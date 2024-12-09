https://sarabic.ae/20241209/حركة-فتح-الفلسطينية-تشيد-بجهود-مصر-حول-حشد-الجهود-الدولية-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1095641629.html

حركة فتح الفلسطينية تشيد بجهود مصر حول حشد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة

حركة فتح الفلسطينية تشيد بجهود مصر حول حشد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أشادت حركة فتح الفلسطينية بـ"الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T19:50+0000

2024-12-09T19:50+0000

2024-12-09T19:52+0000

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وثمّنت الحركة، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "الجهود المستمرة للأشقاء في مصر بقيادة الرئيس السيسي (عبد الفتاح)، لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في المحافل الدولية كافة".من جانبها، ثمّنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، الجهود التي تبذلها مصر وعلى رأسها الرئيس السيسي، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حرب الإبادة ووقف العدوان. وبدورها، ثمّنت "الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة"، دور مصر في دعم القضية الفلسطينية واحتضان الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام.وأكدت الهيئة، في بيان، أن "الدولة المصرية، منذ بداية العدوان على غزة، لم تأل جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20241203/رئيس-وزراء-فلسطين-لـ-سبوتنيك-مؤتمر-القاهرة-شهد-إجماعا-دوليا-على-أهمية-استمرار-دعم-غزة-1095427734.html

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