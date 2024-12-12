https://sarabic.ae/20241212/سفير-البحرين-سنكون-ضيف-الشرف-لمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-1095720035.html
سفير البحرين: سنكون ضيف الشرف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي
سفير البحرين: سنكون ضيف الشرف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي
سبوتنيك عربي
كشف سفير البحرين لدى روسيا الاتحادية سعادة أحمد عبد الرحمن الساعاتي، أن المملكة ستحل ضيف الشرف على منتدى سانت بطرسبورغ. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T10:47+0000
2024-12-12T10:47+0000
2024-12-12T10:47+0000
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وقال الساعاتي لوكالة "سبوتنيك": "العام القادم إن شاء الله بمناسبة 35 سنة على العلاقات الدوبلوماسية بين البحرين وروسيا سنكون ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي وهذا حدث كبير ونحن نعمل عليه من الآن". وتابع سعادة السفير: "البحرين طبعا دولة صغيرة في استيعابها بمفردها لكل هذه الخدمات والبضائع لكنها هي البوابة إلى الأسواق المجاورة لأن لدينا خط لوجستي ممتاز من البحرين إلى كل دول الخليج. إلى السعودية خلال نصف ساعة. إلى قطر هي مجاورة جدا لنا. إلى الإمارات و الكويت وبعد ذلك إلى أفريقيا والمناطق الأخرى فنحن نحرص على التعاون التجاري والاقتصادي".وعن صناعة الحلال أضاف الساعاتي: "التقينا أمس بأيضا بمجموعة من سيدات الأعمال يعملن على صناعة الحلال، أعتقد أن هذه صناعة واعدة وكبيرة جدا في العالم الإسلامي وروسيا بما أن لديها مواطنين مسلمين تستطيع أن تقوم بدور تلبية احتياجاتنا من المنتجات الحلال فنعمل من خلال السفارة و علاقاتنا في روسيا لتسهيل وفتح الأبواب ومد الجسور ولله الحمد".وأعرب الساعاتي عن اطمئنانه من أن "علاقة البحرين مع روسيا علاقة نموذجية رغم اختلاف المساحات واللغات والثقافات لكن أقدر أقول لك أن علاقة متميزة وفي أحسن صورها بفضل حكمة القيادتين في البلدين. ففي عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أرسى الملك علاقات قوية مع جميع دول العالم وروسيا تعتبر من الدول الصديقة التي بدأنا علاقات معها منذ 35 سنة عندما تأسست روسيا ومن ذلك الحين وقعنا العديد من الاتفاقيات في جميع المجالات ربما تزيد عن 30 اتفاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية والإعلامية ونظمنا العديد من الفعاليات الثقافية في البلدين سواء كانت معارض أو كانت حفلات موسيقية أو زيارات فهذه العلاقة نمت بشكل مضطرد لسنوات ولكن في السنوات الأخيرة خاصة في العشر سنوات الأخيرة قفزت هذه العلاقة إلى مستويات متقدمة بفضل دعم سيدي جلالة الملك المعظم وأيضا تعاون الأخوان في روسيا على رأسهم فخامة الرئيس بوتين".وأشار السفير إلى أنه "افتتحنا أيام البحرين الثقافية. هناك معرض عن المجوهرات والذهب في متحف موسكو التاريخي وسيستمر المعرض لمدة ثلاث أشهر وأيضا فخامة الرئيس بوتين أصدر مرسوما بأن سنة 2025 ستكون سنة روسيا الثقافية في البحرين وإن شاء الله ستكون برامج كثيرة لتعريف روسيا وحضارتها وثقافتها ليس فقط للبحرين أيضا بل لمنطقة الخليج بسبب موقع البحرين الجغرافي في وسط الخليج، وهدفنا أن تكون البحرين هي محطة أو مركز لتصدير والترويج للمنتجات والخدمات الروسية ومنطقة الخليج ومنطقة العربية".فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030دراسة: ألعاب الفيديو لها تأثير "غير متوقع" على ذكاء طفلك
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البحرين, روسيا, العالم, العالم العربي
البحرين, روسيا, العالم, العالم العربي
سفير البحرين: سنكون ضيف الشرف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي
كشف سفير البحرين لدى روسيا الاتحادية سعادة أحمد عبد الرحمن الساعاتي، أن المملكة ستحل ضيف الشرف على منتدى سانت بطرسبورغ.
وقال الساعاتي لوكالة "سبوتنيك": "العام القادم إن شاء الله بمناسبة 35 سنة على العلاقات الدوبلوماسية بين البحرين وروسيا سنكون ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي وهذا حدث كبير ونحن نعمل عليه من الآن".
