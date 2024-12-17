https://sarabic.ae/20241217/إعلام-الأجهزة-الخاصة-الأوكرانية-تتبنى-مسؤولية-مقتل-كيريلوف-1095902211.html

إعلام: الأجهزة الخاصة الأوكرانية تتبنى مسؤولية مقتل كيريلوف

إعلام: الأجهزة الخاصة الأوكرانية تتبنى مسؤولية مقتل كيريلوف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الأجهزة الخاصة الأوكرانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو، والذي أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T20:36+0000

2024-12-17T20:36+0000

2024-12-17T20:36+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأفاد المقال المنشور في تلك الوسائل بأن مسؤول جهاز الأمن الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن أوكرانيا مسؤولة عن الجريمة، مضيفًا أن جهاز الأمن الأوكراني يعتبر كيريلوف "هدفًا مشروعًا".وبحسب تلك الوسائل، فإن مكان وزمان تسجيل الفيديو يتزامن مع مكان وزمان الهجوم الإرهابي؛ ويُزعم أيضًا ظهور دراجة نارية في اللقطات.ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".الخارجية الروسية تتحدث عن فضح كيريلوف لـ"جرائم الغرب الكيميائية" في سوريا وأوكرانياالدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقا

https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html

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