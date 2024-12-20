https://sarabic.ae/20241220/فون-ديرلاين-الاتحاد-الأوروبي-قدم-لأوكرانيا-مساعدات-بقيمة-130-مليار-يورو-1095991945.html

فون ديرلاين: الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 130 مليار يورو

فون ديرلاين: الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 130 مليار يورو

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قدم 130 مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T04:01+0000

2024-12-20T04:01+0000

2024-12-20T04:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب أعمال القمة الأوروبية في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل 130 مليار يورو على أوكرانيا، وقد ضمنا الاستقرار الاقتصادي والمالي حتى عام 2025".وتابعت: "أما بالنسبة لتعاوننا مع الولايات المتحدة، إذا نظرت إلى الأسلحة والمعدات العسكرية، فستجد أن حوالي 40% منها تم توفيرها من الولايات المتحدة و47% من الاتحاد الأوروبي. وهذا توازن جيد في العمل الذي قمنا به في السنوات الثلاث الماضية".وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي السابق لشؤون العدل، ديدييه ريندرز، إن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي أنفقت بالفعل نحو 124 مليار يورو على دعم أوكرانيا، بما في ذلك 45.5 مليارًا على المساعدات العسكرية.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانيازيلينسكي يطالب "الناتو" بأنظمة دفاع جويالخارجية الأمريكية: دعم واشنطن لكييف سمح للولايات المتحدة باستثمار 117 خطا لإنتاج الأسلحة

https://sarabic.ae/20241212/إعلام-ترامب-في-اجتماعه-مع-زيلينسكي-لم-يدعم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1095737580.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا