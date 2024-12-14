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محكمة فرنسية تقضي بسجن 3 لاعبين الركبي
محكمة فرنسية تقضي بسجن 3 لاعبين الركبي
سبوتنيك عربي
قضت محكمة في فرنسا، يوم أمس الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول، بسجن ثلاثة من لاعبي الركبي السابقين مع فريق غرونوبل الفرنسي لمدة تتراوح بين 12 و14 عامًا بسبب اغتصاب... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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وحكمت على الأيرلندي دينيس كولسون (30 عاما) والفرنسي لويك جاميس (30 عاما) بالسجن 14 عاما وعلى النيوزيلندي روري جريس (34 عاما) بالسجن 12 عاما.ولم يكن أي من الثلاثة قيد الاحتجاز حتى الآن.وحكمت المحكمة على لاعب منتخب أيرلندا السابق كريس فاريل البالغ من العمر 31 عاما بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بسبب الفشل في منع الجريمة. وحكم على النيوزيلندي ديلان هايز (30 عاما) بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لعدم تدخله لوقف الجريمة.في الساعات الأولى من يوم 12 مارس 2017، كانت الطالبة، التي تم تعريفها باسم "في" ، تبكي أثناء مغادرتها فندقًا على مشارف بوردو، حيث أمضى فريق غرونوبل الليلة بعد خسارته في مواجهة بين الـ14 الأوائل أمام فريق بوردو المحلي. -بيجلز.وقالت الطالبة إنها لا تتذكر كيف انتقلت من النادي إلى الفندق حيث استيقظت عارية على السرير وتعرضت للإساءة. ورأت رجلين عاريين في الغرفة وآخرين يرتدون ملابس كاملة.واستنادًا إلى أقوال المتهمين والشهود، بالإضافة إلى مقطع فيديو صوره كولسون، خلص المحققون إلى وجود عدة حوادث إساءة."عهدان متناقضان"... كيف يرى الذكاء الاصطناعي سوريا مستقبلا؟حادث مريب.. أستراليا تحقق في اختفاء 3 فيروسات معدية خطيرة من مختبراتها
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منوعات, أخبار فرنسا , العالم, رياضة
منوعات, أخبار فرنسا , العالم, رياضة
محكمة فرنسية تقضي بسجن 3 لاعبين الركبي
قضت محكمة في فرنسا، يوم أمس الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول، بسجن ثلاثة من لاعبي الركبي السابقين مع فريق غرونوبل الفرنسي لمدة تتراوح بين 12 و14 عامًا بسبب اغتصاب جماعي لطالبة عام 2017.
وحكمت على الأيرلندي دينيس كولسون (30 عاما) والفرنسي لويك جاميس (30 عاما) بالسجن 14 عاما وعلى النيوزيلندي روري جريس (34 عاما) بالسجن 12 عاما.
ولم يكن أي من الثلاثة قيد الاحتجاز حتى الآن.
وكان كولسون قد توقف عن ممارسة رياضة الركبي وكان يعمل في مجال البناء، بينما كان جاميس وجريس يلعبان لصالح فريقي بروفانس للركبي وأيوناكس، وهما ناديان فرنسيان في الدرجة الثانية.
وحكمت المحكمة على لاعب منتخب أيرلندا السابق كريس فاريل البالغ من العمر 31 عاما بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بسبب الفشل في منع الجريمة. وحكم على النيوزيلندي ديلان هايز (30 عاما) بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لعدم تدخله لوقف الجريمة.
في الساعات الأولى من يوم 12 مارس 2017، كانت الطالبة، التي تم تعريفها باسم "في" ، تبكي أثناء مغادرتها فندقًا على مشارف بوردو، حيث أمضى فريق غرونوبل الليلة بعد خسارته في مواجهة بين الـ14 الأوائل أمام فريق بوردو المحلي. -بيجلز.
وتقدمت "في" بشكوى إلى الشرطة، قائلة إنها التقت باللاعبين في إحدى الحانات مع اثنين من أصدقائها ورافقتهم إلى ملهى ليلي حيث كانوا جميعا يشربون الخمر بكثرة.
وقالت الطالبة إنها لا تتذكر كيف انتقلت من النادي إلى الفندق حيث استيقظت عارية على السرير وتعرضت للإساءة. ورأت رجلين عاريين في الغرفة وآخرين يرتدون ملابس كاملة.
وذكر كولسون وجاميس وجريس أنهم واجهوا "في"، لكنهم زعموا أنه كان بالتراضي وأن الطالبة كانت نشطة في تحقيق ذلك.
واستنادًا إلى أقوال المتهمين والشهود، بالإضافة إلى مقطع فيديو صوره كولسون، خلص المحققون إلى وجود عدة حوادث إساءة.