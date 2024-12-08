https://sarabic.ae/20241208/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-أوكرانيا-لن-تهزم-روسيا-أبدا-في-ساحة-المعركة-1095592802.html

رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا لن تهزم روسيا أبدا في ساحة المعركة

رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا لن تهزم روسيا أبدا في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن روسيا تنتصر عسكريا في العملية العسكرية الخاصة، وأن أوكرانيا لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T08:25+0000

2024-12-08T08:25+0000

2024-12-08T08:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلوفاكيا

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671947_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_77a4514a02eafc55c31e701ea6d6a3d3.jpg

وقال فيتسو في برنامج "حوارات السبت"، الذي تبثه هيئة الإذاعة العامة السلوفاكية: "المشكلة برمتها هي أن روسيا تنتصر عسكريا (في الصراع في أوكرانيا)، وأوكرانيا لن تفوز أبدا بهذه الحرب في ساحة المعركة، ثم أعلن الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (مارك روته) أننا لن نتفاوض من أجل السلام حتى، فليواصلوا القتل".وبحسب رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن الغرب مهتم بمواصلة الصراع، لذلك، على وجه الخصوص اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، على سلطات كييف تجنيد الأوكرانيين البالغين من العمر 18 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف: "توقعاتي هي أنه يتم الإعداد لميونيخ (جديدة) لأوكرانيا، وسيكون ذلك مؤلماً للغاية بالنسبة لها. عسكرياً، روسيا (في الصراع في أوكرانيا) لا تقهر، وسوف تحتفظ روسيا بتلك الأراضي التي تسيطر عليها حالياً، دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم".ووفقًا لرئيس الوزراء السلوفاكي، عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا، سيهرع ممثلو العديد من الشركات مرة أخرى إلى موسكو، مسترشدين بشعار "الأعمال قبل كل شيء".وأشار فيتسو إلى أن "كل من يرى الوضع في أوكرانيا، يعرف أن الشباب يرفضون التجنيد الإجباري وأن الوحدات الخاصة تعتقل هؤلاء الرجال في المطاعم وتجندهم في الجيش".ويتوقع فيتسو أن "أوكرانيا لن تتمكن أبدا من تحقيق الموقف الأفضل في المفاوضات لحل الصراع، وهو ما تعول عليه الدول الغربية التي ترسل مساعدات عسكرية لها". ووفقا له، فإن روسيا ستحتفظ بالأراضي التي تسيطر عليها.ويعتقد أن التطور القادم للأحداث سيكون "مؤلما للغاية بالنسبة لأوكرانيا". وفي هذا الصدد، انتقد فيتسو، الأمينَ العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الذي أوصى سلطات كييف "بعدم التفاوض من أجل السلام"."لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامبوزير الدفاع السلوفاكي يعرب عن خشيته من الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانياميدفيديف يشكك في إمكانية رفع ترامب العقوبات عن روسيا بعد توليه منصبه رسميا

https://sarabic.ae/20241122/وزير-خارجية-المجر-يكشف-عن-سعي-أوروبا-وواشنطن-لإجهاض-السلام-قبل-استلام-ترامب-للرئاسة-1095074939.html

سلوفاكيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلوفاكيا, روسيا, العالم