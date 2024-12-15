https://sarabic.ae/20241215/استطلاع-رأي-مغربي-98-من-المغاربة-يتبنون-موقفا-مؤيدا-للفلسطينيين-1095806445.html

استطلاع رأي مغربي: 98% من المغاربة يتبنون موقفا مؤيدا للفلسطينيين

استطلاع رأي مغربي: 98% من المغاربة يتبنون موقفا مؤيدا للفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع رأي مغربي أن 98 % من المغاربة يتبنون موقفا مؤيدا للفلسطينيين أمام الجيش الإسرائيلي. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T12:41+0000

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2024-12-15T12:41+0000

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وأكدت صحيفة "هسبريس"، اليوم الأحد، أن الاستطلاع جاء تحت عنوان "اتجاهات الرأي العام المغربي نحو القضية الفلسطينية"، وأجري خلال العشرة أيام الأولى من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وأكد 98.5 % أن فلسطين هي قضية كل المسلمين، فيما ذكر 97.8 % تفاعلوا مع سؤال حول ماهية قضية فلسطين بالنسبة لهم، أنها قضيتهم، فيما ذهب 1.8 % منهم إلى عد القضية الفلسطينية "ليست ذات أولوية"، بينما 0.4 % أوضحوا أنهم لم يعيروا أي اهتمام لهذه القضية.وشارك في الاستطلاع المغربي 13857 مواطنا مغربيا، تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة، 53.1% منهم لديهم مستوى تعليمي جامعي، و26.7% منهم مستواهم التعليمي عالٍ، و20.2% منهم مستواهم التعليمي ثانوي أو أقل.وأشارت الصحيفة إلى أن "وسائل إعلام غربية قد صنفت المغرب من بين أكثر 5 دول شهدت احتجاجات على خلفية الحرب على قطاع غزة، وهي الولايات المتحدة الأمريكي، واليمن، وتركيا، وإيران، والمغرب".ولفتت إلى أنه منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نظمت في المغرب أكثر من 5 آلاف مظاهرة تضامنية مع غزة، بمعدل بلغ في المتوسط وقفة كل يوم.وأضافت أنه "حتى أكتوبر الماضي، تم تنظيم 817 فعالية تضامنية مع غزة، منها 600 وقفة محلية، و188 مسيرة محلية ووطنية مليونية، و8 أيام وطنية احتجاجية، و21 وقفة للمطالبة بمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي".ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم