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https://sarabic.ae/20241215/أنقرة-تؤكد-استمرار-الحظر-على-تحميل-البضائع-من-المواني-التركية-لشحنها-إلى-إسرائيل-1095808299.html
أنقرة تؤكد استمرار الحظر على تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل
أنقرة تؤكد استمرار الحظر على تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة التجارة التركية، اليوم الأحد، أن تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل "لا يزال محظورًا"، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T13:47+0000
2024-12-15T13:47+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103575/19/1035751924_0:290:5016:3112_1920x0_80_0_0_554529ebc31b4f8bf98cb20c32b1c2b5.jpg
ونقلت صحيفة "ستار" التركية، عن وزارة التجارة التركية، قولها: "ذكرنا أنه لا يسمح بتحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل، كما أكدنا أن تركيا تستخدم نحو 13 ألف سلعة مختلفة ونحو 8.3 مليون حاوية سنويًا في التجارة الخارجية، وأن استيراد المنتجات الإسرائيلية محظور ليس فقط من إسرائيل، ولكن أيضًا من أطراف ثالثة".وعلّقت الوزارة التركية على مزاعم بأن التجارة بين تركيا وإسرائيل لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه "أكدنا على عدم وجود واردات أو صادرات إلى إسرائيل، بعد 2 أيار/ مايو (الماضي)، وورد في إحصاءات وكالة الإحصاء التركية أنه لم تكن هناك تجارة مع إسرائيل منذ مايو (الماضي)".وقبل ذلك، كانت الوزارة قد قررت في 9 نيسان/أبريل الماضي، تقييد تصدير 54 منتجًا إلى إسرائيل، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بقطاع غزة، وتسمح بتقديم مساعدات متواصلة ولكافة الفلسطينيين في القطاع.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.إعلام: "حماس" وإسرائيل تشهدان تقدما في المفاوضاتمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة
https://sarabic.ae/20241124/أنقرة-تنفي-مجددا-نقل-المكتب-السياسي-لحركة-حماس-إلى-تركيا-1095125483.html
https://sarabic.ae/20241214/مقتل-رئيس-بلدية-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة-جراء-قصف-إسرائيلي-1095790901.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

أنقرة تؤكد استمرار الحظر على تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل

13:47 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Emrah Gurelمشهد يطل على جسر البوسفور في اسطنبول، تركيا
مشهد يطل على جسر البوسفور في اسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
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صرحت وزارة التجارة التركية، اليوم الأحد، أن تحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل "لا يزال محظورًا"، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك تعليقًا على مزاعم بشأن السماح لسفن تحمل بضائع لإسرائيل بالرسو في المواني التركية، بل وتصدير البضائع من تركيا إلى إسرائيل.
ونقلت صحيفة "ستار" التركية، عن وزارة التجارة التركية، قولها: "ذكرنا أنه لا يسمح بتحميل البضائع من المواني التركية لشحنها إلى إسرائيل، كما أكدنا أن تركيا تستخدم نحو 13 ألف سلعة مختلفة ونحو 8.3 مليون حاوية سنويًا في التجارة الخارجية، وأن استيراد المنتجات الإسرائيلية محظور ليس فقط من إسرائيل، ولكن أيضًا من أطراف ثالثة".
وعلّقت الوزارة التركية على مزاعم بأن التجارة بين تركيا وإسرائيل لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه "أكدنا على عدم وجود واردات أو صادرات إلى إسرائيل، بعد 2 أيار/ مايو (الماضي)، وورد في إحصاءات وكالة الإحصاء التركية أنه لم تكن هناك تجارة مع إسرائيل منذ مايو (الماضي)".

وأعلنت وزارة التجارة التركية، في 3 مايو الماضي، تعليق تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل حتى يُسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقبل ذلك، كانت الوزارة قد قررت في 9 نيسان/أبريل الماضي، تقييد تصدير 54 منتجًا إلى إسرائيل، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بقطاع غزة، وتسمح بتقديم مساعدات متواصلة ولكافة الفلسطينيين في القطاع.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
أنقرة تنفي مجددا نقل المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى تركيا
24 نوفمبر, 03:35 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
مقتل رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي
أمس, 16:23 GMT
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
إعلام: "حماس" وإسرائيل تشهدان تقدما في المفاوضات
مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة
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