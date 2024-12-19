https://sarabic.ae/20241219/قيادي-في-حزب-الله-متمسكون-بدعم-سليمان-فرنجية-ونرفض-التفسيرات-الخاطئة-للقرار-1701-1095975526.html

قيادي في "حزب الله": متمسكون بدعم سليمان فرنجية ونرفض التفسيرات الخاطئة للقرار 1701

قيادي في "حزب الله": متمسكون بدعم سليمان فرنجية ونرفض التفسيرات الخاطئة للقرار 1701

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، تمسك الحزب بدعم ترشيح الوزير السابق، سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية اللبنانية، مشيرًا إلى أن... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T14:31+0000

2024-12-19T14:31+0000

2024-12-19T14:31+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg

وأضاف قماطي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" لم يتلق أي إشعار بانسحاب فرنجية من السباق الرئاسي"، موضحًا أن "موقف الحزب في دعمه لهذا الترشيح لن يتغير".وأوضح أن "هناك تباينًا في المواقف داخل الكتل السياسية، حيث توجد تكتلات مسيحية غامضة حول ترشيح الرئيس، فيما يعلن البعض عن رفضهم لموقف "حزب الله"، وفي هذا الإطار، وشدد على أن "حزب الله" يدعم ترشيح فرنجية، وهو موقف ثابت لم يتغير".وأكد قماطي أن "حزب الله" يظل ملتزمًا بمواقفه المبدئية تجاه القضايا الوطنية والإقليمية، ويعمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان ودعمه للمقاومة في مواجهة التحديات المختلفة".وأشار قماطي إلى أن "مضمون هذه المواقف كان قد ورد سابقًا في عدة مراحل، سواء في ما يتعلق بقرار 1559، الذي مسحته الحكومات اللبنانية المتعاقبة، والمقاومة تم الاعتراف بها رسميًا في لبنان، سواء من خلال مجلس الوزراء أو مجلس النواب، بغض النظر عن القوى الشعبية التي تدعمها".وفي ما يخص القرار 1701، الذي صدر عام 2006، أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "حزب الله" وافق عليه بتحفظ، واعتبر أن إسرائيل خرقت هذا القرار بشكل فاضح مما دفع الحزب إلى التوقف عن الالتزام به". وأوضح قماطي أن "المشكلة تكمن في التفاهم التنفيذي لهذا القرار، حيث تقوم كل جهة و دولة بتفسيره حسب مصالحها، بينما إسرائيل تفسره بشكل خاطئ وتعتبر أنه من حقها الدفاع عن النفس وشن هجمات متى شعرت بالخطر".وفي ما يتعلق بالشأن السوري، أوضح القيادي في "حزب الله"، أنه "ينظر إلى الوضع في سوريا على أن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره"، داعيًا إلى "احترام هذا الحق ورفض أي تدخل خارجي في هذا الصدد". ورغم ذلك، أبدى قماطي بعض الملاحظات بشأن النظام السوري الجديد، حيث تساءل عن "كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة وعن العلاقة المستقبلية بين هذا النظام وإسرائيل"، مشيرًا إلى "القلق بشأن وحدة الأراضي السورية وكيفية الحفاظ على حقوق الأقليات في حال تغير النظام".وتحدث قماطي عن دور "حزب الله في الدفاع عن لبنان والمقاومة"، لافتًا إلى أن "الحزب قاتل إلى جانب هذا المشروع، خاصة حين كان الخطر يتجه نحو الداخل اللبناني". وأوضح أن "حزب الله تدخل في سوريا، قبل أن يصل الخطر إلى لبنان، حيث كانت سوريا تقدم الدعم الكامل للمقاومة ضد إسرائيل، سواء في لبنان أو في فلسطين".ماكرون وولي العهد السعودي يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنانبعد وقف إطلاق النار في لبنان.. ما إمكانية إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية وسط خلافات القوى السياسية؟

https://sarabic.ae/20241216/نبيه-بري-لبنان-سيكون-له-رئيس-في-جلسة-9-يناير-المقبل-1095844681.html

https://sarabic.ae/20241211/ميقاتي-لبنان-ملتزم-بالقرار-الدولي-رقم-1701-مع-إسرائيل-1095694865.html

https://sarabic.ae/20241210/مدير-مطعم-يتحدث-عن-الصعوبات-التي-يواجهها-في-إعادة-إطلاق-منشأته-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1095630653.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك