https://sarabic.ae/20241220/تناقض-غريب-وفد-أمريكي-في-دمشق-للقاء-أشخاص-تعرض-واشنطن-مكافآت-للإدلاء-بمعلومات-عنهم-1095995344.html
تناقض غريب.. وفد أمريكي في دمشق للقاء أشخاص تعرض واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عنهم
تناقض غريب.. وفد أمريكي في دمشق للقاء أشخاص تعرض واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عنهم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن دبلوماسيين أمريكيين وصلوا إلى سوريا للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T08:24+0000
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2024-12-20T08:24+0000
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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوفد الدبلوماسي الأمريكي سيلتقي ممثلي "هيئة تحرير الشام"، وهي منظمة تصنفها واشنطن إرهابية، ومع المجتمع المدني لمناقشة "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة دعمهم".وسيضم الوفد الدبلوماسية الأمريكية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنشتاين، والذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأمريكية في سوريا، وسيكون هذا أول وفد دبلوماسي يسافر إلى دمشق منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد.وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة في العملية الانتقالية بسوريا.يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال قبل يومين، إن المكافأة التي أعلنتها الولايات المتحدة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" الذي تصنفه بأنه "إرهابي عالمي"، "لا تزال قائمة".إقالة رئيس الهلال الأحمر السوري في أول قرار لحكومة محمد البشيرقوات حكومة دمشق الجديدة تدخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, واشنطن
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, واشنطن
تناقض غريب.. وفد أمريكي في دمشق للقاء أشخاص تعرض واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عنهم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن دبلوماسيين أمريكيين وصلوا إلى سوريا للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن ودمشق خلال الأزمة السورية التي استمرت 13 عاما.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوفد الدبلوماسي الأمريكي سيلتقي ممثلي "هيئة تحرير الشام"، وهي منظمة تصنفها واشنطن إرهابية، ومع المجتمع المدني لمناقشة "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة دعمهم".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "3 دبلوماسيين أمريكيين كبار سيزورون دمشق الجمعة للقاء "هيئة تحرير الشام" وبحث مبادئ الانتقال السياسي في سوريا".
وسيضم الوفد الدبلوماسية الأمريكية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنشتاين، والذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأمريكية في سوريا، وسيكون هذا أول وفد دبلوماسي يسافر إلى دمشق منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "المسؤولين الأمريكيين سيعملون على كشف معلومات عن المواطنيين الأمريكيين المفقودين أوستن تايس ومجد كمالمز وغيرهما".
وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة في العملية الانتقالية بسوريا.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال قبل يومين، إن المكافأة التي أعلنتها الولايات المتحدة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" الذي تصنفه بأنه "إرهابي عالمي"، "لا تزال قائمة".