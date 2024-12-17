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https://sarabic.ae/20241217/إعلام-الأجهزة-الخاصة-الأوكرانية-تتبنى-مسؤولية-مقتل-كيريلوف-1095902211.html
إعلام: الأجهزة الخاصة الأوكرانية تتبنى مسؤولية مقتل كيريلوف
إعلام: الأجهزة الخاصة الأوكرانية تتبنى مسؤولية مقتل كيريلوف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الأجهزة الخاصة الأوكرانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو، والذي أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T20:36+0000
2024-12-17T20:36+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفاد المقال المنشور في تلك الوسائل بأن مسؤول جهاز الأمن الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن أوكرانيا مسؤولة عن الجريمة، مضيفًا أن جهاز الأمن الأوكراني يعتبر كيريلوف "هدفًا مشروعًا".وبحسب تلك الوسائل، فإن مكان وزمان تسجيل الفيديو يتزامن مع مكان وزمان الهجوم الإرهابي؛ ويُزعم أيضًا ظهور دراجة نارية في اللقطات.ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".الخارجية الروسية تتحدث عن فضح كيريلوف لـ"جرائم الغرب الكيميائية" في سوريا وأوكرانياالدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقا
https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الأجهزة الخاصة الأوكرانية تتبنى مسؤولية مقتل كيريلوف

20:36 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الأجهزة الخاصة الأوكرانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو، والذي أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، الفريق إيغور كيريلوف.
وأفاد المقال المنشور في تلك الوسائل بأن مسؤول جهاز الأمن الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن أوكرانيا مسؤولة عن الجريمة، مضيفًا أن جهاز الأمن الأوكراني يعتبر كيريلوف "هدفًا مشروعًا".

وتلقت تلك الوسائل مقطع فيديو من جهاز الأمن الأوكراني يظهر شخصين يغادران المبنى "قبل لحظة من الانفجار".

وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"
19:52 GMT
وبحسب تلك الوسائل، فإن مكان وزمان تسجيل الفيديو يتزامن مع مكان وزمان الهجوم الإرهابي؛ ويُزعم أيضًا ظهور دراجة نارية في اللقطات.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.
ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.
وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".
الخارجية الروسية تتحدث عن فضح كيريلوف لـ"جرائم الغرب الكيميائية" في سوريا وأوكرانيا
الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقا
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