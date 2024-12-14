https://sarabic.ae/20241214/محكمة-فرنسية-تقضي-بسجن-3-لاعبين-الركبي-1095776524.html

محكمة فرنسية تقضي بسجن 3 لاعبين الركبي

محكمة فرنسية تقضي بسجن 3 لاعبين الركبي

سبوتنيك عربي

قضت محكمة في فرنسا، يوم أمس الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول، بسجن ثلاثة من لاعبي الركبي السابقين مع فريق غرونوبل الفرنسي لمدة تتراوح بين 12 و14 عامًا بسبب اغتصاب... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T06:51+0000

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وحكمت على الأيرلندي دينيس كولسون (30 عاما) والفرنسي لويك جاميس (30 عاما) بالسجن 14 عاما وعلى النيوزيلندي روري جريس (34 عاما) بالسجن 12 عاما.ولم يكن أي من الثلاثة قيد الاحتجاز حتى الآن.وحكمت المحكمة على لاعب منتخب أيرلندا السابق كريس فاريل البالغ من العمر 31 عاما بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بسبب الفشل في منع الجريمة. وحكم على النيوزيلندي ديلان هايز (30 عاما) بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لعدم تدخله لوقف الجريمة.في الساعات الأولى من يوم 12 مارس 2017، كانت الطالبة، التي تم تعريفها باسم "في" ، تبكي أثناء مغادرتها فندقًا على مشارف بوردو، حيث أمضى فريق غرونوبل الليلة بعد خسارته في مواجهة بين الـ14 الأوائل أمام فريق بوردو المحلي. -بيجلز.وقالت الطالبة إنها لا تتذكر كيف انتقلت من النادي إلى الفندق حيث استيقظت عارية على السرير وتعرضت للإساءة. ورأت رجلين عاريين في الغرفة وآخرين يرتدون ملابس كاملة.واستنادًا إلى أقوال المتهمين والشهود، بالإضافة إلى مقطع فيديو صوره كولسون، خلص المحققون إلى وجود عدة حوادث إساءة."عهدان متناقضان"... كيف يرى الذكاء الاصطناعي سوريا مستقبلا؟حادث مريب.. أستراليا تحقق في اختفاء 3 فيروسات معدية خطيرة من مختبراتها

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