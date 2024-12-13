https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-على-منشآت-عسكرية-في-نيكولاييف-1095747634.html
الجيش الروسي يشن ضربات على منشآت عسكرية في نيكولاييف
الجيش الروسي يشن ضربات على منشآت عسكرية في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي شن ضربات على منشآت عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T08:58+0000
2024-12-13T08:58+0000
2024-12-13T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": إن الضربات يعتقد أنها أصابت وحدة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية ومطارا في فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" بوقوع انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا، كما أشار تلفزيون "تي إس إن" الأوكراني إلى انفجارات في مقاطعة خاركوف، كما ذكر عمدة مدينة أدويسا غينادي ترخانوف، عن وقوع سلسلة انفجارات في المدينة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241213/بيلاؤوسوف-يزور-مقر-عمليات-تجمع-قوات-فوستوك-1095747094.html
https://sarabic.ae/20241213/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095742381.html
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روسيا
الجيش الروسي يشن ضربات على منشآت عسكرية في نيكولاييف
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي شن ضربات على منشآت عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": إن الضربات يعتقد أنها أصابت وحدة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية ومطارا في فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا".
في فوزنيسينسك، تم سماع انفجارات... يبدو الأمر وكأنه استهداف لوحدة عسكرية في بوجسكي، لكنه يبدو أيضًا لمطار مارتينوفسكي، نحن في انتظار التفاصيل.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" بوقوع انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا، كما أشار تلفزيون "تي إس إن" الأوكراني إلى انفجارات في مقاطعة خاركوف، كما ذكر عمدة مدينة أدويسا غينادي ترخانوف، عن وقوع سلسلة انفجارات في المدينة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.