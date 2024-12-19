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أكاديمي سوري: قرار "الإدارة الذاتية" إلغاء الرسوم الجمركية مع مناطق الحكومة الجديدة "ممتاز"

أكاديمي سوري: قرار "الإدارة الذاتية" إلغاء الرسوم الجمركية مع مناطق الحكومة الجديدة "ممتاز"

سبوتنيك عربي

أعلنت "الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا" التي تعتبر الجناح الإداري لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، اليوم الأربعاء، عن إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T11:00+0000

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وأوضحت "الإدارة الذاتية" في بيان رسمي أن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على وحدة الأراضي السورية، ومع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الراهنة التي تمثلت بـ"رحيل حكومة الأسد"وأكدت "الإدارة" في بيانها أن الإجراءات الجمركية كانت قد فُرضت سابقاً بسبب الظروف الأمنية وحصار "قوات النظام" على مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن التغيرات الأخيرة دفعتها إلى مراجعة هذه السياسات بما يخدم استقرار وتكامل المناطق السورية.قرار ممتازوقال الأستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب السورية ،الدكتور عبد الله الفارس، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن قرار رفع الضرائب على البضائع من قبل "الإدارة الذاتية" هو قرار "ممتاز" من الناحية الاقتصادية، ويعتبر خطوة مهمة في توحيد الاقتصاد السوري في هذه الظروف التاريخية في حياة السوريين.وأضاف الفارس: "تأتي أهمية القرار وتأثيره بعد الانتهاء من فترة الترسيم و(الأتاوات) التي كانت تفرض من قبل قيادة "الفرقة الرابعة" سابقاً، على كل البضائع المتجهة إلى شرق سورية، بالإضافة إلى منع "الفرقة الرابعة" دخول الكثير من البضائع وخاصة الأدوية، مما آدى لرفع سعر البضائع السورية في أسواق (الجزيرة السورية)، وتحمل كل ذلك على كاهل المواطنين السوريين (المستهلك).حرمان المنتجينوشرح الفارس بأن الرسوم التي كانت تفرض من الطرفين سوء "الإدارة الذاتية" التي كانت تفرض رسوم تصل إلى (8 %) من قيمة البضائع والمواد و(الأتاوات) المفروضة من قبل "الفرقة الرابعة" وحواجزها في حكومة بشار الأسد ،أثرت بالفترة السابقة على الاقتصاد السوري، وحرمت المنتجين السوريين من الوصول إلى أهم الأسواق السورية.وأكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب والخبير الاقتصادي، بأنه سيكون لهذا القرار أثر جيد على انخفاض أسعار السلع وانخفاض قيمة الدولار أمام الليرة السورية ،وتنشيط عملية الإنتاج في الداخل السوري ،وكل ذلك يعزز من تعافي الاقتصاد السوري بشكل عام.وفي السياق ذاته، قال القائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، إن مناطق قوات سوريا الديمقراطية، "ستُضّم" إلى الإدارة الجديدة، مؤكدا أن "سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات".روسيا تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريامشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو

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