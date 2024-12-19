روسيا تطور سلاحا خارقا... فيديو وصور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241219/روسيا-تطور-سلاحا-خارقا-فيديو-وصور-1095981643.html
روسيا تطور سلاحا خارقا... فيديو وصور
روسيا تطور سلاحا خارقا... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
يمتلك الجيش الروسي نحو 161 ألف مدرعة تجعل هذا الفرع من القوات البرية الروسية في المرتبة الـ3 عالميا، ولا يشمل ذلك المركبات الروبوتية، التي يتم تشغيلها عن بعد. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T16:42+0000
2024-12-19T16:42+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095981451_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_113f1ea5297fdb447232ce19b90f433d.jpg
ومع تطور تكتيكات الحرب والاستخدام الواسع للطائرات المسيرة في العمليات الهجومية والدفاعية، طوّرت روسيا أنواعا جديدة من المركبات البرية الروبوتية، التي يمكنها العمل في ميادين القتال لتوفير مهام الدعم اللوجستي للقوات دون تعريض الجنود للخطر، حسبما ذكر تقرير "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفت التقرير إلى أن المركبة التي تم تطويرها هي من طراز "ديبيشا"، مشيرًا إلى أنها قادرة على تنفيذ مهام لوجستية وقتالية في نفس الوقت.وأشار إلى أن روسيا راعت أن يكون التصميم الخاص بهذه المركبة آمنا بصورة عالية حتى تتمكن من الإفلات من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية، التي يمكن أن تحاول كشفها والسيطرة عليها.ولتحقيق هذا الهدف، طورت روسيا نظام تحكم في مركبة "ديبيشا" يعتمد على الألياف الضوئية، التي لا يمكن اختراقها أو التداخل معها لتحويل مسارها أو إخراجها من الخدمة.وبحسب تصريحات أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لشركة "روستيك"، لـ"سبوتنيك"، فإن تطوير مركبات مسيرة جوية وبرية أصبح في مقدمة أولويات صناعة الدفاع والقوات المسلحة في الدول الرائدة.وتابع: "تلك الدول تدرك الفوائد الكبيرة لاستخدام المعدات المسيرة، سواء الجوية أو الأرضية"، مشيرًا إلى أن "التطور الكبير في مجالات البصريات والإلكترونيات وعلوم المواد ووسائل التحكم الراديوية أسهم في ابتكار أنظمة جديدة تواكب التطورات في ميادين القتال".وأوضح يفتوشينكو أن الهدف الأساسي لهذه الطائرات هو إنقاذ حياة الجنود الروس وإيجاد بدائل تقوم بمهام النقل والإمداد ومهام قتالية في ميادين القتال التي يمكن أن تتعرض فيها حياة الجنود للخطر.فمن ناحية المهام اللوجستية، تستطيع "ديبيشا" نقل حمولة تتراوح بين 100 و500 كيلوغراما تشمل الذخائر والمؤن، بينما تشير الاختبارات ومهام قتالية حقيقة شاركت فيها تلك المركبات إلى أن تتميز بكفاءة عالية.ويحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية عالميا بين أقوى جيوش العالم في 2024، وتصنف 3 من أسلحته البرية في المرتبة الأولى عالميا وفي مقدمتها الدبابات، التي يقدر عددها في الجيش الروسي بـ14 ألفا و777 دبابة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا.كما تمتلك روسيا 4 آلاف و346 مدفعا ذاتيا تجعل روسيا في المرتبة الأولى عالميا، في هذا السلاح، وهي نفس المرحلة التي تحتلها المدفعية المقطورة التي يصل عددها إلى 8 آلاف و356 مدفعا. أما راجمات الصواريخ فتصنف في المرتبة الثانية عالميا على التوالي وتضم ألفا و146 راجمة.
https://sarabic.ae/20241217/درونز-خارقة-تستخدمها-قوات-الأنظمة-غير-المأهولة-الروسية-1095885191.html
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-تطوير-سلاح-أوريشنيك-الروسي----1095955937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095981451_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_917029b5c27d97404a169e4735c4abad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

روسيا تطور سلاحا خارقا... فيديو وصور

16:42 GMT 19.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمركبة روبوتية روسية تنفذ مهمة هجومية
مركبة روبوتية روسية تنفذ مهمة هجومية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يمتلك الجيش الروسي نحو 161 ألف مدرعة تجعل هذا الفرع من القوات البرية الروسية في المرتبة الـ3 عالميا، ولا يشمل ذلك المركبات الروبوتية، التي يتم تشغيلها عن بعد.
