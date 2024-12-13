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إعلام: شي جين بينغ لن يحضر حفل تنصيب ترامب
إعلام: شي جين بينغ لن يحضر حفل تنصيب ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يأتي إلى واشنطن كضيف لحضور حفل تنصيب دونالد ترامب الرئاسي، في واشنطن الشهر المقبل. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T08:50+0000
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وقالت التقارير: "من المتوقع أن يحضر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة وزوجته الحدث الذي سيقام في 20 يناير، وهو ما يعد ممارسة معتادة". وأشارت إلى أن الدعوة، التي تم توجيهها خارج القنوات الدبلوماسية الرسمية، فاجأت بكين. وقد تساءل المسؤولون الصينيون، الذين اعتادوا على البروتوكول الصارم وديناميكيات السلطة المعقدة في العلاقات الأمريكية الصينية، عن نوايا ترامب.ورفضت السفارة الصينية في واشنطن التعليق فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الوزارة ليست لديها معلومات حول إمكانية مشاركة شي في الحفل.وتأتي دعوة ترامب لشي وسط توترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقد سبق أن انتقد ترامب مرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.لم يحضر أي رئيس دولة أجنبية حفل تنصيب الرئيس الأمريكي على الإطلاق، وفقًا لسجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى عام 1874.إعلام: ترامب في اجتماعه مع زيلينسكي لم يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتوإعلام: ترامب يدرس توجيه ضربات جوية استباقية لإيران
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: شي جين بينغ لن يحضر حفل تنصيب ترامب
08:50 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 08:51 GMT 13.12.2024)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يأتي إلى واشنطن كضيف لحضور حفل تنصيب دونالد ترامب الرئاسي، في واشنطن الشهر المقبل.
وقالت التقارير: "من المتوقع أن يحضر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة وزوجته الحدث الذي سيقام في 20 يناير، وهو ما يعد ممارسة معتادة".
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطلعة قولهم أن مسؤولين آخرين من بكين قد ينضمون إلى السفير، لكن ليس الزعيم الصيني نفسه.
وأشارت إلى أن الدعوة، التي تم توجيهها خارج القنوات الدبلوماسية الرسمية، فاجأت بكين. وقد تساءل المسؤولون الصينيون، الذين اعتادوا على البروتوكول الصارم وديناميكيات السلطة المعقدة في العلاقات الأمريكية الصينية، عن نوايا ترامب.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير نقلا عن مصادر، أن ترامب أرسل دعوة لرئيس جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل تنصيبه، المقرر أن يتم في 20 يناير 2025. وأكدت المتحدثة باسم ترامب كارولين ليفيت هذه المعلومات.
ورفضت السفارة الصينية في واشنطن التعليق فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الوزارة ليست لديها معلومات حول إمكانية مشاركة شي في الحفل.
ويشار إلى أن فريق الرئيس المستقبلي المسؤول عن حفل التنصيب يخطط لدعوة ضيوف أجانب آخرين لحضور حفل أداء ترامب اليمين. وعلى وجه الخصوص، قد يشارك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في هذا الحدث.
وتأتي دعوة ترامب لشي وسط توترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقد سبق أن انتقد ترامب مرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.
لم يحضر أي رئيس دولة أجنبية حفل تنصيب الرئيس الأمريكي على الإطلاق، وفقًا لسجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى عام 1874.