https://sarabic.ae/20241215/خلال-ساعات-52-غارة-للطيران-الحربي-الإسرائيلي-على-مواقع-عسكرية-سورية--1095803949.html

خلال ساعات.. 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية

خلال ساعات.. 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية

سبوتنيك عربي

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، على عدة مواقع عسكرية سورية، ليلة أمس السبت، وفجر اليوم الأحد، حيث سمعت انفجارات عنيفة في مختلف المحافظات... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T11:07+0000

2024-12-15T11:07+0000

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وذكرت مصادر "سبوتنيك" في سوريا أن "مقاتلات تابعة لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذت غارات على محيط العاصمة دمشق، واستهدفت بشكل مباشر مواقع عسكرية سورية، شمال غرب وشرق المدينة، حيث سمعت أصوات الانفجارت لسكان العاصمة، تبعها غارات مماثلة على ريف دمشق، وتحديدا مطار الضمير العسكري، والذي يحوي على طيران حربي ومروحي تابع للجيش السوري، حيث تم تدميرها بشكل كامل".وأضافت المصادر أن "أصوات انفجارات عنيفة، سمعت في المنطقة الوسطى، ناجمة أيضا عن غارات للطيران الحربي الإسرائيلي، والذي استهدف مستودعات أسلحة وذخيرة في منطقة شنشار، في ريف حمص، ومطار حماة العسكري، حيث سقطت شظايا صواريخ إسرائيلية على بعض منازل المدنيين القريبة من المنطقة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".وتؤكد المصادر أن "طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقوم يومياً برصد مواقع عسكرية سورية، في مختلف مناطق البلاد، ليقوم بعدها الطيران الحربي، باستهداف تلك المواقع لتدمير الأسلحة والذخيرة، والمعدات العسكرية بداخلها، حيث أنه خلال ساعات فقط تُشن نحو 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ الـ8 من الشهر الحالي، بدأ سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت بشكل مباشر مواقع ومطارات عسكرية سورية، في مختلف المحافظات، حيث وصل عدد الغارات إلى ما يقارب 320 غارة.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".الجيش الإسرائيلي يأمر قواته بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ المطل على دمشقإسرائيل: تدمير الدفاعات الجوية السورية يفتح المجال لضرب منشآت إيران النووية

https://sarabic.ae/20241215/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بعد-مغادرتنا-سوريا-دخل-الإسرائيليون-البيوت-1095801569.html

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