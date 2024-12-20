https://sarabic.ae/20241220/فون-ديرلاين-الاتحاد-الأوروبي-قدم-لأوكرانيا-مساعدات-بقيمة-130-مليار-يورو-1095991945.html
فون ديرلاين: الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 130 مليار يورو
فون ديرلاين: الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 130 مليار يورو
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قدم 130 مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T04:01+0000
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2024-12-20T04:01+0000
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وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب أعمال القمة الأوروبية في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل 130 مليار يورو على أوكرانيا، وقد ضمنا الاستقرار الاقتصادي والمالي حتى عام 2025".وتابعت: "أما بالنسبة لتعاوننا مع الولايات المتحدة، إذا نظرت إلى الأسلحة والمعدات العسكرية، فستجد أن حوالي 40% منها تم توفيرها من الولايات المتحدة و47% من الاتحاد الأوروبي. وهذا توازن جيد في العمل الذي قمنا به في السنوات الثلاث الماضية".وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي السابق لشؤون العدل، ديدييه ريندرز، إن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي أنفقت بالفعل نحو 124 مليار يورو على دعم أوكرانيا، بما في ذلك 45.5 مليارًا على المساعدات العسكرية.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانيازيلينسكي يطالب "الناتو" بأنظمة دفاع جويالخارجية الأمريكية: دعم واشنطن لكييف سمح للولايات المتحدة باستثمار 117 خطا لإنتاج الأسلحة
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
فون ديرلاين: الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 130 مليار يورو
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قدم 130 مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب أعمال القمة الأوروبية في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل 130 مليار يورو على أوكرانيا، وقد ضمنا الاستقرار الاقتصادي والمالي حتى عام 2025".
وأضافت: "هذه أخبار جيدة. ومن خلال صندوق أوكرانيا وقرض مجموعة السبع، نقوم بتغطية العجز في ميزانية أوكرانيا لعام 2025. وهذا سيسمح لأوكرانيا بالحصول على المزيد من الموارد المالية لشراء الأسلحة".
وتابعت: "أما بالنسبة لتعاوننا مع الولايات المتحدة، إذا نظرت إلى الأسلحة والمعدات العسكرية، فستجد أن حوالي 40% منها تم توفيرها من الولايات المتحدة و47% من الاتحاد الأوروبي. وهذا توازن جيد في العمل الذي قمنا به في السنوات الثلاث الماضية".
وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي السابق لشؤون العدل، ديدييه ريندرز، إن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي أنفقت بالفعل نحو 124 مليار يورو على دعم أوكرانيا، بما في ذلك 45.5 مليارًا على المساعدات العسكرية.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.