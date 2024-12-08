https://sarabic.ae/20241208/حماس-وفد-الحركة-غادر-القاهرة-بعد-مباحثات-مع-مدير-المخابرات-المصرية-بشأن-وقف-النار-في-غزة-1095615778.html

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

سبوتنيك عربي

غادر وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية، العاصمة المصرية القاهرة بعد أن عقد اليوم لقاءً مع وزير المخابرات المصرية العامة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T21:25+0000

2024-12-08T21:25+0000

2024-12-08T21:25+0000

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وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن الاجتماع بحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع، مؤكدة حرص الحركة على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.وبثت "كتائب القسام"، التابعة لحركة حماس، أمس السبت، فيديو جديدا لأحد الأسرى الإسرائيليين المجتجزين لديها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال الأسير الإسرائيلي في غزة، خلال الفيديو، إنه "محبط جدا من نتنياهو وحكومته"، مضيفا: "حراسنا أبلغونا بالتعليمات الجديدة وأنا وباقي الأسرى خائفون على حياتنا".وتابع: "ظروفنا المعيشية صعبة جدا وقد أصابتنا الأمراض نتيجة نقص الدواء والغذاء"، داعيًا شعب إسرائيل إلى التظاهر أمام منزل نتنياهو وحرمانه من النوم.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت ان هناك حالة من التفاؤل الحذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل، موضحة أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري "الكابينيت" بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس الماضي، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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