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الجيش الروسي يحرر بلدة بلوغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-أوكرانيا-لن-تهزم-روسيا-أبدا-في-ساحة-المعركة-1095592802.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا لن تهزم روسيا أبدا في ساحة المعركة
رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا لن تهزم روسيا أبدا في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن روسيا تنتصر عسكريا في العملية العسكرية الخاصة، وأن أوكرانيا لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T08:25+0000
2024-12-08T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا
روسيا
العالم
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وقال فيتسو في برنامج "حوارات السبت"، الذي تبثه هيئة الإذاعة العامة السلوفاكية: "المشكلة برمتها هي أن روسيا تنتصر عسكريا (في الصراع في أوكرانيا)، وأوكرانيا لن تفوز أبدا بهذه الحرب في ساحة المعركة، ثم أعلن الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (مارك روته) أننا لن نتفاوض من أجل السلام حتى، فليواصلوا القتل".وبحسب رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن الغرب مهتم بمواصلة الصراع، لذلك، على وجه الخصوص اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، على سلطات كييف تجنيد الأوكرانيين البالغين من العمر 18 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف: "توقعاتي هي أنه يتم الإعداد لميونيخ (جديدة) لأوكرانيا، وسيكون ذلك مؤلماً للغاية بالنسبة لها. عسكرياً، روسيا (في الصراع في أوكرانيا) لا تقهر، وسوف تحتفظ روسيا بتلك الأراضي التي تسيطر عليها حالياً، دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم".ووفقًا لرئيس الوزراء السلوفاكي، عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا، سيهرع ممثلو العديد من الشركات مرة أخرى إلى موسكو، مسترشدين بشعار "الأعمال قبل كل شيء".وأشار فيتسو إلى أن "كل من يرى الوضع في أوكرانيا، يعرف أن الشباب يرفضون التجنيد الإجباري وأن الوحدات الخاصة تعتقل هؤلاء الرجال في المطاعم وتجندهم في الجيش".ويتوقع فيتسو أن "أوكرانيا لن تتمكن أبدا من تحقيق الموقف الأفضل في المفاوضات لحل الصراع، وهو ما تعول عليه الدول الغربية التي ترسل مساعدات عسكرية لها". ووفقا له، فإن روسيا ستحتفظ بالأراضي التي تسيطر عليها.ويعتقد أن التطور القادم للأحداث سيكون "مؤلما للغاية بالنسبة لأوكرانيا". وفي هذا الصدد، انتقد فيتسو، الأمينَ العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الذي أوصى سلطات كييف "بعدم التفاوض من أجل السلام"."لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامبوزير الدفاع السلوفاكي يعرب عن خشيته من الاستفزازات وسط التصعيد في أوكرانياميدفيديف يشكك في إمكانية رفع ترامب العقوبات عن روسيا بعد توليه منصبه رسميا
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سلوفاكيا, روسيا, العالم
سلوفاكيا, روسيا, العالم

رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا لن تهزم روسيا أبدا في ساحة المعركة

08:25 GMT 08.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن روسيا تنتصر عسكريا في العملية العسكرية الخاصة، وأن أوكرانيا لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة.
وقال فيتسو في برنامج "حوارات السبت"، الذي تبثه هيئة الإذاعة العامة السلوفاكية: "المشكلة برمتها هي أن روسيا تنتصر عسكريا (في الصراع في أوكرانيا)، وأوكرانيا لن تفوز أبدا بهذه الحرب في ساحة المعركة، ثم أعلن الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (مارك روته) أننا لن نتفاوض من أجل السلام حتى، فليواصلوا القتل".

وأضاف: "من يراقب الوضع في أوكرانيا حقا يعرف أن الشباب يرفضون الانضمام إلى (القوات المسلحة الأوكرانية)، لذلك (في أوكرانيا) هناك وحدات خاصة تقبض على الشباب في المطاعم وتجندهم في الجيش".

وبحسب رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن الغرب مهتم بمواصلة الصراع، لذلك، على وجه الخصوص اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، على سلطات كييف تجنيد الأوكرانيين البالغين من العمر 18 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف: "توقعاتي هي أنه يتم الإعداد لميونيخ (جديدة) لأوكرانيا، وسيكون ذلك مؤلماً للغاية بالنسبة لها. عسكرياً، روسيا (في الصراع في أوكرانيا) لا تقهر، وسوف تحتفظ روسيا بتلك الأراضي التي تسيطر عليها حالياً، دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم".

وتابع: "لقد تلقيت دعوة من موسكو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار على الفاشية ونهاية الحرب العالمية الثانية، وقبلت هذه الدعوة بامتنان، وهذا لا ينبغي أن يفاجئ أحدا. لقد قدّم الآلاف من جنود الجيش الأحمر دماءهم من أجل حريتنا، وهناك مئات القبور الكبيرة والصغيرة على أراضي سلوفاكيا، التي تذكرنا بهذا. إذن، أين يجب أن أذهب لتكريم ذكرى جنود الجيش الأحمر الذين سقطوا من أجل حريتنا؟ إلى النرويج؟ إلى أفريقيا؟".

ووفقًا لرئيس الوزراء السلوفاكي، عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا، سيهرع ممثلو العديد من الشركات مرة أخرى إلى موسكو، مسترشدين بشعار "الأعمال قبل كل شيء".
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وأشار فيتسو إلى أن "كل من يرى الوضع في أوكرانيا، يعرف أن الشباب يرفضون التجنيد الإجباري وأن الوحدات الخاصة تعتقل هؤلاء الرجال في المطاعم وتجندهم في الجيش".

وبحسب رئيس الوزراء السلوفاكي، فإن الغرب مهتم بمواصلة الصراع. ولذلك، على وجه الخصوص أوصى الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطات كييف بإرسال الرجال بدءا من عمر 18 عاما إلى ساحة المعركة.

ويتوقع فيتسو أن "أوكرانيا لن تتمكن أبدا من تحقيق الموقف الأفضل في المفاوضات لحل الصراع، وهو ما تعول عليه الدول الغربية التي ترسل مساعدات عسكرية لها". ووفقا له، فإن روسيا ستحتفظ بالأراضي التي تسيطر عليها.
ويعتقد أن التطور القادم للأحداث سيكون "مؤلما للغاية بالنسبة لأوكرانيا". وفي هذا الصدد، انتقد فيتسو، الأمينَ العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الذي أوصى سلطات كييف "بعدم التفاوض من أجل السلام".
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