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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
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https://sarabic.ae/20241215/خلال-ساعات-52-غارة-للطيران-الحربي-الإسرائيلي-على-مواقع-عسكرية-سورية--1095803949.html
خلال ساعات.. 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية
خلال ساعات.. 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، على عدة مواقع عسكرية سورية، ليلة أمس السبت، وفجر اليوم الأحد، حيث سمعت انفجارات عنيفة في مختلف المحافظات... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T11:07+0000
2024-12-15T11:07+0000
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
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وذكرت مصادر "سبوتنيك" في سوريا أن "مقاتلات تابعة لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذت غارات على محيط العاصمة دمشق، واستهدفت بشكل مباشر مواقع عسكرية سورية، شمال غرب وشرق المدينة، حيث سمعت أصوات الانفجارت لسكان العاصمة، تبعها غارات مماثلة على ريف دمشق، وتحديدا مطار الضمير العسكري، والذي يحوي على طيران حربي ومروحي تابع للجيش السوري، حيث تم تدميرها بشكل كامل".وأضافت المصادر أن "أصوات انفجارات عنيفة، سمعت في المنطقة الوسطى، ناجمة أيضا عن غارات للطيران الحربي الإسرائيلي، والذي استهدف مستودعات أسلحة وذخيرة في منطقة شنشار، في ريف حمص، ومطار حماة العسكري، حيث سقطت شظايا صواريخ إسرائيلية على بعض منازل المدنيين القريبة من المنطقة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".وتؤكد المصادر أن "طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقوم يومياً برصد مواقع عسكرية سورية، في مختلف مناطق البلاد، ليقوم بعدها الطيران الحربي، باستهداف تلك المواقع لتدمير الأسلحة والذخيرة، والمعدات العسكرية بداخلها، حيث أنه خلال ساعات فقط تُشن نحو 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ الـ8 من الشهر الحالي، بدأ سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت بشكل مباشر مواقع ومطارات عسكرية سورية، في مختلف المحافظات، حيث وصل عدد الغارات إلى ما يقارب 320 غارة.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".الجيش الإسرائيلي يأمر قواته بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ المطل على دمشقإسرائيل: تدمير الدفاعات الجوية السورية يفتح المجال لضرب منشآت إيران النووية
https://sarabic.ae/20241215/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بعد-مغادرتنا-سوريا-دخل-الإسرائيليون-البيوت-1095801569.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

خلال ساعات.. 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية

11:07 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، على عدة مواقع عسكرية سورية، ليلة أمس السبت، وفجر اليوم الأحد، حيث سمعت انفجارات عنيفة في مختلف المحافظات السورية.
وذكرت مصادر "سبوتنيك" في سوريا أن "مقاتلات تابعة لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذت غارات على محيط العاصمة دمشق، واستهدفت بشكل مباشر مواقع عسكرية سورية، شمال غرب وشرق المدينة، حيث سمعت أصوات الانفجارت لسكان العاصمة، تبعها غارات مماثلة على ريف دمشق، وتحديدا مطار الضمير العسكري، والذي يحوي على طيران حربي ومروحي تابع للجيش السوري، حيث تم تدميرها بشكل كامل".

وأضافت المصادر أن "أصوات انفجارات عنيفة، سمعت في المنطقة الوسطى، ناجمة أيضا عن غارات للطيران الحربي الإسرائيلي، والذي استهدف مستودعات أسلحة وذخيرة في منطقة شنشار، في ريف حمص، ومطار حماة العسكري، حيث سقطت شظايا صواريخ إسرائيلية على بعض منازل المدنيين القريبة من المنطقة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".

أما في جنوب سوريا وتحديداً شمال محافظة درعا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة غارات أحد الثكنات العسكرية السورية والتي تحوي على أسلحة وذخيرة ما أدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل.

وتؤكد المصادر أن "طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقوم يومياً برصد مواقع عسكرية سورية، في مختلف مناطق البلاد، ليقوم بعدها الطيران الحربي، باستهداف تلك المواقع لتدمير الأسلحة والذخيرة، والمعدات العسكرية بداخلها، حيث أنه خلال ساعات فقط تُشن نحو 52 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ الـ8 من الشهر الحالي، بدأ سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت بشكل مباشر مواقع ومطارات عسكرية سورية، في مختلف المحافظات، حيث وصل عدد الغارات إلى ما يقارب 320 غارة.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
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09:27 GMT

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلية إن هذه الغارات هدفها تدمير ترسانة الأسلحة السورية خوفا من وقوعها بأيدي مسلحين متطرفين، على حد تعبيرها.

وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.
كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
الجيش الإسرائيلي يأمر قواته بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ المطل على دمشق
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