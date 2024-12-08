حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
17:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241208/حماس-وفد-الحركة-غادر-القاهرة-بعد-مباحثات-مع-مدير-المخابرات-المصرية-بشأن-وقف-النار-في-غزة-1095615778.html
حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة
حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة
سبوتنيك عربي
غادر وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية، العاصمة المصرية القاهرة بعد أن عقد اليوم لقاءً مع وزير المخابرات المصرية العامة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T21:25+0000
2024-12-08T21:25+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f4173176c62cefa440af8a0f40e3a9.jpg
وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن الاجتماع بحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع، مؤكدة حرص الحركة على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.وبثت "كتائب القسام"، التابعة لحركة حماس، أمس السبت، فيديو جديدا لأحد الأسرى الإسرائيليين المجتجزين لديها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال الأسير الإسرائيلي في غزة، خلال الفيديو، إنه "محبط جدا من نتنياهو وحكومته"، مضيفا: "حراسنا أبلغونا بالتعليمات الجديدة وأنا وباقي الأسرى خائفون على حياتنا".وتابع: "ظروفنا المعيشية صعبة جدا وقد أصابتنا الأمراض نتيجة نقص الدواء والغذاء"، داعيًا شعب إسرائيل إلى التظاهر أمام منزل نتنياهو وحرمانه من النوم.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت ان هناك حالة من التفاؤل الحذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل، موضحة أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري "الكابينيت" بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس الماضي، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20241206/رئيس-هيئة-الأركان-الإسرائيلي-السابق-نتنياهو-لا-يريد-صفقة-شاملة-مع-حماس-1095535911.html
https://sarabic.ae/20241204/رئيس-الوزراء-القطري-مكتب-حماس-بالدوحة-أنشئ-للتفاوض-بطلب-أمريكي-إسرائيلي-1095490524.html
https://sarabic.ae/20241202/حماس-تنفي-عبر-سبوتنيك-وجود-اتفاق-محتمل-مع-إسرائيل-حديث-إعلامي-فقط---1095406835.html
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_005c1ebc6f4b84e389a49b58b91a274b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

21:25 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Khalil Hamraرئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
غادر وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية، العاصمة المصرية القاهرة بعد أن عقد اليوم لقاءً مع وزير المخابرات المصرية العامة.
وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن الاجتماع بحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع، مؤكدة حرص الحركة على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.
وبثت "كتائب القسام"، التابعة لحركة حماس، أمس السبت، فيديو جديدا لأحد الأسرى الإسرائيليين المجتجزين لديها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة مع "حماس"
6 ديسمبر, 07:34 GMT
وقال الأسير الإسرائيلي في غزة، خلال الفيديو، إنه "محبط جدا من نتنياهو وحكومته"، مضيفا: "حراسنا أبلغونا بالتعليمات الجديدة وأنا وباقي الأسرى خائفون على حياتنا".
وتابع: "ظروفنا المعيشية صعبة جدا وقد أصابتنا الأمراض نتيجة نقص الدواء والغذاء"، داعيًا شعب إسرائيل إلى التظاهر أمام منزل نتنياهو وحرمانه من النوم.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت ان هناك حالة من التفاؤل الحذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل، موضحة أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري "الكابينيت" بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس الماضي، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
رئيس الوزراء القطري: مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي
4 ديسمبر, 19:14 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" وجود اتفاق محتمل مع إسرائيل: حديث إعلامي فقط
2 ديسمبر, 13:20 GMT
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала