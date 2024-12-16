https://sarabic.ae/20241216/صحيفة-سويسرية-تصدم-الزمالك-المصري-بسبب-غوميز-وغروس-1095841239.html

صحيفة سويسرية "تصدم" الزمالك المصري بسبب غوميز وغروس

صحيفة سويسرية "تصدم" الزمالك المصري بسبب غوميز وغروس

سبوتنيك عربي

ألقت وسائل إعلام سويسرية، الضوء على عودة السويسري كريستيان غروس لعالم التدريب مجددًا بعد فترة غياب. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T14:45+0000

2024-12-16T14:45+0000

2024-12-16T14:45+0000

مجتمع

أخبار الزمالك اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

منوعات

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094275410_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f3a3ff0a2ba6e8749875fbdcabb615d.jpg

وقالت صحيفة "بليك" السويسرية، إنه من المقرر أن يتولى غروس مهمة تدريبات نادي الزمالك المصري في ولاية ثانية مع الفريق، بعد رحيل البرتغالي جوزيه غوميز لقيادة فريق الفتح السعودي.وأوضحت الصحيفة، أن "غروس سيخوض مغامرة جديدة مع الفريق الأبيض، إذ لم يكن أحد يتوقع أن يتولى بطل الدوري السويسري ست مرات (أربع مرات مع بازل، ومرتين مع غراسهوبرز) تدريب فريق جديد في هذا العمر المتقدم".وأوضحت أن "العقد المحتمل توقيعه مع الزمالك ستكون مدته عامًا قابلًا للتجديد براتب 80 ألف فرنك سويسري (90 ألف دولار أمريكي)، مشددا على أن "غروس يواجه مهمة صعبة، في ظل أن سلفه رحل فيما يبدو لعدم حصوله على رواتبه"، حسب التقرير.لكن مجلس إدارة نادي الزمالك نفى تلك التقارير، وأبدوا انزعاجهم الشديد، حيث قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن الإدارة وفرت طائرة خاصة لسفر الفريق لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية، فكيف لا توفر زجاجات مياه، ومعدات واحتياجات الفريق.ورحل المدرب السويسري عن الزمالك، بعد ولايته الأولى مع الفريق الأبيض في الـ31 من مايو/ أيار عام 2019، نجح خلالها، في تحقيق 29 انتصارًا مع الزمالك في فترته الأولى من 48 مباراة خاضها مع الفريق.كما توج غروس بلقب الكونفدرالية 2019 للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.وترك البرتغالي جوزيه غوميز، منصبه كمدير فني لنادي الزمالك المصري بعد فترة قصيرة، حقق خلالها عدة إنجازات أبرزها بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.جاء قرار غوميز بترك الزمالك، للانتقال مع جهازه الفني، إلى نادي الفتح السعودي، في تجربة جديدة.

https://sarabic.ae/20241029/رئيس-الإمارات-ينهي-أزمة-ثلاثي-الزمالك-1094296905.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, رياضة