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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أروبان، بحثا خلاله الملف الأوكراني. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اهتمامه بتسهيل البحث المشترك عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيًا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين. وجاء في البيان الذي نشره الكرملين: "أعرب فيكتور أوربان عن اهتمامه بتسهيل البحث المشترك عن سبل حل الأزمة سياسيا ودبلوماسيا، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار اتصالاته مع عدد من القادة الغربيين".وأشار البيان الذي نشره الكرملين إلى أن "بدوره، فلاديمير بوتين حدد التقييمات المبدئية للتطور الحالي للوضع حول أوكرانيا والخط المدمر لنظام كييف، الذي لا يزال يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع".وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول "الناتو" حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والذي "رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة" بأن الانضمام إلى "الناتو" مسألة طوعية لكل دولة.المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر
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https://sarabic.ae/20240726/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-يسخر-من-أوربان-بسبب-زيارته-إلى-موسكو---1091142039.html
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روسيا, هنغاريا, العالم, أخبار أوكرانيا, الكرملين, أخبار روسيا اليوم
روسيا, هنغاريا, العالم, أخبار أوكرانيا, الكرملين, أخبار روسيا اليوم
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني
10:12 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 10:37 GMT 11.12.2024)
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أروبان، بحثا خلاله الملف الأوكراني.
أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اهتمامه بتسهيل البحث المشترك عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيًا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.
وجاء في البيان الذي نشره الكرملين: "أعرب فيكتور أوربان عن اهتمامه بتسهيل البحث المشترك عن سبل حل الأزمة سياسيا ودبلوماسيا، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار اتصالاته مع عدد من القادة الغربيين".
من جهته وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موقف كييف بشأن التسوية السلمية بالمدمّر، واستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع.
وأشار البيان الذي نشره الكرملين إلى أن "بدوره، فلاديمير بوتين حدد التقييمات المبدئية للتطور الحالي للوضع حول أوكرانيا
والخط المدمر لنظام كييف، الذي لا يزال يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع".
وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من تجاهل تهديدات روسيا
بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.
وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول "الناتو" حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا
إلى الحلف، والذي "رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة" بأن الانضمام إلى "الناتو" مسألة طوعية لكل دولة.