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https://sarabic.ae/20241220/جسم-غريب-يشبه-المذنب-يحلق-في-سماء-اليابان-فيديو-1096008656.html
"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان… فيديو
"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان… فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T11:28+0000
2024-12-20T11:28+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار اليابان
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد لمواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق جسما مشرقا يشبه المذنب كان يحلق في السماء فوق مدينة كاغوشيما اليابانية فجر اليوم.وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات حول ماهية هذا الجسم الغريب الذي كان يشع ويصدر ضوءا قويا، وكأنه شهاب في السماء.الشرطة الصينية تستعين بـ"الروبوت الكرة"... فيديوعلى طريقة "سوبرمان".. رجل يقود عربته في أحد شوارع الهند... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار اليابان
نادي الفيديو, أخبار اليابان

"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان… فيديو

11:28 GMT 20.12.2024
© Photo / X"كائن غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان
كائن غريب يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"جسم غريب" يشبه المذنب يحلق في سماء اليابان.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد لمواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق جسما مشرقا يشبه المذنب كان يحلق في السماء فوق مدينة كاغوشيما اليابانية فجر اليوم.
وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات حول ماهية هذا الجسم الغريب الذي كان يشع ويصدر ضوءا قويا، وكأنه شهاب في السماء.
الشرطة الصينية تستعين بـ"الروبوت الكرة"... فيديو
على طريقة "سوبرمان".. رجل يقود عربته في أحد شوارع الهند... فيديو
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