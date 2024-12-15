https://sarabic.ae/20241215/أنقرة-تؤكد-استمرار-الحظر-على-تحميل-البضائع-من-المواني-التركية-لشحنها-إلى-إسرائيل-1095808299.html

أنقرة تؤكد استمرار الحظر على تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل

أنقرة تؤكد استمرار الحظر على تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة التجارة التركية، اليوم الأحد، أن تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل "لا يزال محظورًا"، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T13:47+0000

2024-12-15T13:47+0000

2024-12-15T13:47+0000

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

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ونقلت صحيفة "ستار" التركية، عن وزارة التجارة التركية، قولها: "ذكرنا أنه لا يسمح بتحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل، كما أكدنا أن تركيا تستخدم نحو 13 ألف سلعة مختلفة ونحو 8.3 مليون حاوية سنويًا في التجارة الخارجية، وأن استيراد المنتجات الإسرائيلية محظور ليس فقط من إسرائيل، ولكن أيضًا من أطراف ثالثة".وعلّقت الوزارة التركية على مزاعم بأن التجارة بين تركيا وإسرائيل لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه "أكدنا على عدم وجود واردات أو صادرات إلى إسرائيل، بعد 2 أيار/ مايو (الماضي)، وورد في إحصاءات وكالة الإحصاء التركية أنه لم تكن هناك تجارة مع إسرائيل منذ مايو (الماضي)".وقبل ذلك، كانت الوزارة قد قررت في 9 نيسان/أبريل الماضي، تقييد تصدير 54 منتجًا إلى إسرائيل، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بقطاع غزة، وتسمح بتقديم مساعدات متواصلة ولكافة الفلسطينيين في القطاع.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.إعلام: "حماس" وإسرائيل تشهدان تقدما في المفاوضاتمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة

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