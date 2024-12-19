أكاديمي سوري: قرار "الإدارة الذاتية" إلغاء الرسوم الجمركية مع مناطق الحكومة الجديدة "ممتاز"

عربي
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
0 د
PROMO DIRECT LINE
On air
06:05 GMT
1 د
PROMO DIRECT LINE
On air
06:35 GMT
1 د
PROMO DIRECT LINE
On air
07:05 GMT
1 د
PROMO DIRECT LINE
On air
07:35 GMT
1 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:25 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241219/أكاديمي-سوري-قرار-الإدارة-الذاتية-إلغاء-الرسوم-الجمركية-مع-مناطق-الحكومة-الجديدة-ممتاز-1095935336.html
أكاديمي سوري: قرار "الإدارة الذاتية" إلغاء الرسوم الجمركية مع مناطق الحكومة الجديدة "ممتاز"
أكاديمي سوري: قرار "الإدارة الذاتية" إلغاء الرسوم الجمركية مع مناطق الحكومة الجديدة "ممتاز"
سبوتنيك عربي
أعلنت "الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا" التي تعتبر الجناح الإداري لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، اليوم الأربعاء، عن إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T11:00+0000
2024-12-19T11:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067448741_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_307ce7a2f2750734d8d194a882965d36.jpg
وأوضحت "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي أن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على وحدة الأراضي السورية، ومع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الراهنة التي تمثلت بـ"رحيل حكومة الأسد"وأكدت "الإدارة" في بيانها أن الإجراءات الجمركية كانت قد فُرضت سابقاً بسبب الظروف الأمنية وحصار "قوات النظام" على مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن التغيرات الأخيرة دفعتها إلى مراجعة هذه السياسات بما يخدم استقرار وتكامل المناطق السورية.قرار ممتازوقال الأستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب السورية ،الدكتور عبد الله الفارس، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن قرار رفع الضرائب على البضائع من قبل "الإدارة الذاتية" هو قرار "ممتاز" من الناحية الاقتصادية، ويعتبر خطوة مهمة في توحيد الاقتصاد السوري في هذه الظروف التاريخية في حياة السوريين.وأضاف الفارس: "تأتي أهمية القرار وتأثيره بعد الانتهاء من فترة الترسيم و(الأتاوات) التي كانت تفرض من قبل قيادة "الفرقة الرابعة" سابقاً، على كل البضائع المتجهة إلى شرق سورية، بالإضافة إلى منع "الفرقة الرابعة" دخول الكثير من البضائع وخاصة الأدوية، مما آدى لرفع سعر البضائع السورية في أسواق (الجزيرة السورية)، وتحمل كل ذلك على كاهل المواطنين السوريين (المستهلك).حرمان المنتجينوشرح الفارس بأن الرسوم التي كانت تفرض من الطرفين سوء "الإدارة الذاتية" التي كانت تفرض رسوم تصل إلى (8 %) من قيمة البضائع والمواد و(الأتاوات) المفروضة من قبل "الفرقة الرابعة" وحواجزها في حكومة بشار الأسد ،أثرت بالفترة السابقة على الاقتصاد السوري، وحرمت المنتجين السوريين من الوصول إلى أهم الأسواق السورية.وأكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب والخبير الاقتصادي، بأنه سيكون لهذا القرار أثر جيد على انخفاض أسعار السلع وانخفاض قيمة الدولار أمام الليرة السورية ،وتنشيط عملية الإنتاج في الداخل السوري ،وكل ذلك يعزز من تعافي الاقتصاد السوري بشكل عام.وفي السياق ذاته، قال القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، إن مناطق قوات سوريا الديمقراطية، "ستُضّم" إلى الإدارة الجديدة، مؤكدا أن "سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات".روسيا تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريامشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو
https://sarabic.ae/20241218/استئناف-الدوام-في-مدارس-الحسكة-السورية-والمؤسسات-كلها-تحت-سيطرة-قسد-1095914408.html
https://sarabic.ae/20241218/عضو-أكاديمية-الأزمات-الجيوسياسية-بدمشق-النهوض-الاقتصادي-في-سوريا-لا-يمكن-أن-يتحقق-بقرار-دولي--1095921874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067448741_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_4d18654ccf3165cefd9923323255c357.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

أكاديمي سوري: قرار "الإدارة الذاتية" إلغاء الرسوم الجمركية مع مناطق الحكومة الجديدة "ممتاز"

