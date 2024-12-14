https://sarabic.ae/20241214/مشاهد-لمسيرات-روسية-وهي-تحقق-ضربات-موجعة-لقوة-بشرية-أوكرانية-فيديو--1095782706.html

مشاهد لمسيرات روسية وهي تحقق ضربات موجعة لقوة بشرية أوكرانية... فيديو

مشاهد لمسيرات روسية وهي تحقق ضربات موجعة لقوة بشرية أوكرانية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام مشغلي مسيرات تابعة للقوات الروسية، بشن ضربات مباشرة على قوة بشرية أوكرانية ومعقل أوكراني، ما أدى إلى تدمير الأهداف. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T12:12+0000

2024-12-14T12:12+0000

2024-12-14T12:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة استهداف القوة البشرية الأوكرانية من قبل المسيرات الروسية، حيث قام مشغلوها بتحقيق ضربات موجعة لقوات كييف.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكوريلوفكا وليبيدفكا وليونيدوفكا ومارتينوفكا ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".وأشار البيان إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200عسكري، وتم تدمير ودبابة، ومركبة مشاة قتالية مدرعة وسبع مركبات، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية".وأشار البيان إلى أن ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية استسلمو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241214/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095780113.html

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