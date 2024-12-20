https://sarabic.ae/20241220/البنتاغون-يكشف-عن-عدد-قواته-في-سوريا-1095992574.html

البنتاغون يكشف عن عدد قواته في سوريا

البنتاغون يكشف عن عدد قواته في سوريا

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم أمس الخميس، عن عدد قواتها الفعلي في سوريا، مشيرة إلى أنه يفوق ضعف الرقم المعلن عنه سابقا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T05:52+0000

2024-12-20T05:52+0000

2024-12-20T05:53+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg

وأوضحت الدفاع الأمريكية: "هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي".وأشار المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، إلى إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل تنحي الرئيس السوري السابق.وأضاف: "سنواصل مراقبة وتقييم الأوضاع في سوريا"، مؤكدا أن الوزارة "ليس لدينا نية لوقف مهمة هزيمة داعش".وأعلن الأسبوع الماضي، جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، أن القوات الأمريكية ستظل في سوريا لمهمة كبيرة ستكملها هناك، بعد سقوط حكومة الأسد.ولدى الجيش الأمريكي الآن نحو 2000 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق، في إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تم تشكيله في العام 2014.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطر مسلحون ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.العراق يسهل عودة أكثر من 1900 جندي سوري إلى وطنهمبوتين يكشف تفاصيل ما حدث في سورياوزير الخارجية العراقي يحذر من أن "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه مستغلا الفوضى في سوريا

https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-عن-المستفيد-الرئيسي-من-الأحداث-في-سوريا-1095966469.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية