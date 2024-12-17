https://sarabic.ae/20241217/الغرفة-العامة-لروسيا-نظام-كييف-أطلق-النار-على-سكان-سيليدوفو-من-مسافة-قصيرة-ومعظم-القتلى-نساء-1095867808.html

الغرفة العامة لروسيا: نظام كييف أطلق النار على سكان سيليدوفو من مسافة قصيرة ومعظم القتلى نساء

الغرفة العامة لروسيا: نظام كييف أطلق النار على سكان سيليدوفو من مسافة قصيرة ومعظم القتلى نساء

سبوتنيك عربي

أعلن مكسيم غريغورييف، عضو الغرفة العامة الروسية، ورئيس المحكمة الدولية العامة لجرائم النازيين الجدد في أوكرانيا، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقوا... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T10:46+0000

2024-12-17T10:46+0000

2024-12-17T11:02+0000

روسيا

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ويعقد اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي، في المركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط، التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، حيث يعرض خلاله تقرير المحكمة العامة الدولية بشأن جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، بعنوان "إطلاق النار الجماعي على المدنيين في بلدة سيليدوفو من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وقال غريغورييف: "تسجل المحكمة الدولية العامة لجرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، جرائم الحرب التي ارتكبوها، وتسجل الإبادة الجماعية التي يرتكبونها، بما في ذلك في الأراضي الخاضعة مؤقتًا لسيطرتهم".وقال غريغورييف: "كقاعدة عامة، أطلقوا النار من مسافة قريبة".وتحدث غريغورييف، عن كيفية تواصله شخصيًا مع الشهود والضحايا، وذكر أنه "في بعض المنازل الخاصة، تم إطلاق النار على عائلات بأكملها وإحراقها".وبحسب غريغورييف، تم نقل المواد الواردة في التقرير إلى وكالات إنفاذ القانون الروسية.وتابع غريغورييف: "كان (الشهود) يسمعون اللغة الجورجية، واللغة الفرنسية أيضا، وهذا يعني، على ما يبدو، أن أولئك القادمين من فرنسا الذين كانوا حاضرين هناك، وشاركوا في عمليات الإعدام هذه، وعملوا كقناصة، كما هو الحال في كل منطقة مأهولة بالسكان الأوكرانيين تقريبًا".وتقع البلدة على بعد نحو 40 كيلومترًا شمال غرب دونيتسك، وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث كانت بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية واحدة من أكبر المناطق المحصنة.كما أكد أن نظام كييف يرتكب جرائم كل يوم ضد شعبه وشعب روسيا، وبالتالي فإن مهمة سلطات القضاء العسكري هي تسجيل كل هذه الجرائم، وخاصة ضد السكان المدنيين، ومهمة أجهزة الاستخبارات هي العثور على المجرمين ومعاقبتهم.الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة

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