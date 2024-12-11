https://sarabic.ae/20241211/زيلينسكي-يرفض-اقتراح-وقف-إطلاق-النار-المجري-بمناسبة-عيد-الميلاد-1095704676.html
زيلينسكي يرفض اقتراح وقف إطلاق النار المجري بمناسبة عيد الميلاد
زيلينسكي يرفض اقتراح وقف إطلاق النار المجري بمناسبة عيد الميلاد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T18:01+0000
2024-12-11T18:01+0000
2024-12-11T18:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095704375_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_04a4f5533db7cd0a10131389d2f398e9.jpg
وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أروبان، بحثا خلاله الملف الأوكراني.وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول "الناتو" حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والذي "رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة" بأن الانضمام إلى "الناتو" مسألة طوعية لكل دولة.المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
https://sarabic.ae/20241211/-بوتين-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-الهنغاري-الملف-الأوكراني-1095689476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095704375_273:0:2938:1999_1920x0_80_0_0_ad73b33dd3fdcf2e85fd2835b9409ad7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يرفض اقتراح وقف إطلاق النار المجري بمناسبة عيد الميلاد
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.
وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".
وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أروبان، بحثا خلاله الملف الأوكراني.
وجاء في البيان الذي نشره الكرملين: "أعرب فيكتور أوربان عن اهتمامه بتسهيل البحث المشترك عن سبل حل الأزمة سياسيا ودبلوماسيا، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار اتصالاته مع عدد من القادة الغربيين".
وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من تجاهل تهديدات روسيا
بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.
وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول "الناتو" حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا
إلى الحلف، والذي "رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة" بأن الانضمام إلى "الناتو" مسألة طوعية لكل دولة.