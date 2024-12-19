https://sarabic.ae/20241219/روسيا-تطور-سلاحا-خارقا-فيديو-وصور-1095981643.html

روسيا تطور سلاحا خارقا... فيديو وصور

روسيا تطور سلاحا خارقا... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

يمتلك الجيش الروسي نحو 161 ألف مدرعة تجعل هذا الفرع من القوات البرية الروسية في المرتبة الـ3 عالميا، ولا يشمل ذلك المركبات الروبوتية، التي يتم تشغيلها عن بعد. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T16:42+0000

2024-12-19T16:42+0000

2024-12-19T16:42+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095981451_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_113f1ea5297fdb447232ce19b90f433d.jpg

ومع تطور تكتيكات الحرب والاستخدام الواسع للطائرات المسيرة في العمليات الهجومية والدفاعية، طوّرت روسيا أنواعا جديدة من المركبات البرية الروبوتية، التي يمكنها العمل في ميادين القتال لتوفير مهام الدعم اللوجستي للقوات دون تعريض الجنود للخطر، حسبما ذكر تقرير "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفت التقرير إلى أن المركبة التي تم تطويرها هي من طراز "ديبيشا"، مشيرًا إلى أنها قادرة على تنفيذ مهام لوجستية وقتالية في نفس الوقت.وأشار إلى أن روسيا راعت أن يكون التصميم الخاص بهذه المركبة آمنا بصورة عالية حتى تتمكن من الإفلات من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية، التي يمكن أن تحاول كشفها والسيطرة عليها.ولتحقيق هذا الهدف، طورت روسيا نظام تحكم في مركبة "ديبيشا" يعتمد على الألياف الضوئية، التي لا يمكن اختراقها أو التداخل معها لتحويل مسارها أو إخراجها من الخدمة.وبحسب تصريحات أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لشركة "روستيك"، لـ"سبوتنيك"، فإن تطوير مركبات مسيرة جوية وبرية أصبح في مقدمة أولويات صناعة الدفاع والقوات المسلحة في الدول الرائدة.وتابع: "تلك الدول تدرك الفوائد الكبيرة لاستخدام المعدات المسيرة، سواء الجوية أو الأرضية"، مشيرًا إلى أن "التطور الكبير في مجالات البصريات والإلكترونيات وعلوم المواد ووسائل التحكم الراديوية أسهم في ابتكار أنظمة جديدة تواكب التطورات في ميادين القتال".وأوضح يفتوشينكو أن الهدف الأساسي لهذه الطائرات هو إنقاذ حياة الجنود الروس وإيجاد بدائل تقوم بمهام النقل والإمداد ومهام قتالية في ميادين القتال التي يمكن أن تتعرض فيها حياة الجنود للخطر.فمن ناحية المهام اللوجستية، تستطيع "ديبيشا" نقل حمولة تتراوح بين 100 و500 كيلوغراما تشمل الذخائر والمؤن، بينما تشير الاختبارات ومهام قتالية حقيقة شاركت فيها تلك المركبات إلى أن تتميز بكفاءة عالية.ويحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية عالميا بين أقوى جيوش العالم في 2024، وتصنف 3 من أسلحته البرية في المرتبة الأولى عالميا وفي مقدمتها الدبابات، التي يقدر عددها في الجيش الروسي بـ14 ألفا و777 دبابة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا.كما تمتلك روسيا 4 آلاف و346 مدفعا ذاتيا تجعل روسيا في المرتبة الأولى عالميا، في هذا السلاح، وهي نفس المرحلة التي تحتلها المدفعية المقطورة التي يصل عددها إلى 8 آلاف و356 مدفعا. أما راجمات الصواريخ فتصنف في المرتبة الثانية عالميا على التوالي وتضم ألفا و146 راجمة.

https://sarabic.ae/20241217/درونز-خارقة-تستخدمها-قوات-الأنظمة-غير-المأهولة-الروسية-1095885191.html

https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-تطوير-سلاح-أوريشنيك-الروسي----1095955937.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي