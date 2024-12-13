https://sarabic.ae/20241213/روسيا-والإمارات-تدعوان-لاجتماع-يضم-القوى-السورية-والجيش-الإسرائيلي-يصر-على-البقاء-بالمنطقة-العازلة-1095763734.html

روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع يضم القوى السورية.. والجيش الإسرائيلي يصر على البقاء بالمنطقة العازلة

روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع يضم القوى السورية.. والجيش الإسرائيلي يصر على البقاء بالمنطقة العازلة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة عقد اجتماع... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T14:35+0000

2024-12-13T14:35+0000

2024-12-13T14:35+0000

راديو

عالم سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

اليونيفيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095761710_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_1b361c1e0a56c51be3b89f4d3ca2b828.png

روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية وإسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا سبوتنيك عربي روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية وإسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا

وجاء في بيان للوزارة نُشر على موقعها الرسمي: "في سياق الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة على مختلف المستويات بين روسيا والدول العربية، بحث وزيرا الخارجية الروسي والإماراتي، عقد اجتماع دولي في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في الجمهورية العربية السورية".وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على أن مبادرة عقد مثل هذا الاجتماع يجب أن يتخذها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، في المستقبل القريب جدا".وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الروسي "يعمل مع وزراء خارجية السعودية وقطر ودول عربية أخرى".وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تراقب بعناية ما يحدث في سوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تقيم اتصالات مع من يسيطرون على الوضع.وأشار بيسكوف إلى أن "موسكو ستنطلق من الحقائق التي تظهر على الأرض في سوريا".في الوقت نفسه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تجري اتصالاتها مع اللجنة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام".وأضاف بوغدانوف أن روسيا تعوّل على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورًا مهما في الحرب ضد الإرهاب.وقال بوغدانوف إن "الحرب ضد الإرهاب وبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدد من الدول) لم تنته بعد، فهي تتطلب جهودا جماعية".وأضاف عبد الله، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سوريا يوجد بها أطياف وفصائل وقوى وطوائف مختلفة، وبالتالي لابد بعد إسقاط نظام الأسد، ولابد لسوريا أن تحتوي كل هذه الاختلافات في بوتقة وطنية واحدة، ولا يجوز الاستحواذ على السلطة من جانب طرف واحد"، مؤكدًا على "ضرورة وحدة سوريا وطوائفها وقواها المختلفة، وهذا ما تحاول روسيا والإمارات تحقيقه من خلال هذا الاجتماع".وفد تركي قطري يجري محادثات في دمشق والدفع نحو حوار سياسي داخليأجرى وفد تركي - قطري في العاصمة السورية دمشق، محادثات مع أبو محمد الجولاني، القائد العام لغرفة التنسيق العسكري ومحمد البشير، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، بهدف "دفع القيادة السورية الجديدة إلى الانخراط في المجتمع الدولي والدفع نحو حوار سياسي داخلي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام السورية.وذكرت الوزارة، على منصة "إكس"، أن الاجتماع يهدف إلى "تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري، ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية، والعمل على الدفع نحو حوار سياسي داخلي بين جميع الأطراف المعارضة والمساهمة في عملية النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد".وضم الوفد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري، خلفان الكعبي، برفقة فريق استشاري موسّع، وهو أول وفد رسمي يزور سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.وسيطرت فصائل المعارضة السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على العاصمة دمشق، إثر تقدم خاطف دفع الأسد للجوء إلى روسيا بعد حرب استمرت 13 عاما، وإنهاء أكثر من 5 عقود من حكم عائلته.وأعربت عدة دول، فضلا عن الأمم المتحدة، وقادة مجموعة الدول السبع الكبرى، عن استعدادهم لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم "موثوق وشامل وغير طائفي" في سوريا.وأعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لوزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن أن بلاده كانت تؤيد الحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة والبنية الموحدة لسوريا منذ البداية وضرورة العمل لإعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى أن أنقرة ستتخذ إجراءات وقائية بحماية أمنها القومي ضد جميع التنظيمات الإرهابية.وأشار أوغلو في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه المرحلة تتطلب تعاونا من الدول العربية مع تركيا للحفاظ على وحدة سوريا، إذ تسعى تركيا أن يكون هناك إطار أمني للوصول إلى إطار سياسي، بحيث لا يكون هناك أي محاولات لنزع ما تم تحقيقه من إسقاط النظام السوري، أو الذهاب إلى دعشنة أو أرهبة سوريا، لذلك تسعى تركيا إلى وضع إطار سياسي وأمني في سوريا ليوجه المرحلة الحالية إلى المسار الصحيح".إسرائيل ترفض طلب فرنسا بمغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا.. وغوتيريش يعبر عن القلق من الضربات الجوية الإسرائيلية على سورياأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية،أن تحركات القوات الإسرائيلية إلى داخل المنطقة العازلة مع سوريا تمّت بعد انتهاكات لاتفاقية "فض الاشتباك"، المبرمة في مايو/ أيار 1974 بين البلدين، وذلك ردا على طلب فرنسا أمس بمغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة.وتزعم إسرائيل دخول مسلحين الى المنطقة العازلة في انتهاك للاتفاقية، وشن هجمات على مواقع تابعة لقوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، وهو ما دفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات ضرورية وذلك وفقا لوسائل اعلام إسرائيلية .وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ما فعلته كان ضروريا لأسباب دفاعية؛ بسبب التهديدات التي تُشكِّلها الجماعات المسلحة العاملة بالقرب من الحدود، من أجل منع سيناريو مماثل لما حدث في السابع من أكتوبر في هذه المنطقة، مضيفة أن العملية محدودة ومؤقتة .وكشفت الوزارة عن أن وزير الخارجية، جدعون ساعر، طرح هذه المسألة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأوضحت الوزارة أن إسرائيل ستواصل العمل للدفاع عن نفسها وضمان أمن مواطنيها حسب الحاجة.في الوقت نفسه أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلقه البالغ إزاء "الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها".وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، للصحافيين إن "الأمين العام قلق بشكل خاص بشأن مئات الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع عديدة في سوريا، مؤكداً الحاجة الملحة لتهدئة العنف على كافة الجبهات بأنحاء البلاد".قال المحلل السياسي، غسان ياسين، إن "إسرائيل تحتل الجولان السوري، وانتهكت اتفاق عام 1974، بعد توغلها في الأراضي السورية".وذكر أن "هذه المرحلة انتقالية، مرحلة بناء دولة، والسلطات الجديدة بحاجة إلى بعض الوقت لترتيب البيت الداخلي".وشدد على أن "رؤية الحكومة القادمة هي أن "الجولان أرض سورية محتلة"، ولا يمكن القبول بأي إجراءات تتحدث عن منطقة عازلة".البيت الأبيض يتوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة قريباكشفت تقارير أمريكية عن مقترح إسرائيلي جديد لإنهاء الأزمة. ونقلت بوابة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل قدمت لـ"حماس" مقترحا محدثا بشأن صفقة لإطلاق سراح بعض الرهائن المئة المتبقين الذين تحتجزهم "حماس" والبدء في وقف إطلاق النار في غزة.وأوضحت أن الإطار المحدث للصفقة لا يختلف كثيرا عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس/ آب ولم يتحقق. لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن التركيز الآن ينصب على محاولة تنفيذ المرحلة الأولى من تلك الصفقة مع بعض التغييرات.ووفقا للمسؤولين، فإن "حماس" أبدت استعدادا أكبر لإظهار المرونة والبدء في تنفيذ حتى الاتفاق الجزئي.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن يسهم المقترح المحدث، والتحركات العربية والدولية في وقف إطلاق النار وإعداد صفقة تبادل الأسرى تنهي معاناة الفلسطينيين.من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين ربما يكون قريباً، مرجعاً السبب إلى أن إسرائيل أشارت إلى أنها مستعدة، كما يوجد إيجابية من جانب حركة "حماس".وبعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل، قال سوليفان "ربما لا يحدث اتفاق ولكننني أعتقد أنه يمكن أن يحدث إذا توفرت الإرادة السياسية من الجانبين"وأضاف سوليفان أن موقف حركة "حماس" على طاولة مفاوضات إبرام اتفاق في غزة تغير بعد وقف إطلاق النار في لبنان.وذكر سوليفان أنه ناقش خلال الاجتماع مع المسئولين الإسرائيليين الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات المطلوبة بشدة، والخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها في الأيام المقبلة".وأوضح أنه يخطط للسفر إلى الدوحة ثم القاهرة لمواصلة تقدم جهود التوصل إلى اتفاق.قال أستاذ العلوم السياسية، د.عبد الحكيم القرالة، إن طعدم التوصل حتى الآن لاتفاق حول غزة، رغم كل الأخبار التي تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق، هو نوع من الابتزاز السياسي من جانب إسرائيل، ومحاولة تحسين الموقف التفاوضي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتصور دائما أن المزيد من التصعيد يدفع باتجاه تحسين الموقف التفاوضي".وقلل القرالة إنه من أهمية التصويت بالأغلبية في الجمعية العامة لإنهاء الحرب، "كون هذا التصويت غير مشفوع بإدراجه ضمن البند السابع الذي يفرض تدخلا عسكريا"، وفقا لرأيه.الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة الخيام الجنوبية بالتنسيق مع "يونيفيل"أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الجيش اللبناني بدأ الانتشار في بلدة الخيام جنوب البلاد، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).وأوضحت الوكالة أن فوج هندسة بالجيش دخل البلدة وبدأ البحث عن متفجرات أو قذائف لم تنفجر أو عبوات ناسفة، ثم بدأ في إزالة الركام وفتح الطرقات في النقاط الخمس المحددة سلفا ضمن المرحلة الأولى من الانتشار بالتنسيق مع قوات "يونيفيل".وأوضحت الوكالة أن النقاط الخمس هي وطى الخيام، والجلاحية، ومثلث الحمام، والدردارة من جهة القليعة، وباب ثنية من جهة برج الملوك.وتعمل وحدات من الجيش على فتح طرقات نبع إبل، والشريقي، وحي جبلي المؤدية إلى بلدة الخيام التابعة لقضاء مرجعيون من الجهة الشمالية، عبر إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن خطة الانتشار في المنطقة.وأعادت قيادة الجيش التأكيد على خطورة الاقتراب من المنطقة، وأهمية الالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية لحين انتهاء الانتشار.من جانبه قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، إن الاحتلال الإسرائيلي عاود استهداف منطقة الخيام ومرجعيون بغارة، رغم أنه لم يمر 24 ساعة على بدء الجيش اللبناني الانتشار . يذكر أن مسيرة إسرائيلية، شنت ، غارة جوية استهدفت بلدة الخيام جنوبي لبنان، حيث جاءت الغارة الجوية في اليوم التالي لانسحاب جيش الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني.وأضاف حلال في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل انسحبت أمس من الخيام، ودخل بعدها الجيش اللبناني من خلال سلاح الهندسة وقوات "يونيفل"، لافتا إلى أنه "بعد دخول الجيش إلى الخيام قام الاحتلال أيضا بخرق الاتفاق، وأطلق قذائف من إحدى المسيرات، مما خلّف إصابات بين صفوف المواطنين".

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, اليونيفيل, аудио