https://sarabic.ae/20241218/نتنياهو-يوجه-الجيش-الإسرائيلي-بالبقاء-في-منطقة-جبل-الشيخ-السورية-حتى-نهاية-2025-1095915996.html

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بالبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية حتى نهاية 2025

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بالبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية حتى نهاية 2025

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لإقامة طويلة في قمة جبل الشيخ، على الأقل حتى نهاية عام 2025. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

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وحسب القناة "7" الإسرائيلية، قال نتنياهو، إن "إسرائيل ستبقى في موقع جبل الشيخ الاستراتيجي على الحدود السورية لحين التوصل لترتيب مختلف".وخلال زيارة إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، الذي يخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي منذ سقوط النظام السوري السابق، أجرى نتنياهو تقييماً للوضع، واستعرض جاهزية الجيش الإسرائيلي في القطاع، ووضع قواعد للمستقبل.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وقال نتنياهو إن "حكومته ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن"هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط النظام السوري السابق، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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