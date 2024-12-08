https://sarabic.ae/20241208/مشاهد-متداولة-لاقتحام-السفارة-الإيرانية-في-دمشق-فيديو-1095595838.html
مشاهد متداولة لاقتحام السفارة الإيرانية في دمشق... فيديو
مشاهد متداولة لاقتحام السفارة الإيرانية في دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق، وذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة السورية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T10:16+0000
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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من داخل السفارة الإيرانية في دمشق، وقد شوهد الزجاج المكسر والأوراق المتطايرة.وكانت إيران قد أعلنت رفضها لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سوريا على وقع التصعيد والمعارك المحتدمة في سوريا، مشددة على استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا.يأتي ذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.وكان رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.وأوضح أنه تواصل مع قيادة المعارضة السورية المسلحة، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241208/التلفزيون-السوري-يعرض-عبارات-تشير-إلى-سقوط-النظام-وانتصار-الثورة-1095594619.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
مشاهد متداولة لاقتحام السفارة الإيرانية في دمشق... فيديو
أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق، وذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة السورية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من داخل السفارة الإيرانية في دمشق، وقد شوهد الزجاج المكسر والأوراق المتطايرة.
وكانت إيران قد أعلنت رفضها لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سوريا على وقع التصعيد والمعارك المحتدمة في سوريا، مشددة على استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا.
يأتي ذلك عقب إعلان المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد
البلاد.
وكان رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.
وقال الجلالي
إن "الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب".
وأوضح أنه تواصل مع قيادة المعارضة السورية المسلحة، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.
وكانت المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت عملية واسعة النطاق
، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلنت أن هدفها هو السيطرة على دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد.