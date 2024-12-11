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https://sarabic.ae/20241211/زيلينسكي-يرفض-اقتراح-وقف-إطلاق-النار-المجري-بمناسبة-عيد-الميلاد-1095704676.html
زيلينسكي يرفض اقتراح وقف إطلاق النار المجري بمناسبة عيد الميلاد
زيلينسكي يرفض اقتراح وقف إطلاق النار المجري بمناسبة عيد الميلاد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T18:01+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أروبان، بحثا خلاله الملف الأوكراني.وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول "الناتو" حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والذي "رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة" بأن الانضمام إلى "الناتو" مسألة طوعية لكل دولة.المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
https://sarabic.ae/20241211/-بوتين-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-الهنغاري-الملف-الأوكراني-1095689476.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يرفض اقتراح وقف إطلاق النار المجري بمناسبة عيد الميلاد

18:01 GMT 11.12.2024
© Getty Images / Janos Kummer فلاديمير زيلينسكي
 فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / Janos Kummer
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أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.
وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".

وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني
10:12 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أروبان، بحثا خلاله الملف الأوكراني.

وجاء في البيان الذي نشره الكرملين: "أعرب فيكتور أوربان عن اهتمامه بتسهيل البحث المشترك عن سبل حل الأزمة سياسيا ودبلوماسيا، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار اتصالاته مع عدد من القادة الغربيين".

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.
وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول "الناتو" حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والذي "رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة" بأن الانضمام إلى "الناتو" مسألة طوعية لكل دولة.
المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
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