ومع تطور تكتيكات الحرب والاستخدام الواسع للطائرات المسيرة في العمليات الهجومية والدفاعية، طوّرت روسيا أنواعا جديدة من المركبات البرية الروبوتية، التي يمكنها العمل في ميادين القتال لتوفير مهام الدعم اللوجستي للقوات دون تعريض الجنود للخطر، حسبما ذكر تقرير "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
درونز خارقة تستخدمها "قوات الأنظمة غير المأهولة" الروسية
17 ديسمبر, 14:46 GMT
ولفت التقرير إلى أن المركبة التي تم تطويرها هي من طراز "ديبيشا"، مشيرًا إلى أنها قادرة على تنفيذ مهام لوجستية وقتالية في نفس الوقت.
وأشار إلى أن روسيا راعت أن يكون التصميم الخاص بهذه المركبة آمنا بصورة عالية حتى تتمكن من الإفلات من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية، التي يمكن أن تحاول كشفها والسيطرة عليها.
ولتحقيق هذا الهدف، طورت روسيا نظام تحكم في مركبة "ديبيشا" يعتمد على الألياف الضوئية، التي لا يمكن اختراقها أو التداخل معها لتحويل مسارها أو إخراجها من الخدمة.
وبحسب تصريحات أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لشركة "روستيك"، لـ"سبوتنيك"، فإن تطوير مركبات مسيرة جوية وبرية أصبح في مقدمة أولويات صناعة الدفاع والقوات المسلحة في الدول الرائدة.
وتابع: "تلك الدول تدرك الفوائد الكبيرة لاستخدام المعدات المسيرة، سواء الجوية أو الأرضية"، مشيرًا إلى أن "التطور الكبير في مجالات البصريات والإلكترونيات وعلوم المواد ووسائل التحكم الراديوية أسهم في ابتكار أنظمة جديدة تواكب التطورات في ميادين القتال".
وأوضح يفتوشينكو أن الهدف الأساسي لهذه الطائرات هو إنقاذ حياة الجنود الروس وإيجاد بدائل تقوم بمهام النقل والإمداد ومهام قتالية في ميادين القتال التي يمكن أن تتعرض فيها حياة الجنود للخطر.
فمن ناحية المهام اللوجستية، تستطيع "ديبيشا" نقل حمولة تتراوح بين 100 و500 كيلوغراما تشمل الذخائر والمؤن، بينما تشير الاختبارات ومهام قتالية حقيقة شاركت فيها تلك المركبات إلى أن تتميز بكفاءة عالية.
الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
11:09 GMT
ويحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية عالميا بين أقوى جيوش العالم في 2024، وتصنف 3 من أسلحته البرية في المرتبة الأولى عالميا وفي مقدمتها الدبابات، التي يقدر عددها في الجيش الروسي بـ14 ألفا و777 دبابة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا.
كما تمتلك روسيا 4 آلاف و346 مدفعا ذاتيا تجعل روسيا في المرتبة الأولى عالميا، في هذا السلاح، وهي نفس المرحلة التي تحتلها المدفعية المقطورة التي يصل عددها إلى 8 آلاف و356 مدفعا. أما راجمات الصواريخ فتصنف في المرتبة الثانية عالميا على التوالي وتضم ألفا و146 راجمة.
© Sputnik"يوران - 6".. مركبة روسية متعدد المهام
يوران - 6.. مركبة روسية متعدد المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
"يوران - 6".. مركبة روسية متعدد المهام
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала