً".بدورها، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، اليوم الأحد، وقوف مصر إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، داعية جميع الأطراف السورية بكل توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة وتغليب المصلحة العليا للبلاد.فيما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا"، مشددة على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة "بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى".ودعا العاهل الأردني إلى "العمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى"، مشددًا على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها.وأكد في تصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/مصدر-في-الكرملين-بشار-الأسد-وأفراد-عائلته-يصلون-إلى-موسكو-وتم-منحهم-اللجوء-لدواع-إنسانية-1095612040.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

جامعة الدول العربية تتعهد بدعم سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات المفروضة ضدها

19:03 GMT 08.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
دعت جامعة الدول العربية إلى دعم الشعب السوري لتخطي الفترة الانتقالية الحالية، بما في ذلك من خلال رفع العقوبات ضد سوريا.
وقالت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، تعليقًا على الأوضاع في سوريا: "تدعو الأمانة العامة للجامعة كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أي عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب".
وأكد البيان أن الجامعة "لن تتواني عن مواكبة ودعم سوريا"، مشددة على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، أمر ضروري يجب حمايته والدفاع عنه.

ولفت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في سوريا، معتبرةً أنها "واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث".

وشدد البيان على أن "المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن".
وأدانت الجامعة ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه "بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الاوضاع الداخلية في سوريا سواء علي صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام ٧٤ منتهياً".
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، اليوم الأحد، وقوف مصر إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، داعية جميع الأطراف السورية بكل توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك": وصول بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو بعد منحهم اللجوء لدواع إنسانية
17:58 GMT
فيما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا"، مشددة على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة "بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى".
ودعا العاهل الأردني إلى "العمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى"، مشددًا على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها.
وأكد في تصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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