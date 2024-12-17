https://sarabic.ae/20241217/دبلوماسية-مصرية-القاهرة-تدعو-إلى-حوار-وطني-في-سوريا-وتستنكر-الاعتداءات-الإسرائيلية-1095869079.html

دبلوماسية مصرية: القاهرة تدعو إلى حوار وطني في سوريا وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية

دبلوماسية مصرية: القاهرة تدعو إلى حوار وطني في سوريا وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعربت منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصري السابق، عن أملها في أن "يتحقق السيناريو المصري في سوريا"، مشيرة إلى "أهمية أن يتم فك الفصائل المسلحة، مع إمكانية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T11:44+0000

2024-12-17T11:44+0000

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وأضافت الدبلوماسية المصرية، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنّ "الأمور تبدو مشجعة حتى الآن، حيث من المتوقع أن تنتهي الحكومة المؤقتة في مارس (آذار) المقبل، مع ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة ممثلة لكافة أطياف الشعب السوري".وفي ما يتعلق بالجيش السوري، أكدت منى عمر أن "فكرة إلغاء الجيش السوري غير مقبولة"، مشيرة إلى أن "سوريا بحاجة إلى بناء جيش جديد لحماية الدولة".وشدّدت عمر على "ضرورة استمرار التمسك بموقف مصر الثابت في ما يتعلق بالسيادة السورية"، مشيرة إلى أن "مصر تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية".وفي ما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قالت مساعدة وزير الخارجية المصري السابق إن "النظام السوري الحالي تعامل مع المتغيرات بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وكان سريعًا في تصريحاته حول سحب الأسلحة، كما دعا لوضع دستور جديد".وأما عن الاجتماع في العقبة، فقد اعتبرته عمر "خطوة إيجابية نحو التوافق العربي والإقليمي"، مشيرة إلى أنّ "المجتمعين في العقبة اتفقوا على ضرورة دعم سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".وبيّنت أن "إسرائيل تسعى لتوسيع المستوطنات في الجولان، وأن هذه التحركات لا تتوقف بسبب أي إدانة دولية، ومع ذلك، إن المجتمع الدولي لا يقف صامتًا تجاه هذه الانتهاكات".وأشارت إلى أن "الشعب السوري يمتلك القدرة على إعادة بناء الدولة، وأن هذا التفاؤل يعكس قدرة السوريين على تجاوز التحديات وإعادة بناء وطنهم".واختتمت منى عمر بتأكيد ثقتها الكبيرة في الشعب السوري، قائلة: "الثقة بسوريا والسوريين كبيرة جدًا، وهم يريدون إنقاذ بلادهم وإعادتها لموقعها الصحيح".

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