وأضاف الساعاتي: "نعم كما ذكرت روسيا لديها مصادر وموارد كثيرة في كل المجالات إن جئنا للموارد الطبيعية من الثروات النفطية أو الماء أو الزراعة أو إلى الإنتاج الجديد في التكنولوجيا وفي الصحة وفي الأدوية وغيرها فهناك فرص كبيرة و واعدة ومتنوعة لأنه بحكم حجم روسيا الجغرافي والاقتصادي بإمكانها أن تلبي كل طلبات الدول العربية. لدينا لقاء تشاوري دائما بين دول الخليج والدول العربية مع روسيا والآن مع أفريقيا التي فتحت أبوابها وأفاق كبيرة للتعاون".
وتابع سعادة السفير: "البحرين طبعا دولة صغيرة في استيعابها بمفردها لكل هذه الخدمات والبضائع لكنها هي البوابة إلى الأسواق المجاورة لأن لدينا خط لوجستي ممتاز من البحرين إلى كل دول الخليج. إلى السعودية خلال نصف ساعة. إلى قطر هي مجاورة جدا لنا. إلى الإمارات و الكويت وبعد ذلك إلى أفريقيا والمناطق الأخرى فنحن نحرص على التعاون التجاري والاقتصادي".
وأكد الساعاتي أن "دور القطاع الخاص هو أساسي. الحكومات ربما لا تدخل في مشاريع تجارية لكن القطاع الخاص هو الذي يتحرك ويقود القاطرة ولدينا الآن كثير من الشركات الروسية تذهب إلى البحرين وتروج لبضائعها ويلتقون برجال الأعمال ومؤخرا كان هناك وفد من سيدات الأعمال في مملكة البحرين والتقى بكل المسؤولين بغرفة التجارة".
وعن صناعة الحلال أضاف الساعاتي: "التقينا أمس بأيضا بمجموعة من سيدات الأعمال يعملن على صناعة الحلال، أعتقد أن هذه صناعة واعدة وكبيرة جدا في العالم الإسلامي وروسيا بما أن لديها مواطنين مسلمين تستطيع أن تقوم بدور تلبية احتياجاتنا من المنتجات الحلال فنعمل من خلال السفارة و علاقاتنا في روسيا لتسهيل وفتح الأبواب ومد الجسور ولله الحمد".
وأعرب الساعاتي عن اطمئنانه من أن "علاقة البحرين مع روسيا علاقة نموذجية رغم اختلاف المساحات واللغات والثقافات لكن أقدر أقول لك أن علاقة متميزة وفي أحسن صورها بفضل حكمة القيادتين في البلدين. ففي عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أرسى الملك علاقات قوية مع جميع دول العالم وروسيا تعتبر من الدول الصديقة التي بدأنا علاقات معها منذ 35 سنة عندما تأسست روسيا ومن ذلك الحين وقعنا العديد من الاتفاقيات في جميع المجالات ربما تزيد عن 30 اتفاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية والإعلامية ونظمنا العديد من الفعاليات الثقافية في البلدين سواء كانت معارض أو كانت حفلات موسيقية أو زيارات فهذه العلاقة نمت بشكل مضطرد لسنوات ولكن في السنوات الأخيرة خاصة في العشر سنوات الأخيرة قفزت هذه العلاقة إلى مستويات متقدمة بفضل دعم سيدي جلالة الملك المعظم وأيضا تعاون الأخوان في روسيا على رأسهم فخامة الرئيس بوتين".
وأوضح السفير أن "الآن هناك خط مباشر بيننا ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات بخط مباشر بين روسيا والبحرين وهناك خط ثاني من سوتشي إلى البحرين، هناك ازدياد في حركة السياحة من الجانبين. التأشيرات تؤخذ في المطار بشكل سهل وسريع".
وأشار السفير إلى أنه "افتتحنا أيام البحرين الثقافية. هناك معرض عن المجوهرات والذهب في متحف موسكو التاريخي وسيستمر المعرض لمدة ثلاث أشهر وأيضا فخامة الرئيس بوتين أصدر مرسوما بأن سنة 2025 ستكون سنة روسيا الثقافية في البحرين وإن شاء الله ستكون برامج كثيرة لتعريف روسيا وحضارتها وثقافتها ليس فقط للبحرين أيضا بل لمنطقة الخليج بسبب موقع البحرين الجغرافي في وسط الخليج، وهدفنا أن تكون البحرين هي محطة أو مركز لتصدير والترويج للمنتجات والخدمات الروسية ومنطقة الخليج ومنطقة العربية".