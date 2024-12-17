دولة عربية تعاني من انخفاض نسبة الخصوبة وانقلاب هرمها السكاني

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241217/دولة-عربية-تعاني-من-انخفاض-نسبة-الخصوبة-وانقلاب-هرمها-السكاني-1095901212.html
دولة عربية تعاني من انخفاض نسبة الخصوبة وانقلاب هرمها السكاني
دولة عربية تعاني من انخفاض نسبة الخصوبة وانقلاب هرمها السكاني
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول في دولة عربية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الإحصاء العام للسكان في بلده، من أول شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حتى نهايته. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T19:22+0000
2024-12-17T19:22+0000
مجتمع
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وأشار المندوب السامي للتخطيط في المغرب، شكيب بنموسى، إلى أن النتائج التي طرحها أظهرت تباطؤ في النمو السكاني، إذ انخفض معدل الزيادة السكانية إلى 0.85%، كما أشار إلى أن نسبة المغاربة الذين يتحدثون الأمازيغية لا تتجاوز 25%.كما أفاد بنموسى في ندوة صحفية بالرباط، بأن مؤشر الخصوبة على المستوى الوطني شهد انخفاضا، إذ أصبحت المرأة المغربية تنجب أقل من طفلين، وهو معدل دون عتبة تعويض الأجيال، ووفقا للإحصاء، فقد سجلت جهة درعة - تافيلالت أعلى مؤشر خصوبة في البلاد، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأضاف أن الهرم السكاني في المغرب يشهد انقلابا وتحولا ملحوظا، إذ انخفضت نسبة الأطفال دون 15 سنة والسكان النشطين، مقابل ارتفاع نسبة السكان الذين تجاوزوا 60 عاما.يرى بنموسى أن عدد السكان لن ينقص، بسبب وجود دينامية مستمرة، لكنه أشار إلى أن "بلوغ المغاربة 40 مليون نسمة لن يكون قبل عام 2048 أو عام 2050، حيث سيتم الوصول إلى الذروة الديموغرافية".وأوضح شكيب بنموسى أن نسبة التمدن في المغرب ارتفعت من 51.4% في تسعينيات القرن الماضي إلى 62.8% في عام 2024، مشيرا إلى أن 7 مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، استحوذت على النسبة الأكبر من السكان الحضريين. وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد ذكر الخبير المغربي أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 21% في عام 2024، مبينا أن هذا الرقم أعلى من مؤشرات المندوبية المستقلة، نظرا لاعتماده على تصريحات السكان وتحليل إحصائي يعتمد على إجراءات تقنية وتجميعية، وهو نفس النهج الذي اتُّبع في إحصاء عام 2014.
https://sarabic.ae/20241217/نحو-8-من-مواطني-دولة-عربية-يتوفون-بسكته-قلبية-1095875420.html
https://sarabic.ae/20241217/المغرب-نحو-الإلغاء-القانوني-لعقوبة-الإعدام-ما-التداعيات؟-1095894551.html
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أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الأخبار

دولة عربية تعاني من انخفاض نسبة الخصوبة وانقلاب هرمها السكاني

19:22 GMT 17.12.2024
© Photo / Unsplash/ Luma Pimentelطفل رضيع
طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
طفل رضيع
© Photo / Unsplash/ Luma Pimentel
تابعنا عبر
كشف مسؤول في دولة عربية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الإحصاء العام للسكان في بلده، من أول شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حتى نهايته.
وأشار المندوب السامي للتخطيط في المغرب، شكيب بنموسى، إلى أن النتائج التي طرحها أظهرت تباطؤ في النمو السكاني، إذ انخفض معدل الزيادة السكانية إلى 0.85%، كما أشار إلى أن نسبة المغاربة الذين يتحدثون الأمازيغية لا تتجاوز 25%.
كما أفاد بنموسى في ندوة صحفية بالرباط، بأن مؤشر الخصوبة على المستوى الوطني شهد انخفاضا، إذ أصبحت المرأة المغربية تنجب أقل من طفلين، وهو معدل دون عتبة تعويض الأجيال، ووفقا للإحصاء، فقد سجلت جهة درعة - تافيلالت أعلى مؤشر خصوبة في البلاد، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
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وأضاف أن الهرم السكاني في المغرب يشهد انقلابا وتحولا ملحوظا، إذ انخفضت نسبة الأطفال دون 15 سنة والسكان النشطين، مقابل ارتفاع نسبة السكان الذين تجاوزوا 60 عاما.
يرى بنموسى أن عدد السكان لن ينقص، بسبب وجود دينامية مستمرة، لكنه أشار إلى أن "بلوغ المغاربة 40 مليون نسمة لن يكون قبل عام 2048 أو عام 2050، حيث سيتم الوصول إلى الذروة الديموغرافية".
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وأوضح شكيب بنموسى أن نسبة التمدن في المغرب ارتفعت من 51.4% في تسعينيات القرن الماضي إلى 62.8% في عام 2024، مشيرا إلى أن 7 مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، استحوذت على النسبة الأكبر من السكان الحضريين.
وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد ذكر الخبير المغربي أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 21% في عام 2024، مبينا أن هذا الرقم أعلى من مؤشرات المندوبية المستقلة، نظرا لاعتماده على تصريحات السكان وتحليل إحصائي يعتمد على إجراءات تقنية وتجميعية، وهو نفس النهج الذي اتُّبع في إحصاء عام 2014.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:21 GMT
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