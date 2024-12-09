https://sarabic.ae/20241209/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يأمر-باستكمال-السيطرة-على-المنطقة-العازلة-السورية-1095617783.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة السورية

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة السورية

سبوتنيك عربي

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، جيشه باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، بعد أن بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي انتشاره... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T06:31+0000

2024-12-09T06:31+0000

2024-12-09T06:31+0000

إسرائيل

أخبار سوريا اليوم

بشار الأسد

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093306991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fa6661dbd457b944792cef4e070308f.jpg

وقال كاتس في بيان، إنه أمر الجيش أيضا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".إلى جانب ذلك، أصدر كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي "بإقامة اتصالات مع المجتمع الدرزي، والسكان الآخرين في جنوب سوريا".وأضاف كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي "بمنع وإحباط تجديد طريق تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا، وفي الأراضي السورية وعند نقاط العبور الحدودية".وأخيرا، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بمواصلة تدمير "الأسلحة الاستراتيجية" في سوريا، التي تخشى إسرائيل أن تقع في أيدي القوات المعادية، بما في ذلك "صواريخ أرض - جو، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ أرض - أرض، والصواريخ المجنحة، والصواريخ البعيدة المدى، والصواريخ من الساحل إلى البحر".وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي إدري، تحذيرا، دعا فيه سكان خمس قرى حدودية في جنوب سوريا إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.كانت مرتفعات الجولان جزءا من سوريا حتى عام 1967، وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب أكتوبر (1973)، أبرم الطرفان اتفاقا بشأن الهدنة وفصل القوات.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/تقارير-إسرائيل-تكشف-مدة-بقائها-في-المنطقة-العازلة-بالجولان-للولايات-المتحدة-1095616491.html

https://sarabic.ae/20241208/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الحرب-ستنتقل-إلى-سوريا-بدءا-من-هذه-الليلة-1095609928.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العالم, أخبار العالم الآن