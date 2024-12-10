https://sarabic.ae/20241210/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-كورسك-1095659339.html

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في كورسك

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T11:46+0000

2024-12-10T11:46+0000

2024-12-10T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غيفو، ليبيدفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار نحو 200 عسكري، وتم تدمير 8 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، وقذيفتي هاون.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 39660 عسكريا، و234 دبابة، و171 مركبة مشاة قتالية، و123 ناقلة جند مدرعة، و1249 مركبة قتالية مصفحة، و1104 سيارة، و308 مدافع ميدانية، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و72 محطة حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلادالجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20241209/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1095623301.html

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