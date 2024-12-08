مشاهد متداولة لاقتحام السفارة الإيرانية في دمشق... فيديو

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مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
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14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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أمساليوم
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https://sarabic.ae/20241208/مشاهد-متداولة-لاقتحام-السفارة-الإيرانية-في-دمشق-فيديو-1095595838.html
مشاهد متداولة لاقتحام السفارة الإيرانية في دمشق... فيديو
مشاهد متداولة لاقتحام السفارة الإيرانية في دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق، وذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة السورية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T10:16+0000
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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من داخل السفارة الإيرانية في دمشق، وقد شوهد الزجاج المكسر والأوراق المتطايرة.وكانت إيران قد أعلنت رفضها لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سوريا على وقع التصعيد والمعارك المحتدمة في سوريا، مشددة على استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا.يأتي ذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.وكان رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.وأوضح أنه تواصل مع قيادة المعارضة السورية المسلحة، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241208/التلفزيون-السوري-يعرض-عبارات-تشير-إلى-سقوط-النظام-وانتصار-الثورة-1095594619.html
إيران
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أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

مشاهد متداولة لاقتحام السفارة الإيرانية في دمشق... فيديو

10:16 GMT 08.12.2024
© Sputnik . Mohammad Damourالسفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق
السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق، وذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة السورية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من داخل السفارة الإيرانية في دمشق، وقد شوهد الزجاج المكسر والأوراق المتطايرة.
وكانت إيران قد أعلنت رفضها لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سوريا على وقع التصعيد والمعارك المحتدمة في سوريا، مشددة على استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا.
يأتي ذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.
علم سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
التلفزيون السوري يعرض عبارات تشير إلى "سقوط النظام وانتصار الثورة"
09:44 GMT
وكان رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.
وقال الجلالي إن "الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب".
وأوضح أنه تواصل مع قيادة المعارضة السورية المسلحة، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.
وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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