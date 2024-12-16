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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241216/صحفي-أيرلندي-الغرب-يدعم-أوكرانيا-لتحقيق-مكاسب-شخصية-فقط-1095849993.html
صحفي أيرلندي: الغرب يدعم أوكرانيا لتحقيق مكاسب شخصية فقط
صحفي أيرلندي: الغرب يدعم أوكرانيا لتحقيق مكاسب شخصية فقط
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، بأن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يحاول الحفاظ على رأس جسر متقوس في أوكرانيا، ليس من أجل "الديمقراطية والحرية" على... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T19:06+0000
2024-12-16T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب باوز على منصة "إكس": "لماذا هم على استعداد لدعم دكتاتورية تقتل شعبها بشكل جماعي، تحت قيادة ممثل سابق مدمن للمخدرات وفاسد للغاية؟ لا علاقة للديمقراطية والحرية بذلك، بل كل ما يتعلق بثروات أوكرانيا الهائلة غير المستغلة؟ تقدر بما لا يقل عن 11.5 تريليون دولار".وختم، بالقول: "ربما تفهم الآن سبب رغبة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وشركائهم الفاسدين في إخلاء أوكرانيا من السكان وجعلها تعتمد على المساعدات الخارجية وإفلاسها في هذه العملية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241216/ترامب-يعلن-إحراز-تقدم-ضئيل-فيما-يتعلق-بجهوده-لوقف-الصراع-في-أوكرانيا-1095846735.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

صحفي أيرلندي: الغرب يدعم أوكرانيا لتحقيق مكاسب شخصية فقط

19:06 GMT 16.12.2024
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Sputnik . Kirill Braga
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أفاد الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، بأن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يحاول الحفاظ على رأس جسر متقوس في أوكرانيا، ليس من أجل "الديمقراطية والحرية" على الإطلاق، بل من أجل مصلحتهما الخاصة.
وكتب باوز على منصة "إكس": "لماذا هم على استعداد لدعم دكتاتورية تقتل شعبها بشكل جماعي، تحت قيادة ممثل سابق مدمن للمخدرات وفاسد للغاية؟ لا علاقة للديمقراطية والحرية بذلك، بل كل ما يتعلق بثروات أوكرانيا الهائلة غير المستغلة؟ تقدر بما لا يقل عن 11.5 تريليون دولار".

وأوضح أن اهتمام الدول الغربية كلها، التي أطلق عليها باوز اسم "النسور"، يتركز على الموارد الطبيعية، مثل الليثيوم والتيتانيوم والجاليوم واليورانيوم والنيكل والكوبالت وغيرها.

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: زيلينسكي يجب أن يستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:20 GMT
وختم، بالقول: "ربما تفهم الآن سبب رغبة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وشركائهم الفاسدين في إخلاء أوكرانيا من السكان وجعلها تعتمد على المساعدات الخارجية وإفلاسها في هذه العملية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
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