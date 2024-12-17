https://sarabic.ae/20241217/دولة-عربية-تعاني-من-انخفاض-نسبة-الخصوبة-وانقلاب-هرمها-السكاني-1095901212.html
دولة عربية تعاني من انخفاض نسبة الخصوبة وانقلاب هرمها السكاني
دولة عربية تعاني من انخفاض نسبة الخصوبة وانقلاب هرمها السكاني
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول في دولة عربية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الإحصاء العام للسكان في بلده، من أول شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حتى نهايته. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T19:22+0000
2024-12-17T19:22+0000
2024-12-17T19:22+0000
مجتمع
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وأشار المندوب السامي للتخطيط في المغرب، شكيب بنموسى، إلى أن النتائج التي طرحها أظهرت تباطؤ في النمو السكاني، إذ انخفض معدل الزيادة السكانية إلى 0.85%، كما أشار إلى أن نسبة المغاربة الذين يتحدثون الأمازيغية لا تتجاوز 25%.كما أفاد بنموسى في ندوة صحفية بالرباط، بأن مؤشر الخصوبة على المستوى الوطني شهد انخفاضا، إذ أصبحت المرأة المغربية تنجب أقل من طفلين، وهو معدل دون عتبة تعويض الأجيال، ووفقا للإحصاء، فقد سجلت جهة درعة - تافيلالت أعلى مؤشر خصوبة في البلاد، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأضاف أن الهرم السكاني في المغرب يشهد انقلابا وتحولا ملحوظا، إذ انخفضت نسبة الأطفال دون 15 سنة والسكان النشطين، مقابل ارتفاع نسبة السكان الذين تجاوزوا 60 عاما.يرى بنموسى أن عدد السكان لن ينقص، بسبب وجود دينامية مستمرة، لكنه أشار إلى أن "بلوغ المغاربة 40 مليون نسمة لن يكون قبل عام 2048 أو عام 2050، حيث سيتم الوصول إلى الذروة الديموغرافية".وأوضح شكيب بنموسى أن نسبة التمدن في المغرب ارتفعت من 51.4% في تسعينيات القرن الماضي إلى 62.8% في عام 2024، مشيرا إلى أن 7 مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، استحوذت على النسبة الأكبر من السكان الحضريين. وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد ذكر الخبير المغربي أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 21% في عام 2024، مبينا أن هذا الرقم أعلى من مؤشرات المندوبية المستقلة، نظرا لاعتماده على تصريحات السكان وتحليل إحصائي يعتمد على إجراءات تقنية وتجميعية، وهو نفس النهج الذي اتُّبع في إحصاء عام 2014.
https://sarabic.ae/20241217/نحو-8-من-مواطني-دولة-عربية-يتوفون-بسكته-قلبية-1095875420.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الأخبار
دولة عربية تعاني من انخفاض نسبة الخصوبة وانقلاب هرمها السكاني
كشف مسؤول في دولة عربية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الإحصاء العام للسكان في بلده، من أول شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حتى نهايته.
وأشار المندوب السامي للتخطيط في المغرب، شكيب بنموسى، إلى أن النتائج التي طرحها أظهرت تباطؤ في النمو السكاني، إذ انخفض معدل الزيادة السكانية إلى 0.85%، كما أشار إلى أن نسبة المغاربة الذين يتحدثون الأمازيغية لا تتجاوز 25%.
كما أفاد بنموسى في ندوة صحفية بالرباط، بأن مؤشر الخصوبة على المستوى الوطني شهد انخفاضا، إذ أصبحت المرأة المغربية تنجب أقل من طفلين، وهو معدل دون عتبة تعويض الأجيال، ووفقا للإحصاء، فقد سجلت جهة درعة - تافيلالت أعلى مؤشر خصوبة في البلاد، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وأضاف أن الهرم السكاني في المغرب يشهد انقلابا وتحولا ملحوظا، إذ انخفضت نسبة الأطفال دون 15 سنة والسكان النشطين، مقابل ارتفاع نسبة السكان الذين تجاوزوا 60 عاما.
يرى بنموسى أن عدد السكان لن ينقص، بسبب وجود دينامية مستمرة، لكنه أشار إلى أن "بلوغ المغاربة 40 مليون نسمة لن يكون قبل عام 2048 أو عام 2050، حيث سيتم الوصول إلى الذروة الديموغرافية".
وأوضح شكيب بنموسى أن نسبة التمدن في المغرب ارتفعت من 51.4% في تسعينيات القرن الماضي إلى 62.8% في عام 2024، مشيرا إلى أن 7 مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، استحوذت على النسبة الأكبر من السكان الحضريين.
وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد ذكر الخبير المغربي أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 21% في عام 2024، مبينا أن هذا الرقم أعلى من مؤشرات المندوبية المستقلة، نظرا لاعتماده على تصريحات السكان وتحليل إحصائي يعتمد على إجراءات تقنية وتجميعية، وهو نفس النهج الذي اتُّبع في إحصاء عام 2014.