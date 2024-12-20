https://sarabic.ae/20241220/ترامب-يهدد-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-رسوم-جمركية-إذا-لم-يعوض-العجز-من-خلال-شراء-النفط-1095993736.html

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية إذا لم يعوض العجز من خلال شراء النفط

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية إذا لم يعوض العجز من خلال شراء النفط

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية إذا لم تبدأ بشراء موارد الطاقة الأمريكية. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T07:24+0000

2024-12-20T07:24+0000

2024-12-20T07:24+0000

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وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "ترو سوشيال": "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الضخم مع الولايات المتحدة من خلال عمليات شراء إمدادات واسعة النطاق من نفطنا وغازنا. وإلا سيترتب عليه رسوم دائمة".ويخشى الاتحاد الأوروبي أن يعود ترامب إلى سياسات الحماية وأن يزيد مرة أخرى الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.ووعد ترامب بالفعل بإضافة 10% إلى الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه اعتبارًا من 20 يناير، بعد توليه منصبه، سيوقع أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 % على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا.أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاقتصاد الأوروبي في حالة انحدار، وستكون أسسه معرضة لخطر الانهيار عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمنصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل: "الوقت ينفد في أوروبا. وبينما يستعد دونالد ترامب، لاستعادة البيت الأبيض في غضون أسابيع، يعاني اقتصاد القارة من كساد عميق والأساس الذي بُني عليه ازدهار المنطقة لم يتصدع فحسب، بل أصبح معرضا لخطر الانهيار".وفي وقت سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتخاب دونالد ترامب، ولكن يجب أن يكون مستعدا للانتقام إذا تم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع".تكلفتها مليار دولار.. خطة كندية لتأمين حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكيةكندا تحذر أمريكا من فرض رسوماً جمركية عليهاكندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنا

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