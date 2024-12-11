https://sarabic.ae/20241211/-بوتين-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-الهنغاري-الملف-الأوكراني-1095689476.html

بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني

بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أروبان، بحثا خلاله الملف الأوكراني. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T10:12+0000

2024-12-11T10:12+0000

2024-12-11T10:37+0000

روسيا

هنغاريا

العالم

أخبار أوكرانيا

الكرملين

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b2d8ddcf13561ca0c35fafd6df0278f5.jpg

أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اهتمامه بتسهيل البحث المشترك عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيًا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين. وجاء في البيان الذي نشره الكرملين: "أعرب فيكتور أوربان عن اهتمامه بتسهيل البحث المشترك عن سبل حل الأزمة سياسيا ودبلوماسيا، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار اتصالاته مع عدد من القادة الغربيين".وأشار البيان الذي نشره الكرملين إلى أن "بدوره، فلاديمير بوتين حدد التقييمات المبدئية للتطور الحالي للوضع حول أوكرانيا والخط المدمر لنظام كييف، الذي لا يزال يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع".وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول "الناتو" حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والذي "رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة" بأن الانضمام إلى "الناتو" مسألة طوعية لكل دولة.المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"أوربان: انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي عزلة المجر

https://sarabic.ae/20241031/أوربان-من-الهمجية-أن-تفتخر-أوروبا-بعدم-التحدث-مع-روسيا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1094368440.html

https://sarabic.ae/20240726/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-يسخر-من-أوربان-بسبب-زيارته-إلى-موسكو---1091142039.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, هنغاريا, العالم, أخبار أوكرانيا, الكرملين, أخبار روسيا اليوم