https://sarabic.ae/20241220/جسم-غريب-يشبه-المذنب-يحلق-في-سماء-اليابان-فيديو-1096008656.html
"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان… فيديو
"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان… فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T11:28+0000
2024-12-20T11:28+0000
2024-12-20T11:28+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد لمواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق جسما مشرقا يشبه المذنب كان يحلق في السماء فوق مدينة كاغوشيما اليابانية فجر اليوم.وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات حول ماهية هذا الجسم الغريب الذي كان يشع ويصدر ضوءا قويا، وكأنه شهاب في السماء.الشرطة الصينية تستعين بـ"الروبوت الكرة"... فيديوعلى طريقة "سوبرمان".. رجل يقود عربته في أحد شوارع الهند... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار اليابان
نادي الفيديو, أخبار اليابان
"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان… فيديو
تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد لمواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق جسما مشرقا يشبه المذنب كان يحلق في السماء فوق مدينة كاغوشيما اليابانية فجر اليوم.
وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات حول ماهية هذا الجسم الغريب الذي كان يشع ويصدر ضوءا قويا، وكأنه شهاب في السماء.