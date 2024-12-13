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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-على-منشآت-عسكرية-في-نيكولاييف-1095747634.html
الجيش الروسي يشن ضربات على منشآت عسكرية في نيكولاييف
الجيش الروسي يشن ضربات على منشآت عسكرية في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي شن ضربات على منشآت عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T08:58+0000
2024-12-13T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": إن الضربات يعتقد أنها أصابت وحدة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية ومطارا في فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" بوقوع انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا، كما أشار تلفزيون "تي إس إن" الأوكراني إلى انفجارات في مقاطعة خاركوف، كما ذكر عمدة مدينة أدويسا غينادي ترخانوف، عن وقوع سلسلة انفجارات في المدينة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241213/بيلاؤوسوف-يزور-مقر-عمليات-تجمع-قوات-فوستوك-1095747094.html
https://sarabic.ae/20241213/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095742381.html
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روسيا

الجيش الروسي يشن ضربات على منشآت عسكرية في نيكولاييف

08:58 GMT 13.12.2024
© flickr.com / poter.simonطائرة حربية روسية من طراز "سو - 34"
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© flickr.com / poter.simon
تابعنا عبر
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي شن ضربات على منشآت عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": إن الضربات يعتقد أنها أصابت وحدة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية ومطارا في فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا".

في فوزنيسينسك، تم سماع انفجارات... يبدو الأمر وكأنه استهداف لوحدة عسكرية في بوجسكي، لكنه يبدو أيضًا لمطار مارتينوفسكي، نحن في انتظار التفاصيل.

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يزور مقر عمليات تجمع قوات "الشرق"
08:36 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" بوقوع انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا، كما أشار تلفزيون "تي إس إن" الأوكراني إلى انفجارات في مقاطعة خاركوف، كما ذكر عمدة مدينة أدويسا غينادي ترخانوف، عن وقوع سلسلة انفجارات في المدينة.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
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