11:00 GMT 19.12.2024
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي وقسد بزعم محاربة خلايا داعش في المنطقة الحدودية السورية - التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
حصري
أعلنت "الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا" التي تعتبر الجناح الإداري لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، اليوم الأربعاء، عن إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم المالية والضرائب الأخرى بين مناطقها وباقي المناطق السورية.
وأوضحت "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي أن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على وحدة الأراضي السورية، ومع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الراهنة التي تمثلت بـ"رحيل حكومة الأسد"
وأكدت "الإدارة" في بيانها أن الإجراءات الجمركية كانت قد فُرضت سابقاً بسبب الظروف الأمنية وحصار "قوات النظام" على مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن التغيرات الأخيرة دفعتها إلى مراجعة هذه السياسات بما يخدم استقرار وتكامل المناطق السورية.

حيث كانت مؤسسات "الإدارة الذاتية" تفرض رسوماً مالية تصل إلى (8 %) من قيمة البضائع والمواد القادمة من المحافظات السورية (الداخل السوري)، باتجاه مناطق سيطرة قوات "قسد" في المنطقة الشرقية والشمالية (محافظات الحسكة والرقة، وريفي دير الزور وحلب)، والتي تضاف إلى "الأتاوات" التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية التابعة لحكومة الأسد، خلال السنوات الماضية، ما زاد من معاناة 4 مليون نسمة تقطن هذه المناطق.

قرار ممتاز

وقال الأستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب السورية ،الدكتور عبد الله الفارس، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن قرار رفع الضرائب على البضائع من قبل "الإدارة الذاتية" هو قرار "ممتاز" من الناحية الاقتصادية، ويعتبر خطوة مهمة في توحيد الاقتصاد السوري في هذه الظروف التاريخية في حياة السوريين.
مدارس الحسكة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
استئناف الدوام في مدارس الحسكة السورية والمؤسسات كلها تحت سيطرة "قسد"
أمس, 10:20 GMT
وأضاف الفارس: "تأتي أهمية القرار وتأثيره بعد الانتهاء من فترة الترسيم و(الأتاوات) التي كانت تفرض من قبل قيادة "الفرقة الرابعة" سابقاً، على كل البضائع المتجهة إلى شرق سورية، بالإضافة إلى منع "الفرقة الرابعة" دخول الكثير من البضائع وخاصة الأدوية، مما آدى لرفع سعر البضائع السورية في أسواق (الجزيرة السورية)، وتحمل كل ذلك على كاهل المواطنين السوريين (المستهلك).

حرمان المنتجين

وشرح الفارس بأن الرسوم التي كانت تفرض من الطرفين سوء "الإدارة الذاتية" التي كانت تفرض رسوم تصل إلى (8 %) من قيمة البضائع والمواد و(الأتاوات) المفروضة من قبل "الفرقة الرابعة" وحواجزها في حكومة بشار الأسد ،أثرت بالفترة السابقة على الاقتصاد السوري، وحرمت المنتجين السوريين من الوصول إلى أهم الأسواق السورية.

ودفعت تلك القرارات والأتاوات، التجار في المنطقة الشرقية إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج، سواء من تركيا أو إقليم كردستان العراق، وهذا رفع من قيمة الدولار لأن الاستيراد حصراً سيكون بالعملة الصعبة، أما تغطية الطلب المحلي من الأسواق السورية سيكون بالليرة السورية، وهذا يرفع من قيمتها، خاصة أن المستهلك بالمنطقة يفضل البضائع السورية ويثق فيها، بحسب الدكتور الفارس.

مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية بدمشق: النهوض الاقتصادي في سوريا لا يمكن أن يتحقق بقرار دولي
أمس, 12:46 GMT
وأكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب والخبير الاقتصادي، بأنه سيكون لهذا القرار أثر جيد على انخفاض أسعار السلع وانخفاض قيمة الدولار أمام الليرة السورية ،وتنشيط عملية الإنتاج في الداخل السوري ،وكل ذلك يعزز من تعافي الاقتصاد السوري بشكل عام.

وكانت "الإدارة الذاتية" أبدت استعدادها للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق من خلال بيانات رسمية أو تصريحات إعلامية من قبل مسؤوليها.

وفي السياق ذاته، قال القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، إن مناطق قوات سوريا الديمقراطية، "ستُضّم" إلى الإدارة الجديدة، مؤكدا أن "سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات".
روسيا تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا
مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو11:23 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала