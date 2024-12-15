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https://sarabic.ae/20241215/إعلام-الجزائر-تستدعي-السفير-الفرنسي-بسبب-ممارسات-عدائية-1095800601.html
إعلام: الجزائر تستدعي السفير الفرنسي بسبب "ممارسات عدائية"
إعلام: الجزائر تستدعي السفير الفرنسي بسبب "ممارسات عدائية"
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، لنقل رسالة استياء شديدة اللهجة إزاء ما وصفته بـ"الممارسات العدائية المتكررة". 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T08:42+0000
2024-12-15T08:42+0000
الجزائر
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وذكرت صحيفة "الخبر" أن وزارة الخارجية أبلغت السفير الفرنسي "استنكار الجزائر الشديد للتصرفات العدائية التي لم تعد السلطات الجزائرية قادرة على تجاهلها أو السكوت عنها".وأوضحت أن اللقاء شهد توجيه تحذيرات صارمة طُلب من السفير نقلها إلى حكومته، مشيرة إلى "تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، التي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها".وأضافت الصحيفة أن الجزائر حذرت باريس من مغبة استمرار هذه السياسات، قائلة إنه "في ظل خطورة الوقائع المثبتة بالأدلة، فإن الجزائر التي سئمت من ازدواجية التعامل الفرنسي، لن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى فرنسا أن تتوقع ردود فعل قوية".تسريب أسلحة ودعم جماعات معاديةوكشفت وزارة الخارجية للسفير الفرنسي عن أدلة تضمنت سلسلة من الأعمال العدائية، بينها محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الانفصالية "الماك" التي يقودها فرحات مهني، المطلوب من القضاء الجزائري والذي يقيم تحت حماية رسمية فرنسية.كما أشارت إلى تفاصيل خطيرة حول مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية لتجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية بهدف تنفيذ عمليات تخريبية وإشعال الفتنة داخل البلاد، على غرار ما حدث خلال تسعينيات القرن الماضي.حماية عناصر معادية للجزائروخلال اللقاء، أطلع الجانب الجزائري السفير الفرنسي على ما وصفه بـ"تصرفات عدائية" تشمل تنظيم اجتماعات داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معادية للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى الحماية التي توفرها باريس لأعضاء في حركتي "رشاد" و"الماك"، الذين يمارسون أنشطة تخريبية دون أي تدخل من السلطات الفرنسية.التوتر الجزائري-الفرنسيوتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر وباريس خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء الغربية. وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها لدى باريس في يوليو/تموز الماضي، احتجاجاً على الموقف الفرنسي من النزاع الصحراوي.
https://sarabic.ae/20241211/بعد-اكتشاف-شبكات-تجسس-خبير-جزائري-لـسبوتنيك-فرنسا-تحاول-استعادة-نفوذها-الأمني-الذي-خسرته-بالبلد-1095705726.html
https://sarabic.ae/20241106/معاقبة-باريسهل-حظرت-الجزائر-استيراد-السلع-والمنتجات-من-فرنسا؟--1094549518.html
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الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار

إعلام: الجزائر تستدعي السفير الفرنسي بسبب "ممارسات عدائية"

08:42 GMT 15.12.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، لنقل رسالة استياء شديدة اللهجة إزاء ما وصفته بـ"الممارسات العدائية المتكررة".
وذكرت صحيفة "الخبر" أن وزارة الخارجية أبلغت السفير الفرنسي "استنكار الجزائر الشديد للتصرفات العدائية التي لم تعد السلطات الجزائرية قادرة على تجاهلها أو السكوت عنها".
وأوضحت أن اللقاء شهد توجيه تحذيرات صارمة طُلب من السفير نقلها إلى حكومته، مشيرة إلى "تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، التي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها".
وأضافت الصحيفة أن الجزائر حذرت باريس من مغبة استمرار هذه السياسات، قائلة إنه "في ظل خطورة الوقائع المثبتة بالأدلة، فإن الجزائر التي سئمت من ازدواجية التعامل الفرنسي، لن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى فرنسا أن تتوقع ردود فعل قوية".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
بعد اكتشاف شبكات تجسس.. خبير جزائري لـ"سبوتنيك": فرنسا تحاول استعادة نفوذها الأمني الذي خسرته بالبلد
11 ديسمبر, 18:48 GMT

تسريب أسلحة ودعم جماعات معادية

وكشفت وزارة الخارجية للسفير الفرنسي عن أدلة تضمنت سلسلة من الأعمال العدائية، بينها محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الانفصالية "الماك" التي يقودها فرحات مهني، المطلوب من القضاء الجزائري والذي يقيم تحت حماية رسمية فرنسية.
كما أشارت إلى تفاصيل خطيرة حول مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية لتجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية بهدف تنفيذ عمليات تخريبية وإشعال الفتنة داخل البلاد، على غرار ما حدث خلال تسعينيات القرن الماضي.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
معاقبة باريس...هل حظرت الجزائر استيراد السلع والمنتجات من فرنسا؟
6 نوفمبر, 15:49 GMT

حماية عناصر معادية للجزائر

وخلال اللقاء، أطلع الجانب الجزائري السفير الفرنسي على ما وصفه بـ"تصرفات عدائية" تشمل تنظيم اجتماعات داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معادية للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى الحماية التي توفرها باريس لأعضاء في حركتي "رشاد" و"الماك"، الذين يمارسون أنشطة تخريبية دون أي تدخل من السلطات الفرنسية.

التوتر الجزائري-الفرنسي

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر وباريس خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء الغربية. وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها لدى باريس في يوليو/تموز الماضي، احتجاجاً على الموقف الفرنسي من النزاع الصحراوي.
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